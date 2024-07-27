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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Холанд: «Хочу стать лучшей версией себя. Моё тело полностью отдохнуло»

вчера, 12:36

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сообщил, что продолжает работать над собой.

Я стараюсь стать лучшей версией себя, как на поле, так и за его пределами. Уже не раз говорил, что есть много вещей, в которых могу стать лучше. Работаю над этим, надеюсь, в этом сезоне я стану лучшим футболистом и лучшим человеком.

Также он рассказал, что полностью восстановился во время отпуска.

Да, конечно, я бы хотел сыграть на Евро и, надеюсь, что когда-нибудь я это сделаю, но у меня был самый длинный перерыв с 2017 года, так что было здорово. Моё тело полностью отдохнуло, и я чувствую себя готовым... это было потрясающе. Мне это было нужно. Я был довольно уставшим. В этом году сезон будет долгим.

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Все комментарии
EIIiada
EIIiada
вчера в 15:35
Его бы продать не помешало. Одни слова, а результата нет. Самый переоценный игрок
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:24
Все мелодии Дашкевича в фильме- Гениальны!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:21
Безоговорочно согласен!) Не менее гениален сам Дашкевич, не могу перестать наслаждаться его произведением "у камина"
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:16, ред.
Вот в этом ролике, котoрый ты прислал, в первый раз, как только услышал голос Ливанова, сразу понял- ОН жив!!!!!!! Радости моей не было предела!!!!!!!

Ливанов- ЛУЧШИЙ Холмс всех времен и народов, а И.М.Смоктуновский- ЛУЧШИЙ Гамлет всех времен и народов, о чем сообщил Капранов, в Кинопанораме в 1973г!!!!!!!
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:12, ред.
Эмоции у тебя побогаче были)
Но я когда увидел Шерлока в безобразном одеянии, в моменте, что скинул, мне сразу вспомнился подобный образ Шерлока из первой серии, когда он в чересчур похожем костюме прошел мимо и Ватсон недоумевал кто это, как легко он проник и как легко "испарился" дома. И в моменте с возвращением домой после схватки, сразу заподозрил, что возможно, это Шерлок и подостыл чутка
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:06
Володя, я тебе больше скажу, когда первый раз смотрел "Смертельную схватку", ничего про Холмса не знал, чем закончится и тд... Так вот, когда звучала дивная музыка Дашкевича, и когда казалось, что сыщик погиб, я несколько дней ходил сам не свой, так мне было жаль Ливанова. А потом, я узнал, что Холмс не погиб, выжил, и что интересно, первоначально- автор задумывал смерть Холмса, но под давлением читателей- оставил Шерлока живым!!!

Я видел много зарубежных экранизаций о Холмсе, но ни одна из них меня не впечатлила. У Ливанова, ИНТЕЛЛЕКТ на лице врожденный, а у заграничных исполнителей- или паханский вид или хулиганский...
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
Согласен! Шедевральная картина, а милая дружба между доктором и Шерлоком меня всегда приземляет.

Любовь хоть и эмоция, но Ватсон смог чуточку в Шерлоке пробудить ее, считаю, что в этом его ценность как спутника. Чего только стоят его слезы как объявился дома после схватки с Мориарти
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:21
Он, им, не только не родился, но он, им и не стал...
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:20
Дело в том, что Холмс, кроме своей работы, ничего знать не хотел, не знал- ни известных писателей, ни великих ученых. И даже к любви, относился весьма недружелюбно, говоря, что: "Любовь- это эмоция, лишающая разум холодного рассудка". Так что, кому что нравится. Но из всех фильмов о Холмсе, советский, с В.Ливановым- самый лучший!!!!!!! Незря, в Новой Зеландии выгроверовали монеты с изображением Ливанова!!!
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:15
Собственно, ты прав. Но я тоже- без осуждений, просто, к слову пришлось. Не всем же спутники запускать.))) Мне импонирует твоя симпатия к сериалу. Сам его обожаю и неоднократно пересматриваю...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:09
".........К примеру, если Семак -заурядный тренер и таким родился........."
Семак родился тренером?!!!!!
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:04, ред.
А нужен ли ему шарм и прочие изысканности? Я по-моему с кем-то дискутировал, что Холанду ничего из этого не нужно, он идеален, когда оттачивает свою очень узкую область умений: подставить голову или ногу в нужный момент, продавить защитника и тупо лупить по воротам, появись возможность. Что ещё нужно громадному нападающему?

