«Тоттенхэм» может подписать нападающего сборной Англии

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вчера, 16:07

«Тоттенхэм» проявляет предметный интерес к нападающему «Брентфорда» и сборной Англии . Покупка форварда является главной задачей «шпор» в текущее трансферное окно.

Напомним, Тоуни выступает за «Брентфорд» с августа 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 28-летний нападающий сыграл 17 матчей в АПЛ , в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» готов снизить цену на Тоуни.