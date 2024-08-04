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Кроос — лучший футболист года в Германии по версии kicker

вчера, 13:47

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос признан лучшим футболистом года по версии сайта kicker. Экс-хавбек набрал 285 голосов.

Призовые места заняли Флориан Вирц (246) и Гранит Джака (66). В данном голосовании выбирают лучшего футболиста среди немецких игроков, а также иностранных исполнителей, выступающих в немецком футболе.

Лучшим тренером признан Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне привел «Байер» к чемпионству.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:26
нормально, логично и понятно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:12
Мну этот дядя понравился в Реал М.
А вот на футбольных просторах Бундестим...
Вот чем хуже тот же Вирц?!
Тянул аптекарей, а они его, а вместе результат известен.
В общем сработало правило:
"Вначале мы работаем на авторитет. а потом он на нас!"
амурец
амурец
вчера в 17:13
Азаслужил
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:20
Обычное голосование)))
Capral
Capral
вчера в 15:17
И особенно Байеру дать награду- за провал в финале ЛЕ, причем разгромный, где все увидели- истинное тренерское лицо Алонсо...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:16
Лично я отдал бы награду Вирцу. Байер в прошедшем сезоне выиграл Бундеслигу (впервые в истории и не потерпев ни одного поражения), Кубок Германии и дошел до финала ЛЕ. Это весомее, чем очередная победа Реала в ЛЧ. Ну и на Евро Вирц лучше себя проявил, чем Кроос.
EIIiada
EIIiada
вчера в 14:46
Что за бред? Опять за имя дали награду. Логичней было бы наградить игрока Байера за чемпионство и победу в Кубке. Пиар делает свое дело.
Capral
Capral
вчера в 14:45
Сенатов.

Какой ЗМ и за что?! Сыграй, он достойно в сборной на ЧЕ, возможно, он и стал бы номинантом. Но сыграл он невзрачно, а по игре с Испанией- к нему и вовсе много вопросов... Никакого ЗМ- он не заслужил. Он же не Месси, которому, еще 100 лет, по блату будут выписывать ЗМ по почте...
Capral
Capral
вчера в 14:29
Если брать его игры за Реал- то пожалуй да, а если за сборную- то вряд ли. Он не стал лидером сборной, чего от него ждали и надеялись. Он очень популярный футболист в Германии и по опросу журналистов, и болельщиков, который состоялся несколько лет назад в стране, Кроос и Клопп- стали самыми популярными, и любимыми футбольными деятелями в ФРГ за последние годы.

Но Кроос- типичный представитель немецкого традиционного футбола не выходящий за рамки общепринятого представления о немецком футболе, как таковом...
3cw7h4pgfcuh
3cw7h4pgfcuh
вчера в 14:28
Вряд ли кто может сказать что-то против.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:25
У каждого издания может быть своя версия...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:24
Совершенно правильный выбор по мне
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