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Египет обыграл Испанию на Олимпиаде и занял 1-е место в группе

вчера, 18:05
Испания (до 23)Логотип футбольный клуб Испания (до 23)1 : 2Логотип футбольный клуб Египет (до 23)Египет (до 23)Матч завершен

Сборная Испании потерпела поражение от команды Египта в матче 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 (1:2).

На 40-й минуте гол Ибрахима Аделя вывел африканцев вперёд, а на 62-й игрок забил второй мяч. Саму Омородион на 90-й сократил отставание испанцев в счёте.

Испания заняла 2-е место с 6 очками. Египет выиграл квартет, набрав 7 баллов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:02
Как показывает время - испанский пасьянс....)
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 21:40
Вот вам и чемпион Европы😁
pomor45
pomor45
вчера в 20:57
В футболе у топов к Олимпиаде отношение, мягко говоря, прохладное. Даже собственные чемпионаты ставят выше Олимпиады. На этой, французской, под знаком сексменьшинств тем более напрягаться не станут.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:35
Молодцы египтяне, даже без Салаха справились.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:03
Я думаю они и не сильно сопротивлялись
zbsb94k8hy4f
zbsb94k8hy4f
вчера в 19:59
Фавориты сыграли на расслаблне
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:30
Вот как то на сим ресурсе выложили фото, если не ошибаюсь Рамос и К" попёрлись к Пирамидам... Внутрь....
Всё кто был причастен к открытию закончили плохо... Понятно - нельзя беспокоить Тутанхамона...
Вот рикошет и прилетел....
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:26
Или решили заработать на ставках.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:06
Ну что тут сказать... некому играть у Испании до 23.... не могут забить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:06
Расслабились испанцы))
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