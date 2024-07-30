Аргентина выиграла у Украины и вышла в плей-офф Олимпиады со 2-го места

1722358760

вчера, 19:59

Сборная Украины уступила команде Аргентины в матче 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 (0:2).

Счёт открыл Тьяго Альмада на 47-й минуте. Второй мяч забил Клаудио Эчеверри на 90+1-й.

Украина с тремя очками заняла 3-е место в группе B. Аргентина стала второй, набрав 6 баллов.