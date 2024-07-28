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Руководство «Арсенала» выступает против матчей АПЛ в США

вчера, 18:50

Председатель правления «Арсенала» Джош Кронке выступил против проведения официальных матчей АПЛ в США, несмотря на большие контракты от американских телекомпаний:

Хотя это звучит привлекательно, мы довольны текущим положением дел в расписании как во внутреннем чемпионате, так и в Европе. Наша цель — укрепить связь с нашими болельщиками. В последнее время «Эмирейтс Стэдиум» стал нашей крепостью. Мы хотим продолжать играть на нём.

Напомним, ФИФА готова разрешить национальным чемпионатам проводить матчи в других странах.

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Арсенал
Перевод с thesun.co.uk
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Alex_67
Alex_67
вчера в 19:15, ред.
Что за фигня?
Неужели деньги важнее футбола?
Родоначальники футбола, вам не стыдно?
Или вы хотите рекламировать то, что называется соккер?
АПЛ должна проводить игры дома.
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u3bjh7mj74b9
вчера в 19:10
Согласен с руководством Арсенала,играть надо прежде всего для своих фанатов
Гость
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