«Порту» — обладатель Суперкубка Португалии 2024

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сегодня, 01:04

«Порту» стал обладателем Суперкубка Португалии-2024, обыграв «Спортинг» в дополнительное время со счётом 4:3.

За лиссабонскую команду забили: (6’), (9’) и (24’).

За «драконов» отличились: (28’, 66’), (64’) и (101’).

«Порту» выиграл трофей в 24-й раз в своей истории, это рекорд Португалии. У ближайших преследователей («Бенфика» и «Спортинг») по 9 побед в Суперкубке.