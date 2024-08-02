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Тен Хаг хочет, чтобы МакТоминэй остался в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:04

Полузащитник Скотт МакТоминэй может остаться в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что хочет сохранить футболиста в МЮ.

На подписание шотландца претендуют «Галатасарай» и «Фулхэм».

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galem72
galem72
вчера в 21:18
Максимально сложно доверять этому источнику, но пишет он здравые мысли. Мак — на редкость по современным меркам преданный и работящий игрок клуба. Да, он немного прямолинеен и без хитреца, зато всегда придёт на помощь в трудную минуту без нытья токсичности. Такими исполнителями нельзя разбрасываться в угоду прибыли. Выручишь за него копейки, зато потеряешь миллионы.
Чувак молча сидит на лавке без каких-либо претензий, получает небольшую зарплату по сравнению с другими небожителями, нигде не протестует, и одновременно готов выйти на траву за свой клуб, который его вырастил с подгузников, и биться за него качественно, по-футбольному, до конца.
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