Анчелотти назвал своего претендента на «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч»-2024.

Считаю, что победит Винисиус.

Карвахаль и в самом деле выступил очень здорово, ведь он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, где забил [в финале], а также победил на Евро.

Но Винисиус – талантливый молодой исполнитель с хорошим имиджем, он выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, забив в финале и сделав дубль в Мюнхене.

Джуд [Беллингем] тоже провел великолепный сезон – победа в Лиге чемпионов, в чемпионате. Он стал настоящим открытием и лучшим игроком сезона в Ла Лиге.

Родри – тоже отличный хавбек, один из лучших, и он очень стабилен.