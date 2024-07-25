«Спартак» объявил о трансфере Эсекьеля Барко

1721907601

вчера, 14:40

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе полузащитника «Ривер Плейта» .

Контракт с футболистом подписан на три года. Сумма трансфера составила около 17 млн евро. За «Спартак» Барко будет играть под пятым номером.