УЕФА обвинил Родри и Морату по четырём пунктам за поведение

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вчера, 19:30

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении полузащитника и нападающего за поведение во время презентации трофея чемпионата Европы 2024 года в Мадриде 15 июля.

Ранее СМИ сообщали, что футболисты скандировали «Гибралтар — это Испания» во время празднования победы национальной сборной. Игрокам предъявлены обвинения по четырём пунктам: нарушение общих принципов поведения, основных правил достойного поведения, использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера, нанесение ущерба репутации футбола и УЕФА в частности.