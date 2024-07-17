Футбольный супергерой, о котором слишком мало говорят. Родри заслужил «Золотой мяч»

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сегодня, 15:33

Не хватает только рекламной поддержки на выборах.

Родри наработал на «Золотой мяч»

Хавбеков слишком часто обделяют наградами. О Снейдере можно спорить. В 2010-м выдал сезон, который не мог потом повторить. Не всем классным игрокам надо выдавать «Золотой мяч». Но великих Хави и Иньесту обокрали. Также нет вопросов к победе Модрича после ЧМ -2018. Из Франции никто не выделялся так сильно как хорват. Также Лука был прекрасен в «Реале». И это важный момент. Семьи Холанда и Мбаппе верят, что если Эрлингу и Килиану хочется выиграть «Золотой мяч», то проще это сделать из Мадрида.

А «Барселона» делала всё, чтобы часто побеждал Месси. Также аргентинец выиграл «Золотой мяч» в составе ПСЖ , когда главный редактор «France football» объявил о выходе на пенсию, а затем всплыл на работе в парижском клубе с огромной зарплатой. Политические моменты при выборе игрока года важны, реклама важна. Например, Инфантино может рекомендовать своим подопечным из разных уголков мира проголосовать за бразильца Винисиуса, поскольку была серия расистских скандалов в большом футболе.

Как можно обделить победителя Лиги чемпионов, который провел неплохой сезон, в пользу европейца из «Манчестер Сити»? Но ведь «Золотой мяч» не только награда для игроков группы атаки. Слишком мало защитников и хавбеков получали этот приз за всю историю футбола. Нападающие высоко подняли планку благодаря результативности Роналду и Месси. Но не пора ли сделать шаг назад и признать, чтобы «Золотой мяч» вполне можно вручить толковому хавбеку, который провел сезон без перепадов формы?

Родри отличается от большинства коллег тем, что у него полный порядок с мозгами. Испанец окончит университет. Не для галочки, чтобы родители отстали. Родри жил в общежитии, чтобы не отрываться от других студентов. Имеет диплом менеджера в Кастильском университете. По тому как говорит и поступает, похож на толкового мужика. Важно в мире помолодевших звезд футбола, которые обычно собирают немудрые поступки и слова. Вспомните все скандалы, связанные с Мбаппе. Родри намного скромнее.

Беллингем и Винисиус пока нестабильные

Поймите правильно. Комплименты Родри не значат, что нет аргументов в пользу Беллингема и Винисиуса. Но два игрока «Реала» свои награды ещё получат, если пройдут проверку стабильностью, которая есть у Родри. Гвардиола правильно описал хавбека как нетипичного футболиста. У него нет татуировок, нет дорогих автомобилей, он предпочитает живое общение с друзьями и всегда пересматривает собственные матчи. Так зачастую поступают футболисты, из которых потом растут крепкие тренеры.

Теперь «Золотой мяч» вручают за весь клубный сезон. То есть от Суперкубка УЕФА прошлого года до финала Кубка Америки на днях. Бразилия не вышла в решающий матч. Винисиус не сыграл против Уругвая из-за травмы, но до этого на крупном турнире не был главным футболистом. Крайний форвард «Реала» забил 2 гола, но это как мячи Беллингема на Евро. Обе звезды «Реала» стали героями эпизодов. А если оценивать не только фокусы, то у Беллингема плохая весна, а Винисиус недоработал в составе Бразилии.

Также увидели нестабильность Фодена и Мбаппе на Евро-2024. Юный Ямаль выступил намного лучше, чем коллеги. Но у Ламина тоже есть минусы. У испанского вингера нет успехов с «Барселоной». А теперь учитывают трофеи, персональные достижения и поведение. Кстати, в этом пункте Беллингем и Винисиус точно проигрывают Родри. Джуд показывал неприличный жест после гола Словакии. А Жуниор вечно ищет конфликты с соперниками и болельщиками, настоящий провокатор и вряд ли изменится.

«Золотой мяч» доставался Роналду и Бензема, которых тоже сложно назвать футболистами без скандалов. Но раз критерии изменились, то репутацию надо учитывать. И тут стабильный Родри, который не любит симулировать, как делал его предшественник Бускетс. Родри не показывает соперникам провокационные жесты, как Карвахаль. И точно не оскорблял Уильямса и Ямаля из-за цвета кожи. Родри скандировал за фанатами, что Гибралтар — это Испания, но это не проступок аргентинцев, оскорбивших французов.

Впереди очень жаркие футбольные выборы

В футболе обычно скучные выборы. Президенты УЕФА и ФИФА как диктаторы, часто один кандидат. «Золотой мяч» тоже чаще всего доставался Роналду или Месси. Даже если Рибери и Снейдер выступали против подобной практики выделять номинально самых сильных игроков. Вот только Криштиану и Лионель постарели настолько, что оба невзрачно сыграли на крупных кубках. Невзрачно по своим меркам. Роналду бил по воротам, а Лионель раздавал передачи. Но это не футбол для «Золотого мяча».

Следовательно, начинаются споры о победителе. Предлагаем поговорить именно о Родри. Центральным хавбекам редко достается минута славы в футболе. При этом ещё в прошлом сезоне испанец показал себя в финале Лиги чемпионов, ведь на его счету победный гол. В новом сезоне выиграл престижный турнир, но на Евро-2024 именно Родри помог Кукурелье, Ле Норману, Руису и Ольмо себя показать. Выиграть политические выборы можно с кандидатом в виде мусорного ведра, если технологи хорошие.

А в футболе претенденты неплохие, но победит лишь один. Родри скромный парень. У него нет социальных страниц. Точно есть анонимный аккаунт, чтобы следить за новостями. Но хавбек «Манчестер Сити» выделяется из толпы игроков, которых обвиняют в желании пиарить себя на каждом углу. Родри прячет от публики свою женщину Лауру. Как раз с ней связана летняя интрига. Девушка Родри – молодой хирург. Если она хочет развиваться в профессии, то должна убедить партнера вернуться в Испанию.

Прямо сейчас Анчелотти и Перес обсуждают возможный трансфер Родри. Хавбек «Манчестер Сити» знаком с инсайтами о судовых делах «горожан». Если юристы сообщат лидерам клуба, что будет жесткое наказание за финансовые нарушения, то ждите Гвардиолу в сборной Англии летом следующего года. Холанд и другие звезды покинут «Манчестер Сити». Родри может сыграть на опережение, если выберет «Реал» в августе. Тчуамени пострадает, но год назад француз мог перейти в «Ливерпуль», как и Вальверде.

Перес выставлял за дверь Рауля, ради Родри расчистит дорогу. «Реалу» нужен балансир. Мбаппе провалился на Евро-2024. Анчелотти переживает, смогут ли Килиан и Винисиус сформировать грамотную линию атаки. Нужен босс без Крооса и Модрича в основе. А Родри вырвался в лидеры рейтинга на «Золотой мяч». Звезды сошлись, хотя идея подписать хавбека «Манчестер Сити» появилась у «Реала» до Евро. Очевидно было, что Эрнандес Каскантес один из лучших футболистов мира, лишь оправдал все комплименты.