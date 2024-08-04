Кроос — лучший футболист года в Германии по версии kicker

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос признан лучшим футболистом года по версии сайта kicker. Экс-хавбек набрал 285 голосов.
Призовые места заняли Флориан Вирц (246) и Гранит Джака (66). В данном голосовании выбирают лучшего футболиста среди немецких игроков, а также иностранных исполнителей, выступающих в немецком футболе.
Лучшим тренером признан Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне привел «Байер» к чемпионству.
Но Кроос- типичный представитель немецкого традиционного футбола не выходящий за рамки общепринятого представления о немецком футболе, как таковом...
Но Кроос- типичный представитель немецкого традиционного футбола не выходящий за рамки общепринятого представления о немецком футболе, как таковом...