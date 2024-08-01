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«Зенит» сделал предложение по Кордобе. Галицкий поставил игроку ультиматум

вчера, 13:45

«Зенит» предложил «Краснодару» 9 миллионов евро за переход нападающего сборной Колумбии Джона Кордобы. Самому игроку готовы платить 4,5 миллиона евро в год. В «Краснодаре» Кордоба получает 3,6 миллиона евро за сезон.

31-летний колумбиец не хочет оставаться в Краснодаре и готов перейти в «Зенит». В свою очередь, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий категорически против данного трансфера и пригрозил игроку отлучением от основной команды, если он продолжит настаивать на уходе.

Напомним, контракт Кордобы с «быками» действует до июня 2025 года. После ухода Владимира Ивича с поста главного тренера он отказался подписывать новое соглашение.

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 04:20
у зенита очень мало напов. всего лишь кассьера,изидор, сергеев,глушенков ,мостовой,ерохин и т д ну не хватает одного соболев сорвался кордобу возьмут мне кажется нап очень нужен
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:46
Я тоже так подумал. Если профессионал не хочет играть в футбол, какой же он профессионал и кто его будет покупать? Последний матч показал, что Кордоба будет играть. А вот цену Краснодар должен повысить, чтобы убавить аппетиты.
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 19:28
Дайте Зениту двадцать составов, чтобы уже наверняка. 🤣🤣🤣
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 18:54
Я не знаю,вроде возрастной футболист,зачем он Зениту.
viv
viv
вчера в 18:52
Миллер так напуган прошлым сезоном, что готов скупить всех и вся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:34
По боку как то....

Если Зенит и без Кордобы Чемпион ....и с Кордобой Чемпион...то смысл деньги тратить...просто чтоб сделать некоего игрока на 1 млн евро в год богаче ???

Неумно......
pc2ckk65fgab
pc2ckk65fgab ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 17:38
Если Зенит вернется на 8-10 место, то цска уедет в пердив.
valt134
valt134
вчера в 16:37
Удивляет поведение Зенита.(Хотя уже бы пора привыкнуть). Ну если ты считаешь себя чемпионом, так и веди себя подобающе. Всех купить и подкупить-не великая честь и заслуга. Зенит своей политикой добивает и без того донельзя убитый и убогий наш чемпионат. Если после 10-го тура чемпион уже известен, зачем зрителю на стадион ходить? Еврокубков нет, кроме первого места остальные не котируются. А выпусти «чемпионский» Зенит на международную арену, так тот же «средний» Лиль напихает им в самые гланды. С этим нужно что-то делать.
ЦКВД
ЦКВД ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:32
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:31, ред.
    Миллер и Ко поставили С.Б. в этом году задачу: в столетний юбилей клуба выиграть всё что возможно внутри государства российского, а именно чемпионат страны и всевозможные кубки в довесок для полноты наполнения регалиями. А так как прошлый сезон "напугал" начальство команды, у которого на финише затряслись поджилки, оно решило пойти негодным путём ослабления основных конкурентов.
    Что делать, такова суровая действительность нашего, да и не только нашего футбола.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЦКВД (раскрыть)
    вчера в 16:28
    Уважаемый. а ты знаешь, что незнакомых людей, тем более, которые старше тебя как минимум в 2 раза принято называть на ВЫ ? Тебе об этом уже напоминал сегодня человек, которому 70 лет, а мне еще больше. Нас здесь несколько ветеранов и мы стараемся общаться без хамства и грубости даже с такими как ты Так что будь здоров и прими к сведению
    ЦКВД
    ЦКВД ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:22
    я тебя ни разу не оскорбил,так что про уважение это лишнее! я общаюсь с тобой достаточно корректно и вообще бы не обратил на тебя внимание если бы ты меня не зацепил и я бы не вспомнил как ты чуть ранее собачился с другими людьми) просто ты выбрал тактику при которой тебя не трогают так как ты рамки не переступаешь грамотно держась на острие но не переходя,а других блокируют когда они не выдерживают и пишут все что думают о тебе!молодец 5-ть балов,тебе в журналисты
    cska1948
    cska1948 ответ ЦКВД (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Если футболист целый сезон будет валять дурака, то кто его после этого возьмёт и предложит многомиллионный контракт?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЦКВД (раскрыть)
    вчера в 16:15
    . Для информации.Койта пришел бесплатно свободным агентом. По поводу "добавить" и купить кого то. Встречный вопрос. А почему бы тебе лично не добавить 5-6 млн руб и е купить приличную тачку и не ездить на Жигулях.: Я в теме по поводу бюджета и ЦСКА , и Зенита , и Краснодара. Так же как и источников финансирования. Поэтому там и реагирую на всякую ерунду по поводу трансферов. К том же, на этом сайте принято повежливее обращаться с собеседниками, в том числе и тем, кто постоянно создает новые аккаунты. По стилю изложения легко узнать подобных граждан, кк бы они не маскировались
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 15:55, ред.
    З****л этот Зенит, ну ничего в свое время власть сменится и клуб вернётся на свою орбиту 8-10 место.
    ЦКВД
    ЦКВД ответ znngxa6tf8j7 (раскрыть)
    вчера в 15:54
    они бывают и неплохие если молодежь,но им время надо минимум пол сезона,а там как повезет раскроется или нет) но брать такого игрока в основу это бред)мое личное мнение,а то опять минус "лучший эксперт"поставит)
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:53
    Рано или поздно эта тема должна была нарисоваться и основанием служит успешное выступление Кордобы на Кубке Америки...
    Ему последовали предложения и если верить цифрам статьи, то первая финансовая ласточка это разница между 4.5 млн. и 3.6... 900 тыс.как принято говорить в твёрдой валюте...
    В общем негритёнок щас начнёт валять Ваньку-встаньку!))
    znngxa6tf8j7
    znngxa6tf8j7
    вчера в 15:50
    Ненадежные они эти какие-то слащавые иностранцы, одно слово: румыны.
    ЦКВД
    ЦКВД ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:44
    я кстати статью в блоке про чалова написал) пойди мне и там минус поставь)
    ЦКВД
    ЦКВД ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:36, ред.
    Да я знаю что ты еще тот специалист)мы заочно знакомы) я что бы не написал ты все в штыки воспринимаешь) а если я написал что ЦСКА жмотит деньги на напа,так это и дураку понятно) иначе зачем брать вообще нулевого чернокожего напа из за бугра) когда добавив немного к 3-м лямам за чалова можно и тут неплохого напа взять на подмену мусаеву
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 15:33
    Кордоба ,Кордоба ! Удивляюсь - как это душистые ещё не положили глаз на Барко ?!!! Если не сейчас ,то в зимнюю паузу , точно займутся этим вопросом . К гадалке не ходи ! )))
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 15:31
    Зашел на сайт, читаю данную новость, первая мысль пришедшая в голову "наверное Иван Карпов после подхода к холодильнику куражится". Открываю новость, смотрю на источник инфы, ну епт, как в воду глядел. Молодчага Ваня Карпов. Ежели не ошибаюсь, то ТО в РПЛ закроется 5 сентября. К тому времени смею предположить, что у Ванька при желании получится всех более-менее что-то из себя представляющих игроков клубов РПЛ в своих инсайдах в Зенит" пристроить. Ну можно кого и за границу продать. Сейчас условно через час - другой обе стороны скажут: "Ребята, мы не в курсе", как бывало не раз и не два, а кого уже это волнует, как известно из поговорки "слово не воробей...
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 14:58
    При ГТ Мусаеве даже такой отличный игрок, как Кордоба, НЕ поможет наладить комбинационную игру Краснодара.
    Ну, если только чуть-чуть.
    Если Галицкий ТРЕНЕРА не найдёт, то все эти "собиралки техничных игроков" из ЮА потеряют в скором времени всякий смысл.
    dargo
    dargo ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:57, ред.
    мне с тобой не о чем дискутировать или что то доказывать – это бесполезно, а для тебя большая честь чтобы я к тебе обращался на ВЫ – на ВЫ я обращаюсь к тем людям, кто заслуживает этого своими поступками, кто умеет держать себя в рамке приличия и у кого есть чувство меры и такта…так что будь здоров и поищи сочувствующих, мне с тобой говорить не о чём
    Capral
    Capral ответ dargo (раскрыть)
    вчера в 14:47
    Во-первых, я тебе не дружище, и прошу на Вы. А во-вторых, я пишу то, что очень неудобно слышать болелам Зенита. Семак- лучший тренер последних лет?! У него состав самый сильный- это первое, а второе- соперников у него нет, вот в чем проблема, нет конкуренции в первенстве... Семак, сам понимают свою тренерскую убогость. Сейчас в России нет продвинутых тренеров. Относительно толковым можно считать Федотова, но и у него немало ошибок. Но он- тактик и стратег, пусть, даже на уровне убитого российского футбола.

