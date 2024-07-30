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Аргентина выиграла у Украины и вышла в плей-офф Олимпиады со 2-го места

вчера, 19:59
Украина (до 23)Логотип футбольный клуб Украина (до 23)0 : 2Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)Аргентина (до 23)Матч завершен

Сборная Украины уступила команде Аргентины в матче 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 (0:2).

Счёт открыл Тьяго Альмада на 47-й минуте. Второй мяч забил Клаудио Эчеверри на 90+1-й.

Украина с тремя очками заняла 3-е место в группе B. Аргентина стала второй, набрав 6 баллов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:51
логично и правильно
ABir
ABir
вчера в 23:38
Этого следовало ожидать, счет вполне мог быть и крупнее
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42
Будущий олимпийский чемпион.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:57
отличная победа, олимпийские альбиселесте!!!
и это как подарок к д.р. героя чемпионата мира 1986 г. Нери Пумпидо!
67 великому чемпиону!!!
1986 великий вратарь не только стал чемпионом мира
но и взял все, что только можно, со своим клубом.
Ривер Плейт: чемпионский титул в Аргентине, Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок.
adekvat
adekvat ответ 3c2x6jdwcu5w (раскрыть)
вчера в 20:44
Почему вскочила, первую игру дурковала, а дальше своей дорогой, так и до финала дошлепает.
allemz
allemz
вчера в 20:26, ред.
Давайте братья меньшие, выручайте Леонида Бакинского, боритесь за трофей, уже совсем скоро розыгрыш ЗМ
Capral
Capral
вчера в 20:16
Украина неплохо смотрелась во 2-м тайме, имела моменты, но Аргентине больше повезло...
EIIiada
EIIiada
вчера в 20:08
Поздравляю Аргентину с выходом в плей-офф!! Правда теперь, скорее всего, в плей-офф они будут играть с Францией. А эти ребята злопамятные и мстительные. Будет тяжело.
3c2x6jdwcu5w
3c2x6jdwcu5w
вчера в 20:01
Аргентина успела вскочить на второе место
Гость
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