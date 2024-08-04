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Анчелотти высказался о двух поражениях «Реала» подряд

вчера, 09:18

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не переживает из-за поражений своей команды в товарищеских матчах с «Миланом» (0:1) и «Барселоной» (1:2).

На данный момент наша задача – прийти в форму. Мы не думаем о тактике или других моментах, просто тренируем тех футболистов, которые сейчас с нами. Над тактикой поработаем немного позже.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:00
тренер мудр ...
и это существенный фактор !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:00
Трудности перевода...
На самом деле он сказал коротко и ясно : "А нас...ть нам на товарняки в Америке"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:08
Да нет повода расстраиваться по товарнякам!
Для оппонентов это праздник на многие годы, будут чирикать:
- Мы выиграли у самого Реал М., Чемпиона.....!
Для нас болельщиков Королевского клуба всего лишь ТРЕНИРОВКА!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:03
Флик говорил, что нужно брать пример с МС, хотя его Бавария образца 2020 была лучше МС образца 2023.
ProKop92
ProKop92 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:38
.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10
Не думаю что в чемпионате Реал будет такое себе позволять.
adekvat
adekvat
вчера в 10:07
Товарняки можно и проиграть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:41
Отличная отмазка. А если победили..то разговоры были бы самодовольные.
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:39
И всё-таки такие результаты "Реала" настораживают и скорее всего говорят о том, что в этом сезоне выиграть чемпионство в Ла Лиге им будет намного сложнее.
"Барса" вместе с растущим и прогрессирующим Ямалем и новым многоопытным немецким тренером стала значительно сильнее.
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