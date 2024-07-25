Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Спартак» объявил о трансфере Эсекьеля Барко

вчера, 14:40

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко.

Контракт с футболистом подписан на три года. Сумма трансфера составила около 17 млн евро. За «Спартак» Барко будет играть под пятым номером.

«Спартак» объявил о трансфере Эсекьеля Барко

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Необъяснимые трансферы «Зенита». Испортили репутацию легенде ЦСКА и просчитались с чемпионом Италии
Вчера, 00:07Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии8
ОфициальноМахачкалинское «Динамо» подписало защитника молодёжной сборной Словении
24 июля
ОфициальноПолузащитник «Ростова» Гигович перешёл в клуб Бундеслиги
23 июля
Официально«Акрон» подписал игрока из чемпионата Узбекистана
23 июля
Официально«Акрон» подписал форварда сборной Кабо-Верде
22 июля
«Спартак» снова ошибся с крупным трансфером. Отдали 13 миллионов за форварда, который полгода не может забить в РПЛ
22 июляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии16
Сортировать
Все комментарии
Константин Ильичев
Константин Ильичев
сегодня в 07:55
взгляд на фото - о боже где это я, как я сюда вообще попал))))
ABir
ABir
сегодня в 06:13
Вроде полузащитников и так полный комплект
Константин Ильичев
Константин Ильичев
вчера в 23:29
17 мультов??? Спартак чё Месси купил?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:31, ред.
Хороший видать игрок коль так дорог....да и в Ривер плохие не приходят...
На трансфермаркте другая информация....14 млн....хотя возможно там без подписных коврижек...

Где то читал на досуге Спартак готовит трансферный ураган....из не очень известных Барко-Маркиньосов....ждёмс....

Усиленный Спартак это интересно...
Удачи парням в РПЛ....
Лишь бы не как с Тилем-Кралем-Рошей...
...без сарказма...
Сп62
Сп62
вчера в 22:04
Всё равно Зенит мы не переплюнем, но хоть попытаемся.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:40
Не прошло и года ! )
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 19:52
32290 Суторминых за что???
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 19:12
Какой-то взгляд загнанный на фото. Как будто смотрит, как его паспорт исчезает в в глубинах сейфа Лукойла...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:47
За что такие бабки? Кто он такой вообще??
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:50, ред.
У Барко рост - аж 162! Зато, за какие деньжища! У Угальде рост- 172. Значит, будет ещё один великан.) Это наверное, его взяли, чтоб Угальде скучно не было.))
Ну, посмотрим, чего он покажет...
112910415
112910415
вчера в 17:39
дорогой какой-то ...
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:38, ред.
Как бы потом опять не началось; "Взяли шлак за такие деньжищи!")))
Судя по тем нарезкам матчей с его участием, ДВА достоинства: хороший удар по воротам С ИГРЫ метров с 20-25-ти и такая же хорошая стартовая скорость.
Вроде бы, штатный пенальтист.
По моим наблюдениям, это из положительного - ФСЁ! ((
Очень любит в середине поля "возиться" с мячом, даже в ущерб атакам или РЕЗКИМ контратакам своей команды.
Поле видит так себе: передачи только на короткие дистанции.
Не показали, как ОТРАБАТЫВАЕТ в защите, из чего можно сделать вывод, что "НИКАК".
В общем, что-то непонятное, по-моему мнению, приобрели.
Ладно,
Будем посмотреть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:54
По цене близок к Тилю и Угальде. И по качеству игры такой же? Видать у Луккойла деньжата водятся.
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 15:46
Интересно, его уже в спартаке фотографировали? Уж больно взгляд испуганный!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:40
Добро пожаловать! Реальное усиление. Но зачем еще Маркиньос когда нигера опорника опять не купили?
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:34
По источнику в финале "Мы приветствуем Эсекьеля в России, желаем ему скорейшей адаптации в новой стране, яркой игры и больших побед со «Спартаком»!" Про 17 мультов не прочел де-факто. Ослеп видать, да и не вникаю особо, мне другой клуб интересен. хотя юрист наверное нарисуется, а может и нет, это не "Зенит", пытаюсь неудачно шутить. К чему я это все. Как-то некоторые, буквально аки песок в сите процеживают африканский рынок, при том, что у них задачи. А нам проще, х.. с ними с задачами, не нужен нам условно Мумба-Юмба из Африки. Может он и не хуже будет, но зеркала и бусы на одной стороне весов и 17 мультов на другой. Выбор очевиден. Что сказать, дрожи гегемон.Может не в ту сторону понесло, уж не обессудьте.
LOpp
LOpp
вчера в 15:22
ничего себе 17 млн
lotsman
lotsman
вчера в 15:20
Ближайшие игры покажут, who's who.)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:45
Всегда любопытно посмотреть на легионеров, ранее не играющих в РПЛ. Всегда ожидаю от таких трансферов свежести в нашем футболе. Ко 2-3 туру не стоит от него ожидать чего-то особенного, хорошо если просто выйдет на поле разок. Но после адаптации в клубе будет интересно посмотреть на его способности
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 