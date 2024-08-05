Фюллькруг перешёл из «Боруссии» Дортмунд в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Никласа Фюллькруга.
Футболист сборной Германии подписал с английским клубом контракт на четыре года. Сумма сделки не разглашается.
«Вест Хэм» объявил о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Никласа Фюллькруга.
Футболист сборной Германии подписал с английским клубом контракт на четыре года. Сумма сделки не разглашается.
Поторопился Беззубик. Тот же Арсенал мог его забрать, тем более у лондонцев нет центрфорварда...
По большому счёту своего Агента надо Фюлькругу менять. Так шикарственно Евро провёл, а ему вместо ЛЧ с Дортмундом барахло (ВХ) подсунули.
Короч., шаг вперёд, два назад...
P.S. Ээээххх, Коля, Коля..., перекати поле! (facepalm)
Поторопился Беззубик. Тот же Арсенал мог его забрать, тем более у лондонцев нет центрфорварда...
По большому счёту своего Агента надо Фюлькругу менять. Так шикарственно Евро провёл, а ему вместо ЛЧ с Дортмундом барахло (ВХ) подсунули.
Короч., шаг вперёд, два назад...
P.S. Ээээххх, Коля, Коля..., перекати поле! (facepalm)
пишут что за Фюллькруга Вест Хэм отдал 27 млн евро.
немцу 31 лет, и цена приемлемая.
остается надеяться, что не повторится история как с Аллером и Скамаккой.
которые в Вест Хэме провалились.
прямо сейчас ВХ отличные трансферы проводит.
Куплены Фюллькруг, Саммервилл, Килман, Луис Гильерме.
идут переговоры с Астон Виллой по поводу Джона Дурана
и с ПСЖ по Карлос Солера.
плюс свободный агент Гвидо Родригес. которого не могла подписать Барса))
пишут что за Фюллькруга Вест Хэм отдал 27 млн евро.
немцу 31 лет, и цена приемлемая.
остается надеяться, что не повторится история как с Аллером и Скамаккой.
которые в Вест Хэме провалились.
прямо сейчас ВХ отличные трансферы проводит.
Куплены Фюллькруг, Саммервилл, Килман, Луис Гильерме.
идут переговоры с Астон Виллой по поводу Джона Дурана
и с ПСЖ по Карлос Солера.
плюс свободный агент Гвидо Родригес. которого не могла подписать Барса))