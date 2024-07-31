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«Пятёрочка» стала партнёром «Краснодара»

31 июля 2024, 11:02

Футбольный клуб «Краснодар» и торговая сеть «Пятёрочка» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.

«Пятёрочка» будет организовывать зоны отдыха на домашнем стадионе «быков».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
31 июля в 16:26
Ах-ха-ха!
Зачёт!
Шуnя771
Шуnя771
31 июля в 16:25
А я то думаю, что это сегодня с утра пораньше, в "Пятёрочке" обслуга бегает как угорелые и меняют ценники...)
С белых на жёлтые... Но цифры....)
STVA 1
STVA 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
31 июля в 15:46
Если честно не знал.. Забавно конечно
TheBoLt
TheBoLt ответ Wolverhampton (раскрыть)
31 июля в 15:03
Троечка закусывАет)))
TheBoLt
TheBoLt ответ STVA 1 (раскрыть)
31 июля в 15:01
А Магнит сейчас красуется на груди у Махачкалинцев)) Тоже забавно было при игре с Краснодаром
2cqbvaverphp
2cqbvaverphp
31 июля в 12:59
С такой игрой и Балтика 9 не поможет...
112910415
112910415
31 июля в 12:20
и это нормально
FreshMeat
FreshMeat
31 июля в 11:46
миша фридман рулит бесплатно украденными советскими активами
STVA 1
STVA 1
31 июля в 11:37
Пятёрочка пришла в Магнит)))
Alex_67
Alex_67
31 июля в 11:09
Галицкий, без хорошего тренера хорошая команда не получится
Wolverhampton
Wolverhampton ответ sihafazatron (раскрыть)
31 июля в 11:09
Четверочка похмеляет.)))
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 11:05
Пятёрочка выручает))
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