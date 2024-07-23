УЕФА обвинил Родри и Морату по четырём пунктам за поведение

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении полузащитника Родри и нападающего Альваро Мораты за поведение во время презентации трофея чемпионата Европы 2024 года в Мадриде 15 июля.
Ранее СМИ сообщали, что футболисты скандировали «Гибралтар — это Испания» во время празднования победы национальной сборной. Игрокам предъявлены обвинения по четырём пунктам: нарушение общих принципов поведения, основных правил достойного поведения, использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера, нанесение ущерба репутации футбола и УЕФА в частности.
Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине (CEDB) примет решение по этому вопросу позже.