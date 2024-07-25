«Спартак» объявил о трансфере Эсекьеля Барко

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко.
Контракт с футболистом подписан на три года. Сумма трансфера составила около 17 млн евро. За «Спартак» Барко будет играть под пятым номером.
Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко.
Контракт с футболистом подписан на три года. Сумма трансфера составила около 17 млн евро. За «Спартак» Барко будет играть под пятым номером.
Судя по тем нарезкам матчей с его участием, ДВА достоинства: хороший удар по воротам С ИГРЫ метров с 20-25-ти и такая же хорошая стартовая скорость.
Вроде бы, штатный пенальтист.
По моим наблюдениям, это из положительного - ФСЁ! ((
Очень любит в середине поля "возиться" с мячом, даже в ущерб атакам или РЕЗКИМ контратакам своей команды.
Поле видит так себе: передачи только на короткие дистанции.
Не показали, как ОТРАБАТЫВАЕТ в защите, из чего можно сделать вывод, что "НИКАК".
В общем, что-то непонятное, по-моему мнению, приобрели.
Ладно,
Будем посмотреть...
Судя по тем нарезкам матчей с его участием, ДВА достоинства: хороший удар по воротам С ИГРЫ метров с 20-25-ти и такая же хорошая стартовая скорость.
Вроде бы, штатный пенальтист.
По моим наблюдениям, это из положительного - ФСЁ! ((
Очень любит в середине поля "возиться" с мячом, даже в ущерб атакам или РЕЗКИМ контратакам своей команды.
Поле видит так себе: передачи только на короткие дистанции.
Не показали, как ОТРАБАТЫВАЕТ в защите, из чего можно сделать вывод, что "НИКАК".
В общем, что-то непонятное, по-моему мнению, приобрели.
Ладно,
Будем посмотреть...