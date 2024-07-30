Египет обыграл Испанию на Олимпиаде и занял 1-е место в группе

Сборная Испании потерпела поражение от команды Египта в матче 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 (1:2).
На 40-й минуте гол Ибрахима Аделя вывел африканцев вперёд, а на 62-й игрок забил второй мяч. Саму Омородион на 90-й сократил отставание испанцев в счёте.
Испания заняла 2-е место с 6 очками. Египет выиграл квартет, набрав 7 баллов.
Всё кто был причастен к открытию закончили плохо... Понятно - нельзя беспокоить Тутанхамона...
Вот рикошет и прилетел....
Всё кто был причастен к открытию закончили плохо... Понятно - нельзя беспокоить Тутанхамона...
Вот рикошет и прилетел....