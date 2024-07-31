«Пятёрочка» стала партнёром «Краснодара»

Футбольный клуб «Краснодар» и торговая сеть «Пятёрочка» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.
«Пятёрочка» будет организовывать зоны отдыха на домашнем стадионе «быков».
Футбольный клуб «Краснодар» и торговая сеть «Пятёрочка» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.
«Пятёрочка» будет организовывать зоны отдыха на домашнем стадионе «быков».
Зачёт!
Зачёт!
С белых на жёлтые... Но цифры....)
С белых на жёлтые... Но цифры....)