Смолов не забивает в РПЛ более 10 месяцев

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сегодня, 00:09

Нападающий «Краснодара» не забивает в РПЛ на протяжении 19 матчей в РПЛ .

За это время у форварда 25 ударов по воротам и 2,7 xG.

В последний раз Смолов забивал за «Динамо» в сентябре 2023 года в ворота «Пари НН».