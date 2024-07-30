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«Химки» в ближайшее время должны погасить долг перед Талалаевым

сегодня, 01:05

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», заявил, что клуб в скором времени погасит весь долг перед бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала «Химки» выплатить специалисту выходное пособие в полном объёме за расторжение соглашения. На подмосковный клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

Это чисто технический вопрос. Мы должны его закрыть в ближайшее время. Есть налоги, зарплаты и прочее. Все выплаты до копейки мы заплатим, если ещё этого не сделали.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:37
Долг , платежом красен ☝️😉
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:50
Правильно, пусть платят. Большой вопрос, почему сразу не могли заплатить? Нет денег? Берите кредит. Небось еще и игрокам не платят зп вовремя, как и многие бюджетные клубы
Гость
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