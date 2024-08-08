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Батчи: «Мы улучшаем свою игру. Только победы помогут обрести уверенность»

вчера, 11:00

Полузащитник «Краснодара» Батчи рассказал, что команда не ожидала такого начала сезона.

Это не то начало сезона, которого мы ожидали. Мы улучшаем свою игру, но есть ещё над чем работать, команда это понимает. Постараемся выиграть в ближайшем туре у ЦСКА. Только благодаря победам мы снова обретём уверенность. Именно поэтому мы должны бороться до конца.

Цель команды — выходить на поле в каждом матче за победой. Моя личная цель — помочь команде добиться результата.

После трёх туров «Краснодар» занимает двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе три очка.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 13:21
Растет обеспокоенность. Где-то прочел определение: - "глупец это тот, кто повторяя одинаковые действия пытается добиться другого результата". Сперцяна пытаются продать, подкидывая слухи, что им какой-то гранд интересуется. Уже несколько раз. С опровержением от грандов. Добились пока только того, что на хорошего, в целом, футболиста стали смотреть с жалостью и сочувствием. Пригласили Мусаева, который один раз уже не показал себя. Ходят разговоры о приглашении Шалимова, который тоже... Есть у меня подозрение, что в связи с болезнью Сергея Галицкого (дай Бог ему здоровья), безусловно очень умного человека, у руля встали случайные и недалёкие люди.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:18
Бесполезный игрок. Продали бы уже Батчи и Мозеса и купили нормальных вингеров, эти не умеют ни забивать, ни обострять. Их потолок у Ивича был - лавки и 10 минут на замене
rswrgbfmq3yb
rswrgbfmq3yb
вчера в 12:18
Сейчас, не дай бог, ЦСКА проиграют и вообще в зону вылета отправятся.
xnvjw3p6a99e
xnvjw3p6a99e
вчера в 11:51
Пока не заметно улучшения игры.
3bg5bmrmwguh
3bg5bmrmwguh
вчера в 11:46
Только побед пока мало и уверенности в них нет
lotsman
lotsman
вчера в 11:07
Надо постоянно работать а не катиться на волне прошлого сезона.
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