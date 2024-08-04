«Порту» — обладатель Суперкубка Португалии 2024

«Порту» стал обладателем Суперкубка Португалии-2024, обыграв «Спортинг» в дополнительное время со счётом 4:3.
За лиссабонскую команду забили: Гонсалу Инасиу (6’), Педру Гонсалвеш (9’) и Джовани Кенда (24’).
За «драконов» отличились: Галено (28’, 66’), Николас Гонсалес (64’) и Иван Хайме (101’).
«Порту» выиграл трофей в 24-й раз в своей истории, это рекорд Португалии. У ближайших преследователей («Бенфика» и «Спортинг») по 9 побед в Суперкубке.
Игра и команды хороши, но судейство - оборжаться можно. Мяч за лицевую выходит, судья не видит..., причем не видят оба ( основной и на бровке); та же фигня и при розыгрыше корнеров - оба в глаза долбятся и свистят как попало. Про прерывание атак в пользу провинившихся я вообще молчу.
Такое впечатление, что тупо одели мужика в форму рефери и дали ему свисток.
Игра и команды хороши, но судейство - оборжаться можно. Мяч за лицевую выходит, судья не видит..., причем не видят оба ( основной и на бровке); та же фигня и при розыгрыше корнеров - оба в глаза долбятся и свистят как попало. Про прерывание атак в пользу провинившихся я вообще молчу.
Такое впечатление, что тупо одели мужика в форму рефери и дали ему свисток.