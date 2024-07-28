«Оренбург» сыграл вничью против «Ахмата» (0:0) в матче 2-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В 3-м туре РПЛ «Оренбург» сыграет против ЦСКА, а «Ахмат» — против «Локомотива».
«Оренбург» сыграл вничью против «Ахмата» (0:0) в матче 2-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В 3-м туре РПЛ «Оренбург» сыграет против ЦСКА, а «Ахмат» — против «Локомотива».
Команда мощная, сыгранная, атлетичная, с хорошей физподготовкой.
С техникой, правда, у большинства проблема, но этот недостаток игроки Деограсии с лихвой компенсируют высокой самоотдачей и строгой игровой дисциплиной.
Могли сегодня выиграть?
ДА.
И по тому, как проходила игра, и по опаснейшим моментам у ворот соперника.
Где-то им сегодня не повезло, где-то, как я уже писал выше, техника подводила, а где-то просто блестяще играл Шелия.
Да что там "играл"...
ВЫРУЧАЛ!
Сегодня нужно радоваться Ахмату, что "отскочили" в Оренбурге и огорчаться игрокам "Оренбурга", что не получилось забить.
Если оренбуржцы так и дальше будут играть, то выезд в Оренбург станет большим испытанием практически для всех команд лиги.
Разве только Зенит может особо не опасаться: спонсор-то у них один на двоих. ))
Команда мощная, сыгранная, атлетичная, с хорошей физподготовкой.
С техникой, правда, у большинства проблема, но этот недостаток игроки Деограсии с лихвой компенсируют высокой самоотдачей и строгой игровой дисциплиной.
Могли сегодня выиграть?
ДА.
И по тому, как проходила игра, и по опаснейшим моментам у ворот соперника.
Где-то им сегодня не повезло, где-то, как я уже писал выше, техника подводила, а где-то просто блестяще играл Шелия.
Да что там "играл"...
ВЫРУЧАЛ!
Сегодня нужно радоваться Ахмату, что "отскочили" в Оренбурге и огорчаться игрокам "Оренбурга", что не получилось забить.
Если оренбуржцы так и дальше будут играть, то выезд в Оренбург станет большим испытанием практически для всех команд лиги.
Разве только Зенит может особо не опасаться: спонсор-то у них один на двоих. ))