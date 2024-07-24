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Вице-спикер Госдумы: «Будем вносить законопроект об отмене Fan ID»

вчера, 21:57

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал о том, что будет подниматься вопрос отмены Fan ID.

Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций. Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.

Будем заниматься этим осенью. Спасибо, что в прошлый раз вы опять подняли эту тему, потому что острота её не спала. РПЛ без Fan ID весной? Да, мы будем вносить законопроект о его отмене.

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Все комментарии
d1metras
d1metras
сегодня в 12:43
Даванков не Даванков без разницы - пусть продвигает свою идею. Либо отменять либо смягчать условия FanУйди. Часто бывал на стадионах времен до FanУйди, В прошлом сезоне решил оформить этот пропуск - сходил на 1 матч - это не футбол а театр какой то,Юни эмоций ни удовольствия..Сидишь и грустно становится..Мало того что у нас играют посредственно,так еще и 90% трибун пустые,слышно как футболисты переговариваются..Просто кошмар.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:29
Это как с переводом стрелок на зимнее/ летнее время: то вводили, то отменяли, то вели разговоры на тему: отменить или оставить или может часовые пояса поменять? Дискуссия, однако!
112910415
112910415
сегодня в 11:48
Даванков - классический популист !
популисты время от времени продвигают полезные, разумные идеи ...
перед нами тот самый случай
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 10:18
    a-league
    a-league
    сегодня в 07:39
    Сначала надо разобраться с теми, кто за это 77 ратовал и осваивал средства на внедрение
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 07:25
    Давно пора. Сразу будет намного больше болельщиков на стадионах.
    3ton
    3ton ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 07:03
    Так fan id не мешает ходить на стадионы )))
    Девочки обиделись , надулись без повода 😂
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 04:48
    Не пройдёт.
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 00:44
    Нас в еврокубках забанили и на уровне сборной тоже. А правительство еще и фай-айди вносит..это насколько нужно быть 56ами чтобы такое принимать??
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Scorp689 (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Ну надо же им показать свою значимость !!!!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ 3ton (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    Будут ,мой дорогой , будут ! И не нужно будет народ никаким пивом на трибуны заманивать !
    TheBoLt
    TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Добрый вечер. Абсолютно согласен. Три клуба показали хороший футбол в первом туре: Динамо, Зенит и Оренбург. Рубин победил крупно, но там скорее НН проиграли, чем Рубин победил. С такой игрой наш РПЛ смотреть даже не хочется
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 00:11
    Долой FAN ID !!!!!!!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:09
    "Уж сколько раз твердили миру" ( И.А.Крылов, "Ворона и лисица" ). Это я к тому, причём в очередной раз приходится повторяться, что если человек любит футбол, приобретение абонемента ему не помеха. Постоять за ним в очереди из двух человек, отдохнуть от семьи и детей, посудачив о делах насущных, - одно удовольствие для тех, кто любит футбол и стремится на трибуны. Но фанаты - это не болельщики и не любители футбола, а так...
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:04
    Хотелось бы услышать в СМИ мнения консультантов в своё время разработавших и протолкнувший этот никчемный закон
    За адекватность
    За адекватность ответ TheBoLt (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Я Вас приветствую! Объективности ради, что-то подсказывает, как всегда на мой сугубо субъективный взгляд, что помимо фан-уйди, для заполняемости трибун, не мешало бы нашим ( ну и легам) мастерам пешеходного стиля еще бы футбол показывать определенного уровня, ну пусть будет хоть в треть, от того сколько им платят. В качестве лирического отступления, к Вам всегда с уважением!
    Tex
    Tex
    вчера в 23:54
    Сам Владимир Владимирович утвердил фан ID. На мой взгляд попахивает экстремизмом каким то
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 23:46
    Видимо сверху дана команда поднять этот вопрос. А так бы сами не решились .
    Ждем положительного решения и тогда веселее и краше будет на всех стадионах
    3ton
    3ton
    вчера в 23:45, ред.
    Fan Id - это отговорка , почему люди не ходят на футбол.
    Они и после отмены ходить не будут .
    Сделали из мухи слона 🤣🤣
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 23:40
    Сделать хуже, а потом вернуть как было. Это по-нашему.
    Zenit 1980
    Zenit 1980
    вчера в 23:28
    Судя по тому кто выступает с "инициативой", положительное решение о отмене Fanid уже принято в верхах.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:24
    У г-на Даванкова "короткая" память, если он забыл, что Закон подписан Президентом РФ, который никогда его не отменит. Даже если вице - спикер придёт к нему на поклон с челобитной. А если не забыл, то все его потуги называются заигрыванием с возмущённой общественностью. Заигрыванием потому, что Даванков не рискнёт явиться перед разгневанными очами В.В. , чтобы не оказаться в государевой опале.
    Потуги вице - спикера в этом направлении понятны. На аудиенцию к нему пришли "свои" люди, которые попросили его закинуть удочку в Администрацию Президента с надеждой, что вдруг клюнет и удача повернётся к ним лицом.
    drug01
    drug01
    вчера в 23:21
    Кто то хочет из Думы сделать себе пиар! Лучше бы болели сами за футбол!!!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:13
    Скорее всего отменят.
    Вопрос наполняемости бюджета первостепенный.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 23:01
    Мало какой матч собирает полные трибуны. До FanID посещаемость была значительно лучше
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:48
    Этим заявлением Даванков решил заработать дешёвый авторитет у той части нашего населения, которой футбол далеко небезразличен. Но вряд ли что у него получится, потому как в Думе большинство депутатов не признают поспешность и ошибочность принятия Закона о Fan ID. Есть куда более важные Законы, требующие приостановки или даже отмены, которые не работают, но и они остаются без внимания, а тут какой то "фан уйди". Всё останется по прежнему, особенно когда в стране повсеместно сохраняется опасность совершения терактов, а поведение болельщиков, увы не отличается высокой культурой и оставляет желать лучшего.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 22:35
    Значит идея с фанами не сложилась..
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:34
    Решать будет не Дума, а выше.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 22:29
    Просто интересно, это где таких вице-спикеров у нас в стране набирают, (я сразу попытаюсь соскочить, ибо понимаю, что сами выбираем), но все же: "увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики." Может бухнуть парням негде было, оформили "фан-уйди" и пошли на стадион. А я лично видел полные трибуны в Краснодаре, пусть и не во всех матчах, но видел, не ну может тоже бухнуть негде было и может не болельщики, я не спрашивал, живу далеко, да и не вице спикер. Хотя насчет "что острота её не спала." поспорить сложно. Тут ведь условно палка о двух концах. С одной стороны в их рядах тоже, как говорит господин, пусть будет вице-спикер, не все "отношение к спорту имеют", а с другой определенный, да чего уж там антураж с баннерами и кричалками создать умеют ( пусть и не всегда...не хочу эфир засорять.) Но как по мне однозначно...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:26
    Не думая , думать в Госдуме и делать правильный выбор не возможно !)
    Гость
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