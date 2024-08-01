Анчелотти назвал своего претендента на «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч»-2024.
Считаю, что победит Винисиус.
Карвахаль и в самом деле выступил очень здорово, ведь он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, где забил [в финале], а также победил на Евро.
Но Винисиус – талантливый молодой исполнитель с хорошим имиджем, он выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, забив в финале и сделав дубль в Мюнхене.
Джуд [Беллингем] тоже провел великолепный сезон – победа в Лиге чемпионов, в чемпионате. Он стал настоящим открытием и лучшим игроком сезона в Ла Лиге.
Родри – тоже отличный хавбек, один из лучших, и он очень стабилен.
Второй вариант это соотечественник Карвахаля, Родри! Испанец выиграл АПЛ став очень важным игроком в системе Пепа, выиграл ЧЕ
Третий вариант это Лаутаро Мартинес, который провел очередной сильный сезон в Серии А, став чемпионом и лучшим бомбардиром, выиграл с Интером Серию А и суперкубок....
Ну и номер 4 это Альварес из Сити и сборной Аргентины, думаю пепечислять трофеи не стоит....
Второй вариант это соотечественник Карвахаля, Родри! Испанец выиграл АПЛ став очень важным игроком в системе Пепа, выиграл ЧЕ
Третий вариант это Лаутаро Мартинес, который провел очередной сильный сезон в Серии А, став чемпионом и лучшим бомбардиром, выиграл с Интером Серию А и суперкубок....
Ну и номер 4 это Альварес из Сити и сборной Аргентины, думаю пепечислять трофеи не стоит....