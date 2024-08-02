Тен Хаг хочет, чтобы МакТоминэй остался в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Скотт МакТоминэй может остаться в «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что хочет сохранить футболиста в МЮ.
На подписание шотландца претендуют «Галатасарай» и «Фулхэм».
Полузащитник Скотт МакТоминэй может остаться в «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что хочет сохранить футболиста в МЮ.
На подписание шотландца претендуют «Галатасарай» и «Фулхэм».
Чувак молча сидит на лавке без каких-либо претензий, получает небольшую зарплату по сравнению с другими небожителями, нигде не протестует, и одновременно готов выйти на траву за свой клуб, который его вырастил с подгузников, и биться за него качественно, по-футбольному, до конца.
Чувак молча сидит на лавке без каких-либо претензий, получает небольшую зарплату по сравнению с другими небожителями, нигде не протестует, и одновременно готов выйти на траву за свой клуб, который его вырастил с подгузников, и биться за него качественно, по-футбольному, до конца.