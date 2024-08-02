Самая дорогая продажа «Арсенала». Любимец «Эмирейтс» будет играть за другой лондонский клуб

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вчера, 21:40

«Канониры» выгодно продали своего воспитанника другому «дачникам».

В пятницу полузащитник Эмиль Смит-Роу перешёл из «Арсенала» в «Фулхэм». «Дачники» заплатили за 24-летнего футболиста 34 миллиона фунтов (примерно 40 миллионов евро). Этот трансфер стал рекордным в истории «Фулхэма». Также это самая крупная продажа «канониров» — ранее таковой была сделка с «Ливерпулем» по Алексу Окслэйд-Чемберлену (38 млн).

С одной стороны, «Арсенал» выгодно продал футболиста, потерявшего место в основном составе. Но при этом среди фанатов вице-чемпиона Англии царят настроения, близкие к минорным. Ибо на протяжении нескольких лет Эмиль был любимцем болельщиков. Наряду с другим воспитанником клуба Букайо Сака. Не было матча, чтобы трибуны «Эмирейтс» не распевали кричалки, посвящённые своим любимцам.

Служили два товарища

И ведь было за что. Два молодых парня — классический англосакс и англичанин с нигерийским происхождением иногда тянули на себе «Арсенал» в непростые сезоны 2020/21 и 2021/22 — восьмое и пятое места соответственно. Эмиль раскачивал оборону соперника на левом фланге, Букайо рвал её на противоположном. Смит-Роу любил забивать сильным соперникам — «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму». Молодые футболисты даже придумали совместное празднование голов. Вскоре оба попали в сборную. Сака стал вице-чемпионом Евро-2020. Эмиль тоже привлекался в команду, но гораздо реже. Не забывайте, что ему приходилось сталкиваться с более жёсткой конкуренцией. Смит-Роу даже получил престижный десятый номер. Он первым из воспитанников клуба после Сеска Фабрегаса сумел забить десять мячей в сезоне.

Фанаты всегда любят своих воспитанников. Смит-Роу мог стать легендой клуба, провести карьеру в футболке с пушкой на груди, иногда меняя её на экипировку с тремя львами. Болельщикам он виделся парнем с сектора, которому повезло, и он выбился в игроки основы. Такой народный футболист. Да что там фанаты. Сам великий Тьерри Анри, отвечая на вопрос, с кем у него ассоциируется современный «Арсенал», выделил в первую очередь Смита-Роу и Сака. Тренер лондонцев Микель Артета тоже души не чаял в молодых футболистах.

Два года впустую

Но прошло два года, и всё изменилось. «Арсенал» провёл свой лучший сезон после ухода Арсена Венгера. Сака с 16 голами — лучший бомбардир «канониров» и один из лидеров сборной Англии на серебряном для неё Евро. А Смит-Роу выходил на поле лишь в 13 матчах чемпионата, не забив ни одного мяча. За выступлением англичан на чемпионате Европы Эмиль смотрел по телевизору. Что же произошло?

В начале сезона 2022/23 Эмиль получил травму паховых колец. Пришлось лечь под нож хирурга. Восстановление заняло несколько месяцев. Смит-Роу появился только в феврале. Но набирал форму вплоть до конца сезона. Так и не набрал. И вместо десяти голов всего две результативных передачи. К тому же, футболиста перевели на позицию левой восьмерки.

Может быть, Артета просто не захотел ждать, когда молодой англичанин восстановится. А может, Габриэль Мартинелли настолько успешно закрыл позиции. Не стоит забывать и о покупке Троссарда. Или дело в самом Эмиле. Будь то психология или предрасположенность к травмам. Но сезон 2023/24 оказался ещё хуже. Смит-Роу нечасто выходил на поле. Да сам футболист менее всего напоминал себя двухлетней давности. Была травма колена. Но не слишком серьёзная. Операция не понадобилась, и через месяц с небольшим Эмиль уже попадал в заявку.

То, что любимцу болельщиков пора уходить из «Арсенала», понимали все. Артета не мог бесконечно ждать, когда Смит-Роу вернётся к былым кондициям. Благотворительность в таких вопросах идёт в ущерб результату. Самого Эмиля не устраивала роль запасного, выходящего на поле, чтобы убить время. Чтобы не оказаться за бортом, нужно было сделать трудный, но необходимый шаг.

Вынужденная мера

Понятно, что переход в «Тоттенхэм» был исключён. С выгодным предложением обращался «Челси», но получил отказ. Зато с «Фулхэмом» ударили по рукам. Хотя ещё десять дней назад Артета исключал возможность ухода игрока. Но Эмиль подписал пятилетний контракт с «дачниками», те перевели на счёт «канониров» рекордную для клуба сумму. Смит-Роу тепло простился с болельщиками в социальной сети.

Посмотрим, получится ли у талантливого полузащитника перезагрузить свою карьеру. Но в «Фулхэме» это будет сделать легче, Правда, с «дачниками» трудно что-то выиграть. Но никто же не сможет помешать Эмилю вернуться в «Арсенал», раз его там любят.

Кстати, «Фулхэм» может спасти карьеру другого дарования. Помните футболиста по имени Райан Сессеньон? Чемпион Европы среди юношей 2017 и лучший игрок того турнира. Левый крайний полузащитник, очень скоростной и техничный. Авансов Райану было выдано выше крыши. Да и в «Фулхэме» он играл выше всяких похвал. Но чёрт дёрнул Райана перейти в «Тоттенхэм» за 25 миллионов фунтов. Там некогда звёздный футболист скис и перестал играть. Этим летом «шпоры» вернули Райана в «Фулхэм». Бесплатно. Теперь два некогда многообещающих футболиста, два ровесника — Сессеньону тоже 24 года, будут играть за «дачников». И, возможно, помогут друг другу.