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Жоау Невеш — игрок «Пари Сен-Жермен»

вчера, 17:14

Полузащитник Жоау Невеш перешёл из «Бенфики» в ПСЖ.

Игрок подписал контракт с французским клубом до 2029 года. В составе лиссабонской команды он провёл 75 матчей, забил 4 мяча и сделал три результативные передачи.

Жоау Невеш — игрок «Пари Сен-Жермен»

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:41
Жоау Невеш — игрок «Пари.... Сен-Жермен»
Ян Бобровский - судья "Пари...НН"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:19
когда то и моск. Динамо пошло по такому пути.
массовая покупка португальских игроков.
ноль результата.
хотя Дерлей стал легендой Динамо))
Жоау Невеш, уверен. через какое то время уйдет в Ливерпуль или МанСити
shlomo
shlomo
вчера в 18:53
Бенфика опять заработала много денег на воспитаннике: €60 + 10 млн.... умеют делать деньги ...Барсе впору поучиться.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:40
Никогда не видел его игру
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:11
Не факт, что в ПСЖ заиграет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:03
Жаль. МанСити надо было такого игрока
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:53
Потом к саудитам уйдет за "новым вызовом"))
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:32
Отличное усиление, удачи игроку!
allemz
allemz
вчера в 17:32
Очень рано завершает карьеру, мог бы ещё поиграть
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