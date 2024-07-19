Стали известны подробности перехода Веры в «Химки»

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал подробности трансфера полузащитника южноуральцев в «Химки».

У него была категоричная позиция, поэтому не было смысла его оставлять. Ещё предыдущий сезон всё показал. Он хороший футболист. Но вы же помните его первый сезон и предыдущий — это земля и небо.

Он хотел быть ближе к Москве. Это его выбор. Посмотрим, сезон всё покажет. У него в «Химках» и личный контракт другой. Где больше дали, туда и ушёл.

На трансфере заработали совсем чуть-чуть — тысяч 300. Не расстроились, это жизнь. Всегда всё меняется. Могли продать его в «Локомотив» намного дороже, но нас не устроили их платежи. Для нас странно кредитовать большие клубы. Там много нюансов. Плюс на тот момент у него ещё оставалось два года контракта, у нас не было большой необходимости его продавать.

«Химки» заплатят не всё сразу. Но платежи комфортны для нас — разбиты на полгода.