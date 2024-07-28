Мареска объяснил разгромное поражение «Челси» в матче с «Селтиком»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против «Селтика» (1:4).

Как уже говорилось, результат всегда имеет значение. Нам необходимо проанализировать поединок в целом. Полагаю, в игре с мячом команда была в 10 раз лучше, чем в матче против «Рексхэма» (2:2), и это важно, поскольку видно, сколько моментов мы создали в первом и во втором таймах.

Игру без мяча, разумеется, мы способны улучшить. Видно, что иногда мы путаем, когда нужно играть в короткий пас, а когда лучше сделать длинную передачу – это все рабочий процесс.