Флик рассказал, как будет играть «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» рассказал, как будет играть команда под его руководством.

Я хочу того же, чего хотели предыдущие тренеры: высоко прессинговать и играть на чужой половине поля. Я согласен с этой идеей, но главное – победы. У нас есть своя философия, есть свой стиль. Мы знаем, как хотим играть, но каждый матч – это испытание, и изменения возможны. Мы можем выдвинуть полузащитника вперёд или изменить способ прессинга.

Мы всегда будем готовы поменять мелкие детали, руководствуясь тем, что предлагает соперник. Здесь традиционно предпочитают играть в касание и выстраивать цепочку передач для создания свободных зон, но я хочу, чтобы мои футболисты сосредоточились на голах. Если есть шанс забить – забивай, а там посмотрим.