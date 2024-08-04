Кроос — лучший футболист года в Германии по версии kicker

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вчера, 13:47

Бывший полузащитник «Реала» признан лучшим футболистом года по версии сайта kicker. Экс-хавбек набрал 285 голосов.

Призовые места заняли Флориан Вирц (246) и Гранит Джака (66). В данном голосовании выбирают лучшего футболиста среди немецких игроков, а также иностранных исполнителей, выступающих в немецком футболе.

Лучшим тренером признан , который в прошлом сезоне привел «Байер» к чемпионству.