Смолов не забивает в РПЛ более 10 месяцев

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не забивает в РПЛ на протяжении 19 матчей в РПЛ.
За это время у форварда 25 ударов по воротам и 2,7 xG.
В последний раз Смолов забивал за «Динамо» в сентябре 2023 года в ворота «Пари НН».
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не забивает в РПЛ на протяжении 19 матчей в РПЛ.
За это время у форварда 25 ударов по воротам и 2,7 xG.
В последний раз Смолов забивал за «Динамо» в сентябре 2023 года в ворота «Пари НН».
Потому я и написал, что наплыва из краснодарской академии стоит ждать года через 2-3, ибо кому же охота кидать юных пионеров под взрослых мужиков..
Ребятишки ещё юные, организмы растущие и неоформившиеся.
Конечно бывают и такие, кто уже в 16-17 лет готовы играть во взрослых командах,
но таких немного, в большинстве же случаев это слишком опасно.
Вот в Динамо, к примеру, меня сильно беспокоит, что Личка слишком активно тащит в главную команду Витьку Окишора.
Парню 17 лет, он талантлив, но у него жуткая антропометрия- 187/67 и ножки тоненькие как спички. Ему бы с фитнес-тренером и диетологом заниматься и побыстрее мышечную массу набирать (причём много), а не с мужиками играть..
Потому я и написал, что наплыва из краснодарской академии стоит ждать года через 2-3, ибо кому же охота кидать юных пионеров под взрослых мужиков..
Ребятишки ещё юные, организмы растущие и неоформившиеся.
Конечно бывают и такие, кто уже в 16-17 лет готовы играть во взрослых командах,
но таких немного, в большинстве же случаев это слишком опасно.
Вот в Динамо, к примеру, меня сильно беспокоит, что Личка слишком активно тащит в главную команду Витьку Окишора.
Парню 17 лет, он талантлив, но у него жуткая антропометрия- 187/67 и ножки тоненькие как спички. Ему бы с фитнес-тренером и диетологом заниматься и побыстрее мышечную массу набирать (причём много), а не с мужиками играть..
У них есть отличный парень нападающий Какшаров ,рослый с техникой. Прозябает н а лавке. А они отходы берут типа смолова
У них есть отличный парень нападающий Какшаров ,рослый с техникой. Прозябает н а лавке. А они отходы берут типа смолова
Баск намедни привел пример успешной работы футбольной Академии ФК Краснодар... А неужели нет в стройных рядах краснодарских выпускников напа, который поразит ворота чаще чем Смолов?))
Баск намедни привел пример успешной работы футбольной Академии ФК Краснодар... А неужели нет в стройных рядах краснодарских выпускников напа, который поразит ворота чаще чем Смолов?))
Впрочем, у них и тренер такой же, в смысле никакой...
Впрочем, у них и тренер такой же, в смысле никакой...