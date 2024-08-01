«Зенит» сделал предложение по Кордобе. Галицкий поставил игроку ультиматум

1722509103

вчера, 13:45

«Зенит» предложил «Краснодару» 9 миллионов евро за переход нападающего сборной Колумбии . Самому игроку готовы платить 4,5 миллиона евро в год. В «Краснодаре» Кордоба получает 3,6 миллиона евро за сезон.

31-летний колумбиец не хочет оставаться в Краснодаре и готов перейти в «Зенит». В свою очередь, владелец «Краснодара» категорически против данного трансфера и пригрозил игроку отлучением от основной команды, если он продолжит настаивать на уходе.

Напомним, контракт Кордобы с «быками» действует до июня 2025 года. После ухода Владимира Ивича с поста главного тренера он отказался подписывать новое соглашение.