Вспомни слова Шерлока из величайшего сериала советской режиссуры: "У меня в голове только нужные мне инструменты, ничего лишнего"
А эрудированный Ватсон, вдохновленный красотами жизни, не понимал как таким можно быть
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:01
Понятия не имею. Я вообще далек от подобных изображений.
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:59
Но, видимо, или питается плохо- или лосось некачественный...
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:59
С чем новая ассоциируется?)
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:58
Володя, твоя прежняя аватарка- мне нравилась больше.)))
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:58, ред.
Норвежским лососем питается, а это жирные кислоты для мозга, вроде не должно быть проблем
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:57
Напрячь мозги, но с этим- проблемы...
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:57
По твоим категорическим рассуждениям никогда не соскучишься)))
allemz
allemz
вчера в 13:56, ред.
Моё тело отдохнуло, пора напрячь чужое
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:56
Вы не согласны? А когда вы были со мной согласны? К примеру, если Семак -заурядный тренер и таким родился, то лучше, он уже не станет никогда. Вот так и Холанд. Поменять своё футбольное мировозрение он не сможет. Поменять позицию на поле тоже. Он может, в лучшем случае- повысить или улучшить свою результативность, хотя и это под вопросом. Ну и всё. Он очень ограниченный форвард, с ограниченным радиусом действий. Но вероятно, ему, другого и не надо. Он, даже внешне далёк от совершенства, а его лицо, точно не обезображено интеллектом...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:45
Я не согласен. Природа создаёт образец - общественное существо, обладающее разумом и сознанием, А уже в процессе развития, это существо само приобретает навыки, умение, талант, привычки, характер........... И в силах этого существа изменять приобретённое, улучшать или наоборот. Всё в руках существа и природа здесь бессильна. По словам Холанда он работает над собой, стараясь улучшить свою версию общественного существа.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 13:43
Тело отдохнуло, а мозг, собственно, никогда и не напрягался.. По его позиции ему это и не надо особо.. ☝️
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:32
Теряеться важных матчах Лутону может пять мячей отгрузить
Capral
Capral
вчера в 13:24
Другими словами- это звучит так: "Моё полено отдохнуло, подсохло и полностью готово к производству" Не очень понимаю, как, он хочет превзойти себя самого, если природой заложено то, что уже никогда не исправить. Его счастье, что он попал в руки Гварда, который смог пристроить его, найти ему позицию на поле и объединить команду- одной общей тренерской идеей. Не представляю Холанда в другой команде, у другого тренера. Несмотря на высокую результативность Холанда, на поле- он выглядит достаточно примитивно. Нет в нём футбольного шарма, футбольной эстетики...
y876q82pmva8
y876q82pmva8
вчера в 13:17
Лишь бы не переотдохнул черезмерно.
yadk9v38qdmc
yadk9v38qdmc
вчера в 13:13
Холанд проснулся! Удачной игры!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:07
Холанд находится в двойственной ситуации: с одной стороны - его партнёры на загляденье и делают ему идеальную почву для скорострельности; а с другой - груз ответственности за её (скорострельности) итог, ведь тут за чужие спины, при хреновой реализации, уже не спрятаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:02
Мне нравится что хочет стать самим собой а не каким-нибудь Роналду...
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:58
Свои дежурные 45-50 забьет за сезон
Гость
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