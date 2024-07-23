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Флик рассказал, как будет играть «Барселона»

вчера, 09:45

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, как будет играть команда под его руководством.

Я хочу того же, чего хотели предыдущие тренеры: высоко прессинговать и играть на чужой половине поля. Я согласен с этой идеей, но главное – победы. У нас есть своя философия, есть свой стиль. Мы знаем, как хотим играть, но каждый матч – это испытание, и изменения возможны. Мы можем выдвинуть полузащитника вперёд или изменить способ прессинга.

Мы всегда будем готовы поменять мелкие детали, руководствуясь тем, что предлагает соперник. Здесь традиционно предпочитают играть в касание и выстраивать цепочку передач для создания свободных зон, но я хочу, чтобы мои футболисты сосредоточились на голах. Если есть шанс забить – забивай, а там посмотрим.

Ранее сообщалось, что «Барселона» продаст Иньиго Мартинеса.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:36
не сказать, что прям сразу понятно ...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:37
Такой план и у Анчелотти был на матч с Сити)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:32
Это зашифрованное послание. Расшифровка: меняем сидан на Газель. Автобуса пока приобретать не будем, когда забьем гол, там посмотрим)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:28
Вот и вся тактика: "Если есть шанс забить – забивай, а там посмотрим."
gg4jc3qbzxvs
gg4jc3qbzxvs
вчера в 10:25
Интересно, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил о своём желании продолжать использовать высокий прессинг и играть на чужой половине поля, но отметил, что главное — это победы. Это указывает на то, что команда будет адаптироваться к различным ситуациям на поле и стремиться к победам, сохраняя при этом свою индивидуальность и стиль игры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:46
Не стоит раньше времени выкладывать карты на стол. Он бы ещё рассказал кого на какой позиции собирается использовать...
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