Анчелотти высказался о двух поражениях «Реала» подряд

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не переживает из-за поражений своей команды в товарищеских матчах с «Миланом» (0:1) и «Барселоной» (1:2).
На данный момент наша задача – прийти в форму. Мы не думаем о тактике или других моментах, просто тренируем тех футболистов, которые сейчас с нами. Над тактикой поработаем немного позже.
и это существенный фактор !
и это существенный фактор !
На самом деле он сказал коротко и ясно : "А нас...ть нам на товарняки в Америке"
На самом деле он сказал коротко и ясно : "А нас...ть нам на товарняки в Америке"
Для оппонентов это праздник на многие годы, будут чирикать:
- Мы выиграли у самого Реал М., Чемпиона.....!
Для нас болельщиков Королевского клуба всего лишь ТРЕНИРОВКА!
Для оппонентов это праздник на многие годы, будут чирикать:
- Мы выиграли у самого Реал М., Чемпиона.....!
Для нас болельщиков Королевского клуба всего лишь ТРЕНИРОВКА!
"Барса" вместе с растущим и прогрессирующим Ямалем и новым многоопытным немецким тренером стала значительно сильнее.
"Барса" вместе с растущим и прогрессирующим Ямалем и новым многоопытным немецким тренером стала значительно сильнее.