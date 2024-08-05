Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» предлагали подписать Мойзеса из ЦСКА

вчера, 13:53

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, защитник ЦСКА Мойзес мог перейти в «Динамо» этим летом.

«Армейцы» хотели получить за бразильца 6 миллионов евро. «Бело-голубые» не были готовы заплатить такую сумму за футболиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Динамо» СПб подпишет вратаря из Медиалиги
Вчера, 13:04
«Спартак» заплатит за Абену до 1,5 млн евро. Амарал не уверен в трансфере
Вчера, 12:41
Махачкалинское «Динамо» подпишет иранского нападающего
Вчера, 11:25
Деограсия отреагировал на слухи об интересе «Рубина» к Мансилье
Вчера, 10:14
«Локомотив» намерен приобрести полузащитника «Бенфики»
Вчера, 09:19
Полузащитник «Ахмата» переходит в «Крылья Советов»
04 августа
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:40
Анатолий Кандауров.
Я рад, что ошибся, а инфа оказалась недостоверной. Но после того, как ЦСКА продал Карраскаля- и кому, я уже склонен был поверить и в это.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 19:15
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ bwu3yf5nqhuz (раскрыть)
    вчера в 19:14
    Почта РФ арендовала помещения на стадионе ЦСКА, а за аренду принято платить. В курсе?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:11
    Capral
    Я с удивлением обнаружил, что Вы такой опытный футбольный аналитик повелись на дешевую тухлятину от Карпова. Это не просто бред, это БСК (расшифровывать не буду). Смею заверить , что такого не было и быть не могло в принципе. Прошу прощения за назидательный то, только ради истины....
    Больше чем игра
    Больше чем игра
    вчера в 18:39
    Что Чалова за копейки отдали. Теперь Мойзес, раздражает это все.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:14
    Чего только не услышешь от этого Карпа.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 15:02
    Если это не утеха, то для ЦСКА замечательно! Таких защитников как Мойзес в РПЛ
    раз и обчёлся. Любуюсь его игрой.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 14:56
    Привет, Володя!!!
    Очень хочется верить!!! Нельзя же так разбазаривать ценнейших игроков, итак уже кадровый кошмар пережили в прошлом сезоне!!!!!!!
    Вспоминается Советская Классика "Адьютант его Превосходительства": "С кем жы Вы останетесь, Господин полковник"?
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:44
    Виктор, привет! Хочется верить, что это утка. Да и Иван Карпин не самый надёжный источник.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:32
    По ходу, у ЦСКА совсем плохо с финансами. Пока рулил один Гинер- был порядок, а сейчас- непонятно что происходит. Карраскаля уже продали, теперь еще и Мойзеса хотели. Так может лучше вообще сняться с чемпа и не позориться?!
    Позиция канцелярского служащего гафина мне непонятна. Защитник ЦСКА -очень классный игрок, а банкирам, именно такой и нужен, если учесть проходную и ненадежную оборону Динамо. Решение странное, но если армейцы снова вернутся к этому вопросу- то перестану их уважать, в какой бы клуб, они Мойзеса не предлагали!!!

    Но шесть млн., для гафина- сущие копейки. Скряга и жмот, который, лучше превратит стадион Динамо в развлекательный центр, чем купит, такого необходимого заща команде... Или, возможно преследуют другие цели- на других позициях, но в любом случае, самая ненадежная позиция в команде на сегодня- это оборона, независимо от того, кто играет. Ни Маричаль, ни Фернандес- надежными, так до сих пор и не стали, а молодняк- еще не созрел...
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan ответ bwu3yf5nqhuz (раскрыть)
    вчера в 14:30
    Почта России тут не при чем. Он сам выражал желание сменить клуб. У ЦСКА в прошлом сезоне всё вкривь-вкось шло, так что не удивительно
    bwu3yf5nqhuz
    bwu3yf5nqhuz
    вчера в 13:58
    Почта России перестала снабжать цска, решили распродажей заняться.
    xdz5efz886w5
    xdz5efz886w5
    вчера в 13:54
    А зря! Он бы ии помог во многом!!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     