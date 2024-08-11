В «Динамо» рассказали, получал ли клуб предложения по Тюкавину и Фомину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем полузащитника «бело-голубых» Даниила Фомина и нападающего москвичей Константина Тюкавина.
Переговоры с Даниилом Фоминым по продлению контракта ещё не завершились. Летом по Фомину и Константину Тюкавину не было зарубежных предложений.
Фомин перешёл в «Динамо» из «Уфы» в августе 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего опорного полузащитника 4 матча, голевая передача и красная карточка. Тюкавин — воспитанник «Динамо». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету форварда сборной России (который недавно стал отцом) 5 матчей, гол и голевая передача.
Ранее представитель Фомина заявил, что игроком интересовался «Комо».
Ну а лучший игрок прошлого сезона- однозначно Глушенков!!! И вообще, сколько можно говорить про Тюкавина?! Хорошо хоть, Сафонов не врет про европейскую заинтересованность в Тюкавине, как обычно. А с Фомой, еще проще- надо было уезжать в Герту, к своему любимчику, и всё было бы решено.
Ну а лучший игрок прошлого сезона- однозначно Глушенков!!! И вообще, сколько можно говорить про Тюкавина?! Хорошо хоть, Сафонов не врет про европейскую заинтересованность в Тюкавине, как обычно. А с Фомой, еще проще- надо было уезжать в Герту, к своему любимчику, и всё было бы решено.