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В «Динамо» рассказали, получал ли клуб предложения по Тюкавину и Фомину

вчера, 13:48

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем полузащитника «бело-голубых» Даниила Фомина и нападающего москвичей Константина Тюкавина.

Переговоры с Даниилом Фоминым по продлению контракта ещё не завершились. Летом по Фомину и Константину Тюкавину не было зарубежных предложений.

Фомин перешёл в «Динамо» из «Уфы» в августе 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего опорного полузащитника 4 матча, голевая передача и красная карточка. Тюкавин — воспитанник «Динамо». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету форварда сборной России (который недавно стал отцом) 5 матчей, гол и голевая передача.

Ранее представитель Фомина заявил, что игроком интересовался «Комо».

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:09
То, что агенты несут и воду мутят известно давно. Но, за что Тюкавину дали лучшего игрока прошлого сезона?! Даже, если выбирали бы лучшего форварда, то точно, им не стал бы Тюкавин- статичный и ограниченный нападающий, а вероятно, Кассьерра- техничный, подвижный форвард.

Ну а лучший игрок прошлого сезона- однозначно Глушенков!!! И вообще, сколько можно говорить про Тюкавина?! Хорошо хоть, Сафонов не врет про европейскую заинтересованность в Тюкавине, как обычно. А с Фомой, еще проще- надо было уезжать в Герту, к своему любимчику, и всё было бы решено.
7pz93tbx7f3x
7pz93tbx7f3x
вчера в 14:09
Поменяй Тюкавина на Заболотного в Динамо, толку будет даже больше, Заболотный хоть что-то может и ничего не боится, звездой себя не считает.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:05
В Армению если только... И тот и другой уровня пердива...
qu8zj9xq2spg
qu8zj9xq2spg
вчера в 14:03
Тюкавин игрок примитивный, вся команда работает на него, он только действия команды завершает, индивидуальности никакой, один пиар. Фомин давно хочет в пердив. Никакая стоящая команда ими не заинтересуется, если только какие-нибудь болгарские или албанские клубы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:01
Сколько разговоров было, слухов...,
Но оказалось, что они не нужны в Европе.
А утки уже летят высоко, я им помашу рукой
Гость
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