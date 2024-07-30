«Химки» в ближайшее время должны погасить долг перед Талалаевым

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сегодня, 01:05

Бизнесмен , поддерживающий «Химки», заявил, что клуб в скором времени погасит весь долг перед бывшим главным тренером команды .

Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза ( РФС ) обязала «Химки» выплатить специалисту выходное пособие в полном объёме за расторжение соглашения. На подмосковный клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков.