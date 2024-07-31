«Ливерпуль» потеряет троих лидеров. Даже в случае чемпионства в АПЛ нужны дорогие трансферы

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вчера, 18:21

Слоту надо завоевать доверие после Клоппа.

Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд покинут «Ливерпуль»

Скорее всего, все уйдут через год. Трент хочет присоединиться к Беллингему в «Реале». Карвахаля хватит на год. Дальше в Мадриде получат свободным агентом английского правого латераля. Оборонительная работа Александру-Арнольду не удается, но в атаке хорош в центре и на фланге. В «Ливерпуле» огорчены, что воспитанник клуба планирует уйти бесплатно. Но старый директор Эдвардс, который после ухода Клоппа вернулся как большой босс, не удивлен.

Также низкие шансы на дорогую продажу ван Дейка и Салаха. Голландец и египтянин не продлевают контракты, которые истекают через год. Оба не ожидали, что Клопп покинет «Ливерпуль». А поскольку защитник и вингер уверенно в категории «за тридцать», то не хотят усложнять себе поиски новых клубов. У Салаха на рабочей почте агента есть приглашение в Саудовскую Аравию. Причем шейхи готовы предоставить знаменитому Мохамеду выбор клуба.

Монархи давно хотят заполучить одного из самых известных мусульман в футболе. Но для Салаха важно уйти из «Ливерпуля» на мажорной ноте. Клуб показал отношение к нему, когда отказался от безумных денег шейхов год назад. Позиция жены тут тоже важна. Супруга Маги Сидик знает Мо с начальной школы. Поженились, когда футболисту был всего 21 год. Разумеется, жена прямо влияет на решения мужа – отказалась от вариантов в Париж и Мадриде.

В Саудовскую Аравию легенды поедут через год, а пока ван Дейк и Салах помогут Слоту с адаптацией в «Ливерпуле». Подарок для тренера, но финансовая потеря для клуба. Эдвардс надеется, что Мохамед, Вирджил и Трент подпишут новые контракты? Если получится, то это будет победой директора. Но не исключаются последующие продажи тройки звезд за деньги. Лидеры «Ливерпуля» понятия не имеют, куда качнется игровой маятник без Клоппа. Поэтому взяли паузу.

Руководители «красных» боятся разбрасываться деньгами этим летом

У американского владельца «Ливерпуля» Джона Генри была мечта – выгодно продать клуб. Клопп в биографии обязательно упомянет переговоры с покупателями в списке причин, почему ушел. Возросло давление. Не получилось выиграть АПЛ во второй раз. «Ливерпуль» поставил на перспективного голландского тренера. Но понятия не имеют, как соединят агрессивный и смелый вертикальный футбол Арне с омоложенным составом нового «Ливерпуля».

Слоту важно, чтобы уругваец Нуньес отказался от промахов. Оценят колумбийца Диаса, ещё одного призера Кубка Америки. Если найдутся покупатели на Луиса, то «Ливерпуль» готовит деньги за вингера Гордона из «Ньюкасла». Но фанаты переживают, что нет подписаний. Оставались слабые позиции, вроде места второго центрального защитника. Нового опорника, если ветеран Эндо уедет, тоже важно найти и наиграть в кратчайшие сроки.

Аргентинец МакАллистер готов стать центральным хавбеком, который чаще владеет мячом. После тренировок со Слотом несколько игроков в интервью рассказали о ключевой перемене. У Клоппа хавбеки были частью системы доставки мяча вперед. У нового тренера «номер шесть» должен играть в стиле Крооса и Модрича, контролировать весь футбол команды. А Эндо для низкого выхода из обороны не подходит, японец паникует под прессингом.

МакАллистеру удобнее играть выше, не говоря о Собослаи. Аргентинец и венгр могут стать атакующими центральными хавбеками. Но нужен человек, к которому Александер-Арнольд будет подскакивать в центре поля, как Стоунз делал в «Манчестер Сити», играя с Родри в опорной зоне. Слот тоже любит в фазе позиционной атаки перейти на три центральных бека. Робертсона будут учить смещаться в центр, а ещё ищут двужильного правого центрбека.

Называли Шлоттербека из «Боруссии» Д, но Нико левша. Прицеливались к Йоро, но клуб 18-летнего француза выбрал деньги МЮ . Правшой является Марк Гуэхи, центральный защитник сборной Англии и «Кристал Пэлас». Его неплохой футбол на Евро-2024 точно привлек внимание аналитиков «Ливерпуля». В центре поля «красные» оценивали талантливого Невеша, но 19-летний португалец выбрал ПСЖ , где его зарплату увеличат в десять раз.

«Красным» нужны победы в Лиге чемпионов и АПЛ ради выживания

Слот вряд ли в первом сезоне выигрывает Лигу чемпионов или АПЛ . Но ему нужно быть активным участником решающей стадии плей-офф в еврокубке и стать настоящим конкурентом для Гвардиолы в чемпионате. Важно не повторить ошибки тен Хага, который требует времени и денег, чтобы в итоге пригласить целую толпу молодых голландских помощников. «Ливерпулю» нельзя отрицать, будто уход Клоппа ничего не изменит в клубе.

Загвоздка в том, что даже победа над «Арсеналом» и «Манчестер Сити» вряд ли повлияет на планы ван Дейка, Салаха, Александер-Арнольда и ещё парочки игроков первого состава. Голкиперу Алиссону всегда могут найти дикий контракт в Саудовской Аравии. Там хватает бразильских футболистов. Туда зовут Эдерсона из состава Гвардиолы. Уход Клоппа может остановить лидеров «Ливерпуля» от мгновенного прощания, чтобы не назвали предателями.

Но плохие или хорошие результаты Слота одинаково не задевают стратегические планы. Тренер изучит футболистов и определит круг тех, кто уйдет сразу этим летом. Заговорили о переходе Гомеса в другую команду. «Марсель» пытался подписать Эндо. А через год придется делать серию больших трансферов, чтобы заменить ключевых исполнителей. «Ливерпуль» потерял многих, кто олицетворял эру Клоппа – Матипа, Хендерсона, Вейналдума.

Уехали Фабиньо, Мане и Фирмино. Из победителей Лиги чемпионов и АПЛ мало кто остался. Такие масштабные перестановки сами по себе опасны и могут отбросить команду назад, как случалось с «Арсеналом», МЮ и «Челси». А позже даже колоссальные расходы на трансферы не гарантируют титул. Впрочем, «Ливерпуль» никогда не тратил больше остальных, это продуманный и осторожный клуб на трансферном рынке. Редко переплачивают за игроков.

Случались неудачные трансферы, но даже ван Дейк отработал огромные вложения. А Салаха взяли за 42 млн евро. По нынешним меркам смешные деньги для футбола. И стало сложнее проворачивать настолько успешные трансферы. Ещё в прошлом сезоне Клоппу пришлось отказаться от «номера шесть», продавцы заломили цену, игроки отказывались. Директор Эдвардс хочет вернуть «Ливерпулю» трансферы в стиле Робертсона – дешево и сердито.