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Анчелотти назвал своего претендента на «Золотой мяч»

вчера, 18:53

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч»-2024.

Считаю, что победит Винисиус.

Карвахаль и в самом деле выступил очень здорово, ведь он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, где забил [в финале], а также победил на Евро.

Но Винисиус – талантливый молодой исполнитель с хорошим имиджем, он выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, забив в финале и сделав дубль в Мюнхене.

Джуд [Беллингем] тоже провел великолепный сезон – победа в Лиге чемпионов, в чемпионате. Он стал настоящим открытием и лучшим игроком сезона в Ла Лиге.

Родри – тоже отличный хавбек, один из лучших, и он очень стабилен.

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Все комментарии
EIIiada
EIIiada ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 10:14
Какой Карвахаль? До финала ЛЧ он вообще не рассматривался как кандидат на ЗМ. Сейчас о нем говорят только из-за трофеев. Предлагаешь дать ему только потому, что защитники давно ЗМ не получали? Этого не будет. Его даже в тройке не будет. ЗМ заберет Родри, Винисиус станет вторым, а Джуд третьим. И поверь для них это успех. Все видели, что они за персонажи вне Реала.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 08:40, ред.
Да пора уже дать ЗМ защитнику или вратарю
Надоело уже видеть только форвардов ну Модрич как исключение
Как будто защитники в сторонке стоят пока нападающие выигрыват трофеи
Считаю что ЗМ должен получить Карвахаль
Он очень и очень много сделал для побед своих команд
Последний если не ошибаюсь в 2006 получал Каннаваро
Ну или Месси дать
Он выиграл Копа Америка
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:38
Родри.
112910415
112910415
сегодня в 05:26
да-да, есть шансы у этого человека ...
амурец
амурец ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 02:09, ред.
К сожалению защитникам редко дают ЗМ, ну а левыми мячами может похвастаться только Месси
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:24
Красиво и точно описал безмозглого кинг конга!
EIIiada
EIIiada
вчера в 22:14
Это просто смешно, когда в качестве аргументов приводятся только трофеи. ЗМ индивидуальная награда, а не награда самому титулованному игроку сезона. ЗМ должен получить ключевой игрок, который играет важную роль в команде. И единственный, кого можно назвать таким, это Родри. В течение сезона из-за травм выбывали Джуд и Винисиус, а Реал шел дальше, даже не заметив их отсутствия. Но когда выбыл Родри, Сити посыпался, чего с ними не было, когда выбыли КДБ и Холанн.

Ну и трофеями он не обделен. Выиграл Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ, АПЛ и Евро. Стал лучшим игроком Клубного ЧМ и Евро.
John 5mith
John 5mith ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:40
Награда-то индивидуальная. Но она давно уже не за игру в футбол, а за раскрученность. Поэтому все кроме бомбардиров пролетают сразу. А из нападающих после общих провалов сборных преимущество у того кто выиграл ЛЧ. Ну и плюс правильный для толерантной Европы цвет кожи.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:29, ред.
Что Анчелотти несет? Это Винисиус-то с хорошим имиджем? Скандальный тип и провокатор. Провалился на Копе Америки. Какой ему ЗМ? Даже Беллингем больше заслуживает, который помог Англии дойти до финала. Но я бы выделил Родри. Он не так распиарен, но это ключевой игрок в МС и сборной Испании.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:27
Скажу так, до начала международных турниров лично я считал главным претендентом именно Вини, а его конкурентаии считал Джуда и Вирца, которые провели шикарные сезоны со своими клубами. Но вот все эти игроки провалились со своими сборными, а вот есть игроки, которые и с клубами приуспели, и со сборными трофеи завоевали!!! И если ЗМ это индивидуальная награда, то главный претендентом я бы назвал Карвахаля....чемпион ЛаЛиги,ЛЧ,ЧЕ ну и еще что то там в испании...
Второй вариант это соотечественник Карвахаля, Родри! Испанец выиграл АПЛ став очень важным игроком в системе Пепа, выиграл ЧЕ
Третий вариант это Лаутаро Мартинес, который провел очередной сильный сезон в Серии А, став чемпионом и лучшим бомбардиром, выиграл с Интером Серию А и суперкубок....
Ну и номер 4 это Альварес из Сити и сборной Аргентины, думаю пепечислять трофеи не стоит....
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:37
Ничего себе "имидж", Балотелли №2.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:28
С приходом Мбаппе шансы у Винисиуса на завоевание ЗМ уменьшаются. И дело не в конкуренте на приз в лице француза, а в том, что бразилец сможет выходить на поле через раз, уступив бровку Килиану, вследствие чего выпадет из поля зрения специалистов, тренеров и проч., т.е. тех, кто принимает решение.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:02
Нужно все таки отметить, что Винисиус стабилен уже не первый сезон и тащит Реал в ЛЧ уже второй раз при Анчелотти. Такое вытворял Месси, особенно в финалах ЛЧ. У других команд таких исполнителей нет. И даже Мбаппе возможно не сможет затмить его в Реале, так как Мбаппе выключался в важных матчах в ПСЖ.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:59
Карвахаль хорошо отыграл но защитнику редко дают левые мячи
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:19
"Но Винисиус – талантливый молодой исполнитель с хорошим имиджем"
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Ключевое слово "имидж"! Кого больше распиарят, тому и отдадут. А негритенок с расизмом борется круглые сутки, не спит, не ест, только об этом думает...
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