«Пятёрочка» стала партнёром «Краснодара»

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31 июля 2024, 11:02

Футбольный клуб «Краснодар» и торговая сеть «Пятёрочка» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.

«Пятёрочка» будет организовывать зоны отдыха на домашнем стадионе «быков».