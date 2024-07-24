Вице-спикер Госдумы: «Будем вносить законопроект об отмене Fan ID»

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал о том, что будет подниматься вопрос отмены Fan ID.

Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций. Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.