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Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед»

вчера, 16:19

Полузащитник Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Контракт согласован до 2028 года.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 23:03
Ну да, чем проще, тем легче.Поэтому ни один россиянин,толком в Европе не заиграл. Либо ленивый, как Аршавин, либо бездарен, как Миранчук.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 20:35
Удачи, Лёха! Хорошей игры, результатов, да и жизни в принципе! Что бы ни говорили по телевизору, страна нормальная.
lotsman
lotsman
вчера в 19:51
Долго же шла эта эпопея с переходом и наконец то закончилась. Или ещё нет?)
Kwentin
Kwentin ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:26
Если торговля матчами развита действительно в открытую, тогда мир совершенно не другой а вполне привычный))
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:51
Успехов Алексею в атланте!
амурец
амурец
вчера в 17:28
Ну и правильно, маразматик ему все равно не дал бы играть
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:28
Лёха, после 2028 года
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:24
Важно отметить, что согласно информации с трансфермаркета, Локо имеет право на 10% от выручки в случае продажи.

Удачи ему в Америке, там другой футбол, совсем не европейский. В МЛС главное для каждого клуба - быть в прибыли. Лига коммерческая, а не спортивная. Клубы утверждают бизнес-план на несколько лет и при несоответствии ему на сколько-то процентов могут потерять лицензию лиги. Я не удивлюсь, что торговля матчами развита в открытую.

В общем, Миранчук попал в совершенно другой мир и важно заявить о себе и выложиться по полной. Глядишь, еще и брата подтянет к себе
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:09
Будет кому бомбу в Йеллоустоун бросить ! ))))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:03
Очень странный выбор…
allemz
allemz
вчера в 16:45
Не смог Лёша
А может его агент случайно спутал Аталанту с Атлантой и сами не ведают чего творят, впрочем, уже поздно
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:37
Это уже сбитый лётчик
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:23
Удачи Лехе, хоть и странный выбор)
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:22, ред.
Ну наконец-то. Отличный вариант для Миранчука. Лига проще, сможет заиграть в основе и наконец набить результативную статистику.

Желаю удачи в новом клубе!
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