В «Динамо» рассказали, получал ли клуб предложения по Тюкавину и Фомину

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вчера, 13:48

Генеральный директор «Динамо» высказался о будущем полузащитника «бело-голубых» и нападающего москвичей .

Переговоры с Даниилом Фоминым по продлению контракта ещё не завершились. Летом по Фомину и Константину Тюкавину не было зарубежных предложений.

Фомин перешёл в «Динамо» из «Уфы» в августе 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего опорного полузащитника 4 матча, голевая передача и красная карточка. Тюкавин — воспитанник «Динамо». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету форварда сборной России (который недавно стал отцом) 5 матчей, гол и голевая передача.

Ранее представитель Фомина заявил, что игроком интересовался «Комо».