Руководство «Арсенала» выступает против матчей АПЛ в США

Председатель правления «Арсенала» Джош Кронке выступил против проведения официальных матчей АПЛ в США , несмотря на большие контракты от американских телекомпаний:

Хотя это звучит привлекательно, мы довольны текущим положением дел в расписании как во внутреннем чемпионате, так и в Европе. Наша цель — укрепить связь с нашими болельщиками. В последнее время «Эмирейтс Стэдиум» стал нашей крепостью. Мы хотим продолжать играть на нём.