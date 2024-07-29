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Смолов не забивает в РПЛ более 10 месяцев

сегодня, 00:09

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не забивает в РПЛ на протяжении 19 матчей в РПЛ.

За это время у форварда 25 ударов по воротам и 2,7 xG.

В последний раз Смолов забивал за «Динамо» в сентябре 2023 года в ворота «Пари НН».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:15
игрок знает себе цену и играет предельно стабильно ! )
баск
баск ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:19
Я папрашу!))

Потому я и написал, что наплыва из краснодарской академии стоит ждать года через 2-3, ибо кому же охота кидать юных пионеров под взрослых мужиков..
Ребятишки ещё юные, организмы растущие и неоформившиеся.

Конечно бывают и такие, кто уже в 16-17 лет готовы играть во взрослых командах,
но таких немного, в большинстве же случаев это слишком опасно.
Вот в Динамо, к примеру, меня сильно беспокоит, что Личка слишком активно тащит в главную команду Витьку Окишора.

Парню 17 лет, он талантлив, но у него жуткая антропометрия- 187/67 и ножки тоненькие как спички. Ему бы с фитнес-тренером и диетологом заниматься и побыстрее мышечную массу набирать (причём много), а не с мужиками играть..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:34
https://m.soccer.ru/users/shunya771-1
У них есть отличный парень нападающий Какшаров ,рослый с техникой. Прозябает н а лавке. А они отходы берут типа смолова
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:33
А зачем?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:03
Если в ворота не забивает голы, значит куда то и что то другое забивает.
Баск намедни привел пример успешной работы футбольной Академии ФК Краснодар... А неужели нет в стройных рядах краснодарских выпускников напа, который поразит ворота чаще чем Смолов?))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:40
Смолов давно забил на футбол.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:14
Видно было, что он не будет играть.
Впрочем, у них и тренер такой же, в смысле никакой...
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 07:55
А он им и не начинался.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:46
Как бомбардир он закончился.)
Ев17
Ев17
сегодня в 07:05
чемодан без ручки, Динамо наконец избавилось. теперь Краснодар пусть помается
7n8tqt57szuv
7n8tqt57szuv
сегодня в 05:36
Ему это не обязательно, по полю походил и достаточно
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 05:23
10 месяцев не страшно, вот раньше мемы о нём писали, когда он годами не забивал
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:09
Ещё пару "сухих" месяцев и Федя будет торжественно отмечать годовщину...)
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