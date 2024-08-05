Жоау Невеш — игрок «Пари.... Сен-Жермен»

Полузащитник Жоау Невеш перешёл из «Бенфики» в ПСЖ.
Игрок подписал контракт с французским клубом до 2029 года. В составе лиссабонской команды он провёл 75 матчей, забил 4 мяча и сделал три результативные передачи.
Полузащитник Жоау Невеш перешёл из «Бенфики» в ПСЖ.
Игрок подписал контракт с французским клубом до 2029 года. В составе лиссабонской команды он провёл 75 матчей, забил 4 мяча и сделал три результативные передачи.
Ян Бобровский - судья "Пари...НН"
Ян Бобровский - судья "Пари...НН"
массовая покупка португальских игроков.
ноль результата.
хотя Дерлей стал легендой Динамо))
Жоау Невеш, уверен. через какое то время уйдет в Ливерпуль или МанСити
массовая покупка португальских игроков.
ноль результата.
хотя Дерлей стал легендой Динамо))
Жоау Невеш, уверен. через какое то время уйдет в Ливерпуль или МанСити