Защитник сборной Швейцарии перейдёт в «Бетис»

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вчера, 17:04

«Бетис» согласовал контракт с защитником сборной Швейцарии до 30 июня 2026 года. Медицинский осмотр назначен на следующую неделю. Игрок перейдёт в «Бетис» на правах свободного агента, так как его контракт с «Торино» истёк первого июля.

В прошедшем сезоне Родригес провёл 37 игр в Серии А и Кубке Италии, в которых набрал три очка по системе «гол + пас» (один мяч и два ассиста) и получил 4 жёлтых карточки. Также 31-летний защитник сыграл 5 матчей на Евро-2024, в которых получил предупреждение.