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«Оренбург» сыграл вничью против «Ахмата»

вчера, 19:24
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Оренбург» сыграл вничью против «Ахмата» (0:0) в матче 2-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

В 3-м туре РПЛ «Оренбург» сыграет против ЦСКА, а «Ахмат» — против «Локомотива».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:07
Привычка играть на искусственном поле играет не последнюю роль в успехах Оренбурга. Истинную силу уральцев покажет первый же гостевой матч на травяном газоне.
rxkbv57mpd3d
rxkbv57mpd3d
вчера в 21:49
Оренбургу немного не повезло, пока смотрятся хорошо.
TheBoLt
TheBoLt ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
вчера в 21:03
Да, я такого же мнения. Махачкалинцы сейчас Быков возят по полю как телят
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:56
Большие трудности в игре не только у Ахмата,у многих клубов,даже у Краснодара,игра ни о чем.
ssspartak
ssspartak ответ 26cusnp6fj7t (раскрыть)
вчера в 20:09
Однако, как говорится: "игра была равна, играли два г..вна"
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:07
Оренбург выглядел поинтереснее в атаке сегодня. Чувствуется, что команде не хватает кого-то в последней трети, кто бы завершил атаку хорошим ударом. А у Ахмата большие трудности в игре, начиная с тактики и заканчивая отсутствием взаимопонимания у футболистов. Каждый тянет одеяло на себя при атаках, в обороне дыра и сегодня Шелия - настоящий герой матча. Если бы не он, счет мог бы быть довольно крупным. Чувствуется отсутствие тренерской работы. Ахмату очень не хватает опытного и авторитетного главного тренера, который бы организовал неорганизованное
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:04
Команды входят в сезон. Я не считаю зенит они уже давно в сезоне. А по остальным видно будет примерно к десятому туру...
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:02
Главное новички есть в атаку.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:59
Мне тоже интересно, но всё таки Оренбург - "ДОМАШНЯЯ" команда.
У ЦСКА тоже с "физикой" всё в порядке и играют в этом сезоне хоть и бестолково, но с ними будут ДОМА, а Оренбург, естественно, в гостях. )
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:53
Думал Оренбург победит дома
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:53
Вот 4 августа и посмотрим на что способен Оренбург...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:50
Истина, оренбургские жирные бонусы имеют за нашу кровь, и не только они, но у нас есть Деян и он готов под давлением выдавливать)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:49
У Ахмата не оказалось Максименко
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:46
А, вот, ЭТО можно будет сказать, анализируя матчи команды где-то за 7-10 туров.)
Сегодня, по крайней мере, Оренбург не производил впечатления "приходившего в себя" после матча со Спартаком...
Если их хватит хотя бы до зимы, то я, например, не знаю, какое место они будут занимать в этом сезоне к Новому Году...
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:43
Да потому что для Оренбурга обыграть Спартак задача №1, а после будут 2-3 игры приходить в себя...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:41
хорошие моменты.
но не хватило класса....реализация как хромая лошадь, настолько тяжело было лошади нести этих двоих....
на синтетике всем соперникам Оренбурга будет трудно играть в футбол.
кому то и повезет.
сегодня Ахмату повезло, хотя могли выиграть.
непонятно, почему не было в заявке новички команды Адиева.
Шуnя771
Шуnя771 ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
вчера в 19:41
Да не расстраивайся коллега...
Синтетика, на выезде, плюс, без обид, ждём усиление новичков и скорейшего втягивания в чемп, физика...
А самоотдача на пять баллов!
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:39
А почему "ЖАЛЬ"???
У Спартака-то Оренбург именно ВЫИГРАЛ, а не "наныл на победу".
Очень достойно, физически мощно и сыгранно, смотрелись в первом туре.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 19:37
Сложные соперники у Ахмата на старте,но команда выкладывается по полной.Скоро новички вольются,думаю усилят игру.Сегодня Молодцы!!! На синтетике очень сложно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:37
Жаль Грозный вначале игры не прихлопнул пуховиков.
Соскочили!
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:37
Ну, что, у кого-то ещё остались сомнения в том, что Оренбург НЕслучайно в первом туре выиграл у Спартака?
Команда мощная, сыгранная, атлетичная, с хорошей физподготовкой.
С техникой, правда, у большинства проблема, но этот недостаток игроки Деограсии с лихвой компенсируют высокой самоотдачей и строгой игровой дисциплиной.
Могли сегодня выиграть?
ДА.
И по тому, как проходила игра, и по опаснейшим моментам у ворот соперника.
Где-то им сегодня не повезло, где-то, как я уже писал выше, техника подводила, а где-то просто блестяще играл Шелия.
Да что там "играл"...
ВЫРУЧАЛ!
Сегодня нужно радоваться Ахмату, что "отскочили" в Оренбурге и огорчаться игрокам "Оренбурга", что не получилось забить.
Если оренбуржцы так и дальше будут играть, то выезд в Оренбург станет большим испытанием практически для всех команд лиги.
Разве только Зенит может особо не опасаться: спонсор-то у них один на двоих. ))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:31
Вот в этом весь Оренбург - "помереть" со Спартаком, а потом вытаскивать игры на ничью...
Ахмат не грех и с ничейкой поздравить - на выезде, команда в балансировке...
26cusnp6fj7t
26cusnp6fj7t
вчера в 19:29
Матч смотрелся, жаль без голов.
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