Батчи: «Мы улучшаем свою игру. Только победы помогут обрести уверенность»

Полузащитник «Краснодара» рассказал, что команда не ожидала такого начала сезона.

Это не то начало сезона, которого мы ожидали. Мы улучшаем свою игру, но есть ещё над чем работать, команда это понимает. Постараемся выиграть в ближайшем туре у ЦСКА . Только благодаря победам мы снова обретём уверенность. Именно поэтому мы должны бороться до конца.

Цель команды — выходить на поле в каждом матче за победой. Моя личная цель — помочь команде добиться результата.