    А ваш Cемак, все шесть лет выезжал исключительно за счет сильнейшего состава, а последнее ваше чемпионство- под, оооооочень большим вопросом...

    На этом всё. Будь здоров.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЦКВД (раскрыть)
    вчера в 14:39
    Ты, уважаемый или не в теме, или делаешь вид. Каждый клуб живет по средствам. Никто ведь не скажет, что ты "жмотишься" , если ездишь на Жигулях. а не на Ферари. ЦСКА на 80 % живет на частные деньги Гинер и Балановича, а зенит на 100% живет на деньги государства. Там цифры не сопоставимые. И они покупают в основном, чтобы ослабить конкурента, или чтобы другим не достался. У Зенита уже сейчас 3 состав и перебор легионеров. Так что преждем чем писать вникни в тему. Это пожелание
    dargo
    dargo ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:37
    дружище ты попридержи свой язык и прекрати гнать негатива на Семака!!!!!! Он лучший тренер в России за последние годы и понимающие люди это признают, такие псевдоболельщики и «знатоки футбола» как ты скоро лопнете от зависти, что у нас лучшая команда в России, ваша участь настучать на клавиатуре и выдавать ваши желание и мечты за действительность ….вам ещё долго ждать того момента, когда Зенит подпустит к себе ближе кого то, на сегодня только Динамо нам достойны соперник
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:35, ред.
    Цена даже завышена, так как у него заканчивается контракт в конце сезона. Зимой Краснодар сможет продать его миллиона за 3. Срок действующего контракта очень сильно влияет на сумму трансфера.
    lotsman
    lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 14:27
    Ну значит вся информация из "Инсайды от Карпа" недостоверная.)
    ЦКВД
    ЦКВД ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 14:24
    вообще не показатель) он интерес к себе привлекает а если не уйдет в сентября увидишь как он играть будет)
    Гость
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