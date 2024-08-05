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Фюллькруг перешёл из «Боруссии» Дортмунд в «Вест Хэм»

вчера, 19:16

«Вест Хэм» объявил о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Никласа Фюллькруга.

Футболист сборной Германии подписал с английским клубом контракт на четыре года. Сумма сделки не разглашается.

Фюллькруг перешёл из «Боруссии» Дортмунд в «Вест Хэм»

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 22:14
На мой взгляд, это очень глупое подписание, даже не из-за возраста. Никлас — очень нестабильный игрок с огромными проседаниями по ходу карьеры. У него классные цифры только в БЛ, которая никак не вяжется с АПЛ. Прекрасно известно, как их игроки в Англии становятся дном и ничего не могут там показать. Ладно бы кого-то молодого из Эредевизии записали, чтобы потом можно было продать, если что. А тут 31.5летний столб без опыта роботы в других лигах...
BDA81
BDA81
вчера в 22:03
мда, как был у нас слабоумный менеджмент так и остался. Почти 30 лямов за 31-летниго игрока на четыре года. Два отыграет, потом обуза и еще плюс зарплата. Деньги на ветер. Он сейчас на пике, думаю уже в этом сезоне будет сидеть на лавке.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:50
На фото оба похожи друг на друга)
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:45
Полезный игрок Вест Хэм серезьно нацелилась на Лч
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 20:13
Поворот не туда
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:49
Хмм!Не скажешь что на повышение пошёл
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:44
как это сумма сделки не разглашается?))
пишут что за Фюллькруга Вест Хэм отдал 27 млн евро.
немцу 31 лет, и цена приемлемая.
остается надеяться, что не повторится история как с Аллером и Скамаккой.
которые в Вест Хэме провалились.
прямо сейчас ВХ отличные трансферы проводит.
Куплены Фюллькруг, Саммервилл, Килман, Луис Гильерме.
идут переговоры с Астон Виллой по поводу Джона Дурана
и с ПСЖ по Карлос Солера.
плюс свободный агент Гвидо Родригес. которого не могла подписать Барса))
alexgurzan
alexgurzan ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:32
Технические неполадки.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:28
Почему возврат ставки? Армяне вроде бы играют...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:24, ред.
Имхо.
Поторопился Беззубик. Тот же Арсенал мог его забрать, тем более у лондонцев нет центрфорварда...

По большому счёту своего Агента надо Фюлькругу менять. Так шикарственно Евро провёл, а ему вместо ЛЧ с Дортмундом барахло (ВХ) подсунули.
Короч., шаг вперёд, два назад...

P.S. Ээээххх, Коля, Коля..., перекати поле! (facepalm)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:22
будет забавно, если Никлас станет крутым конкурентом Холланда и Салаха...
и тогда Боруссия здорово пожалеет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:21
Это же реальное усиление состава
ProKop92
ProKop92
вчера в 19:20
Повышение ёпрст
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