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«Тоттенхэм» может подписать нападающего сборной Англии

вчера, 16:07

«Тоттенхэм» проявляет предметный интерес к нападающему «Брентфорда» и сборной Англии Айвену Тоуни. Покупка форварда является главной задачей «шпор» в текущее трансферное окно.

Напомним, Тоуни выступает за «Брентфорд» с августа 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 28-летний нападающий сыграл 17 матчей в АПЛ, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» готов снизить цену на Тоуни.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:54
Пусть призеденнт Брентфорда завысит на него цену вдвое, как сам это делать любить Леви!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:20
За дёшево его никто не продаст.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:16
Кейна продали, а теперь рыщут по всем задворкам, в поисках напа.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:15
Ну что, деньги на бочку и вперед на торги...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:09
Посмотрим что у него получится в стане Шпор
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