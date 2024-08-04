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«Порту» — обладатель Суперкубка Португалии 2024

сегодня, 01:04
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)3 : 4Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

«Порту» стал обладателем Суперкубка Португалии-2024, обыграв «Спортинг» в дополнительное время со счётом 4:3.

За лиссабонскую команду забили: Гонсалу Инасиу (6’), Педру Гонсалвеш (9’) и Джовани Кенда (24’).

За «драконов» отличились: Галено (28’, 66’), Николас Гонсалес (64’) и Иван Хайме (101’).

«Порту» выиграл трофей в 24-й раз в своей истории, это рекорд Португалии. У ближайших преследователей («Бенфика» и «Спортинг») по 9 побед в Суперкубке.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:49
И сделано это было красиво! .... к 66-й минуте Порту уже отыгрались, а победный гол забили в дополнительное время ... Браво!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:47
К 24-й минуте «Спортинг» устроил разгром. И рановато успокоился. Парни с севера Португалии наказали..... и взяли 24-й такой трофей в истории клуба ...
v9mh6qdq9c87
v9mh6qdq9c87
сегодня в 08:25
Порту камбэк удался вовремя
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:18
Команды от души порадовали голами зрителей
urxsfb7j9m8e
urxsfb7j9m8e
сегодня в 08:13
Эти две команды всегда играют остро! С большим количеством голов
drug01
drug01
сегодня в 08:10
Порту вырвал победу!!
6wtzyun56s2a
6wtzyun56s2a
сегодня в 08:06
Порту с трудной победой в кубке.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:46
Порту с первым трофеем в новом сезоне
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:45
По счету матч огонь конечно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Порадовали зрителей голами...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:42
Классный матч между двумя грандами .
Вещий
Вещий
сегодня в 06:29
Спортинг в этом матче был сам на себя не похож...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:13
Первый тайм Спортинг начал мощно. Разобрал Порту на запчасти. Думал .вот драконов все..конец... А у них выросли новые головы и силы вернутся на камбэк. Заслуженная победа Порту
9aauqmdf6ajx
9aauqmdf6ajx
сегодня в 05:55
Поздравляю «Порту» с яркой и волевой победой! «Порту» заслуживает самых искренних поздравлений и восхищения их упорством и мастерством на футбольном поле!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:40
Весёлый матч выдался...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:18
С 0:3 отыгрался Порту, красавцы! Матч за Суперкубок удался.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:55
Ну, Милан же мог проиграть...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:24
Посмотри, не пожалеешь.
Игра и команды хороши, но судейство - оборжаться можно. Мяч за лицевую выходит, судья не видит..., причем не видят оба ( основной и на бровке); та же фигня и при розыгрыше корнеров - оба в глаза долбятся и свистят как попало. Про прерывание атак в пользу провинившихся я вообще молчу.
Такое впечатление, что тупо одели мужика в форму рефери и дали ему свисток.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:05
Это после 3:0 спортинг в итоге проиграл?)) видимо крутой матч был!))
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