«Динамо» предлагали подписать Мойзеса из ЦСКА

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, защитник ЦСКА Мойзес мог перейти в «Динамо» этим летом.
«Армейцы» хотели получить за бразильца 6 миллионов евро. «Бело-голубые» не были готовы заплатить такую сумму за футболиста.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, защитник ЦСКА Мойзес мог перейти в «Динамо» этим летом.
«Армейцы» хотели получить за бразильца 6 миллионов евро. «Бело-голубые» не были готовы заплатить такую сумму за футболиста.
Позиция канцелярского служащего гафина мне непонятна. Защитник ЦСКА -очень классный игрок, а банкирам, именно такой и нужен, если учесть проходную и ненадежную оборону Динамо. Решение странное, но если армейцы снова вернутся к этому вопросу- то перестану их уважать, в какой бы клуб, они Мойзеса не предлагали!!!
Но шесть млн., для гафина- сущие копейки. Скряга и жмот, который, лучше превратит стадион Динамо в развлекательный центр, чем купит, такого необходимого заща команде... Или, возможно преследуют другие цели- на других позициях, но в любом случае, самая ненадежная позиция в команде на сегодня- это оборона, независимо от того, кто играет. Ни Маричаль, ни Фернандес- надежными, так до сих пор и не стали, а молодняк- еще не созрел...
Позиция канцелярского служащего гафина мне непонятна. Защитник ЦСКА -очень классный игрок, а банкирам, именно такой и нужен, если учесть проходную и ненадежную оборону Динамо. Решение странное, но если армейцы снова вернутся к этому вопросу- то перестану их уважать, в какой бы клуб, они Мойзеса не предлагали!!!
Но шесть млн., для гафина- сущие копейки. Скряга и жмот, который, лучше превратит стадион Динамо в развлекательный центр, чем купит, такого необходимого заща команде... Или, возможно преследуют другие цели- на других позициях, но в любом случае, самая ненадежная позиция в команде на сегодня- это оборона, независимо от того, кто играет. Ни Маричаль, ни Фернандес- надежными, так до сих пор и не стали, а молодняк- еще не созрел...