«Химки» в ближайшее время должны погасить долг перед Талалаевым

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», заявил, что клуб в скором времени погасит весь долг перед бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.
Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала «Химки» выплатить специалисту выходное пособие в полном объёме за расторжение соглашения. На подмосковный клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков.
Это чисто технический вопрос. Мы должны его закрыть в ближайшее время. Есть налоги, зарплаты и прочее. Все выплаты до копейки мы заплатим, если ещё этого не сделали.