Вице-спикер Госдумы: «Будем вносить законопроект об отмене Fan ID»

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал о том, что будет подниматься вопрос отмены Fan ID.
Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций. Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.
Будем заниматься этим осенью. Спасибо, что в прошлый раз вы опять подняли эту тему, потому что острота её не спала. РПЛ без Fan ID весной? Да, мы будем вносить законопроект о его отмене.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!