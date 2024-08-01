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Защитник сборной Швейцарии перейдёт в «Бетис»

вчера, 17:04

«Бетис» согласовал контракт с защитником сборной Швейцарии Рикардо Родригесом до 30 июня 2026 года. Медицинский осмотр назначен на следующую неделю. Игрок перейдёт в «Бетис» на правах свободного агента, так как его контракт с «Торино» истёк первого июля.

В прошедшем сезоне Родригес провёл 37 игр в Серии А и Кубке Италии, в которых набрал три очка по системе «гол + пас» (один мяч и два ассиста) и получил 4 жёлтых карточки. Также 31-летний защитник сыграл 5 матчей на Евро-2024, в которых получил предупреждение.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:06
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