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УЕФА обвинил Родри и Морату по четырём пунктам за поведение

вчера, 19:30

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении полузащитника Родри и нападающего Альваро Мораты за поведение во время презентации трофея чемпионата Европы 2024 года в Мадриде 15 июля.

Ранее СМИ сообщали, что футболисты скандировали «Гибралтар — это Испания» во время празднования победы национальной сборной. Игрокам предъявлены обвинения по четырём пунктам: нарушение общих принципов поведения, основных правил достойного поведения, использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера, нанесение ущерба репутации футбола и УЕФА в частности.

Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине (CEDB) примет решение по этому вопросу позже.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:05
Гибралтар заморская территория Великобритании. и точка.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:54
Лишить всех званий! На ОИ Испания под белым флагом)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:32
Они пели "Гибралтар- лабрадор! "
Гость
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