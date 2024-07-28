Руководство «Арсенала» выступает против матчей АПЛ в США

Председатель правления «Арсенала» Джош Кронке выступил против проведения официальных матчей АПЛ в США, несмотря на большие контракты от американских телекомпаний:
Хотя это звучит привлекательно, мы довольны текущим положением дел в расписании как во внутреннем чемпионате, так и в Европе. Наша цель — укрепить связь с нашими болельщиками. В последнее время «Эмирейтс Стэдиум» стал нашей крепостью. Мы хотим продолжать играть на нём.
Напомним, ФИФА готова разрешить национальным чемпионатам проводить матчи в других странах.
Неужели деньги важнее футбола?
Родоначальники футбола, вам не стыдно?
Или вы хотите рекламировать то, что называется соккер?
АПЛ должна проводить игры дома.
Неужели деньги важнее футбола?
Родоначальники футбола, вам не стыдно?
Или вы хотите рекламировать то, что называется соккер?
АПЛ должна проводить игры дома.