Неожиданный лидер на трансферном рынке АПЛ. Обошёл грандов, закупился под Лигу чемпионов

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вчера, 19:06

«Астон Вилла» потратила на новичков почти 200 млн евро.

По итогам минувшего сезона Унаи Эмери подарил «Астон Вилле» историческое достижение – «львы» впервые за 41 год вышли в главный еврокубковый турнир. Это сильно подкрепляет веру в магию испанского менеджера и его симбиоз с коллективом, но в Лигу чемпионов нельзя вступать лишь с этим аргументом. Неожиданно «Вилла» стала самым активным игроком рынка в АПЛ , хотя «Арсенал» покупает Калафьори у сверкнувшей «Болоньи», а «Юнайтед» выигрывают у «Реала» борьбу за перспективного защитника.

Деньги на трансферную кампанию принесли «Ювентус» и шейхи

К «Сити», «Арсеналу» или другим грандам Премьер-Лиги в топе по затратам на трансферы все привыкли, а вот «Вилла» на этих позициях только обживается. Клуб старается соблюдать финансовый фэйр-плей, поэтому без дорогостоящих продаж была бы невозможна и масштабная закупка.

Ожидаемо на футболистов «львов» был спрос – всё же команда провела фееричный сезон. Больше всего принесли «Ювентус» и «Аль-Иттихад». «Старая синьора» вступила в стадию перестройки с приходом Тиаго Мотты, тренер должен в короткие сроки привить клубу кардинально другую философию, под эти цели «бьянконери» взялись за усиление. В «Астон Вилле» их заинтересовал полузащитник Дуглас Луис. Изначально, чтобы сбить ценник, в обмен предлагали Самуэля Илинга-Жуниора и Уэстона МакКенни. Тогда компенсация бы составила 20 млн евро. Но с последним англичане так и не смогли согласовать контракт. В итоге туринцы отдали больше 50.

Шейхи же продолжают работу над продвижением чемпионата Саудовской Аравии. Если годом ранее они закупились возрастными звёздами, то теперь перешли к более молодым исполнителям. На вингера «Виллы» Муссу Диаби претендовали «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Футболист достался последним, а «львы» получили 60 млн евро с учётом бонусов.

Были и другие продажи: Ироэгбунам в «Эвертон», Сансон в «Ниццу», Синисало в «Селтик». Но эти две сделки принесли наибольшую прибыль.

Готовятся к первой ЛЧ за 40 с лишним лет

Для проекта важно, что этот путь занял несколько сезонов – стремительный подъём начался с назначения Унаи Эмери главным тренером. Это было 100-процентное попадание. Испанский менеджер так и не обрёл себя в качестве наставника европейского гранда, зато принял тот факт, что с крепкими середняками получается куда лучше. «Вилла» была как раз из таких.

Взлёт начался ещё в сезоне-22/23. Минувший же чемпионат стал первым полным для Эмери в составе команды. Он подготовил её к сезону, он же провёл её по всей дистанции и познакомился с подводными камнями, достоинствами и недостатками игроков. А команда следовала его установкам и поверила в авторитет рулевого.

На выходе «Астон Вилла» какое-то время даже шла в тройке и преследовала «Ливерпуль» с «Арсеналом». Потом опустилась на четвёртую строчку – но её уже не упустила. Это через год после того, как клуб взлетел на седьмое место, и через два после 14-го по итогам чемпионата-21/22.

Работа на перспективу

«Львам» приходится мириться с негласными правилами на трансферном рынке – они изначально проигрывают конкуренцию именитым командам («Барсе», «Баварии», МЮ , «Сити» и другим). Поэтому вести с ними борьбу не имеет смысла. «Вилла» сосредоточилась на том, чтобы найти своего Палмера – перспективного футболиста с отличной школой, которому не нашлось места в родном клубе.

Так, ставку сделали на Яна Маатсена, левого защитника из «Челси». Первую часть сезона он отыграл за лондонцев, а после его отдали дортмундской «Боруссии» на правах аренды. Немецкий клуб запросы «синих» потянуть не смог, зато смогли «львы». За латераля отдали 44,5 млн евро.

У «Эвертона» взяли настолько же молодого Амаду Онану – опорника, воспитанника «Хоффенхайма». «Львы» в целом отдали предпочтение молодым футболистам, чтобы те стали подпиткой для проекта на долгие годы. И обязательно – с опытом игры в Англии. В составе бирмингемцев появились Кэмерон Арчер (форвард из «Шеффилда» – на случай потери Дурана или Уоткинса), Джейден Филоген-Бидас (вингер из «Халла», воспитанник «Виллы»), Илинг-Жуниор (воспитанник «Челси», перебравшийся в Турин), Льюис Доббин (вингер «Эвертона»). Всем им – в районе 20-22 лет. В общей сложности на новичков ушло примерно 176 миллионов евро. На данный момент «Вилла» лидирует в АПЛ по затратам в это трансферное окно. Для сравнения, МЮ к этому моменту перехватил центрбека Лени Йоро у «Реала» и подписал форварда Зиркзее, потратив 104 млн евро.

Важно обрести стабильность на новом уровне

«Виллу» можно понять. Они прыгнули выше головы – и объективно пока не обладают тем же запасом мощности и ресурсами, что конкуренты в топ-5. Эту базу только предстоит наработать. Видные игроки недоступны из-за их стоимости и спроса со стороны европейских грандов. Остаётся углубляться в поиск и выбирать среди молодёжи. Чтобы избежать лишних рисков, ищут футболистов с опытом игры в Англии или из местных академий.