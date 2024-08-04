Анчелотти высказался о двух поражениях «Реала» подряд

Главный тренер «Реала» не переживает из-за поражений своей команды в товарищеских матчах с «Миланом» (0:1) и «Барселоной» (1:2).

На данный момент наша задача – прийти в форму. Мы не думаем о тактике или других моментах, просто тренируем тех футболистов, которые сейчас с нами. Над тактикой поработаем немного позже.