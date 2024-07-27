Холанд: «Хочу стать лучшей версией себя. Моё тело полностью отдохнуло»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сообщил, что продолжает работать над собой.
Я стараюсь стать лучшей версией себя, как на поле, так и за его пределами. Уже не раз говорил, что есть много вещей, в которых могу стать лучше. Работаю над этим, надеюсь, в этом сезоне я стану лучшим футболистом и лучшим человеком.
Также он рассказал, что полностью восстановился во время отпуска.
Да, конечно, я бы хотел сыграть на Евро и, надеюсь, что когда-нибудь я это сделаю, но у меня был самый длинный перерыв с 2017 года, так что было здорово. Моё тело полностью отдохнуло, и я чувствую себя готовым... это было потрясающе. Мне это было нужно. Я был довольно уставшим. В этом году сезон будет долгим.
Вспомни слова Шерлока из величайшего сериала советской режиссуры: "У меня в голове только нужные мне инструменты, ничего лишнего"
А эрудированный Ватсон, вдохновленный красотами жизни, не понимал как таким можно быть
Вспомни слова Шерлока из величайшего сериала советской режиссуры: "У меня в голове только нужные мне инструменты, ничего лишнего"
А эрудированный Ватсон, вдохновленный красотами жизни, не понимал как таким можно быть