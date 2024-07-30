Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед»

Полузащитник Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».
Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
Контракт согласован до 2028 года.
Полузащитник Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».
Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
Контракт согласован до 2028 года.
Желаю удачи в новом клубе!
Желаю удачи в новом клубе!
Удачи ему в Америке, там другой футбол, совсем не европейский. В МЛС главное для каждого клуба - быть в прибыли. Лига коммерческая, а не спортивная. Клубы утверждают бизнес-план на несколько лет и при несоответствии ему на сколько-то процентов могут потерять лицензию лиги. Я не удивлюсь, что торговля матчами развита в открытую.
В общем, Миранчук попал в совершенно другой мир и важно заявить о себе и выложиться по полной. Глядишь, еще и брата подтянет к себе
Удачи ему в Америке, там другой футбол, совсем не европейский. В МЛС главное для каждого клуба - быть в прибыли. Лига коммерческая, а не спортивная. Клубы утверждают бизнес-план на несколько лет и при несоответствии ему на сколько-то процентов могут потерять лицензию лиги. Я не удивлюсь, что торговля матчами развита в открытую.
В общем, Миранчук попал в совершенно другой мир и важно заявить о себе и выложиться по полной. Глядишь, еще и брата подтянет к себе