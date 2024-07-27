Холанд: «Хочу стать лучшей версией себя. Моё тело полностью отдохнуло»

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вчера, 12:36

Нападающий «Манчестер Сити» сообщил, что продолжает работать над собой.

Я стараюсь стать лучшей версией себя, как на поле, так и за его пределами. Уже не раз говорил, что есть много вещей, в которых могу стать лучше. Работаю над этим, надеюсь, в этом сезоне я стану лучшим футболистом и лучшим человеком.

Также он рассказал, что полностью восстановился во время отпуска.