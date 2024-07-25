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Назначены арбитры матчей 2-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 17:48

Назначены судьи поединков 2-го тура РПЛ.

26 июля (пятница)

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко.

27 июля (суббота)

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» (Москва) – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Акрон»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

28 июля (воскресенье)

«Химки» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала): судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко, инспектор – Николай Иванов.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:44
Спасибо SOCCER.RU за Информацию.
Сп62
Сп62
вчера в 22:14
Судейские ошибки будут всегда. Лишь бы не было "результативных".
Варвар7
Варвар7 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:23
Ну тогда пусть будет чуть меньше не довольных судейством после этого тура.)))
Варвар7
Варвар7 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:19
Минимальное упоминание об арбитрах это не значит , что их вообще не будет - мой пост простое пожелание - насколько возможно хорошего судейства.
lotsman
lotsman ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:32
Абсолютно довольных всем и вся, не бывает.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:18
К сожалению, это невозможно. Любая, даже ошибка - крохотулька, превратится в глобальный косяк арбитра, повлёкший катастрофические последствия для проигравшей команды. Несмотря на то, что чемпионат только начался. Увы...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:17
Минимальное упоминание об арбитрах после тура - будет хорошим знаком.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:05
Хочется, чтобы всё обошлось без косяков и на высоком уровне...
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