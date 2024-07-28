Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Клубы 2024

Мареска объяснил разгромное поражение «Челси» в матче с «Селтиком»

вчера, 09:36
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 4Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против «Селтика» (1:4).

Как уже говорилось, результат всегда имеет значение. Нам необходимо проанализировать поединок в целом. Полагаю, в игре с мячом команда была в 10 раз лучше, чем в матче против «Рексхэма» (2:2), и это важно, поскольку видно, сколько моментов мы создали в первом и во втором таймах.

Игру без мяча, разумеется, мы способны улучшить. Видно, что иногда мы путаем, когда нужно играть в короткий пас, а когда лучше сделать длинную передачу – это все рабочий процесс.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Холанд: «Хочу стать лучшей версией себя. Моё тело полностью отдохнуло»
27 июля
Экс-помощник Хиддинка в «Анжи»: «Хочу попробовать свои силы в РПЛ»
26 июля
Скоулз рассказал, какого тренера он хотел бы видеть во главе сборной Англии
25 июля
Флик о давлении на «Барселону»: «Я легко справлюсь с этим»
25 июля
Лапорта поблагодарил Хави за работу в «Барселоне» в трудный период
25 июля
Зинченко о «Ман Сити»: «Лучшая команда мира. Мы должны их превзойти»
24 июля
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:58
Очередной Тен Хаг только в профиль )
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:27
Состав нелепый выставляет и ждет результата
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:04
Яйцеголовые тренера как один за всех..ищут нелепые оправдания... То Черчесов ..то Спалетти...То Тен Хаг то Мареска... Следующий Слот??? Один Пеп молча сделает свою работу. Кажется у Спартака и Ахмата тоже лысые))))
lotsman
lotsman
вчера в 10:57
"....иногда мы путаем........" - По этой игре видно, что вы путать стали всё время. Причём путать всё.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:47
Главное что получили разгром - вот это очевидно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:53
Похоже из своих объяснений Энцо сам не всё понял...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 