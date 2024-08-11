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Миллер о матче с «Динамо»: «Гроссмейстерская победа „Зенита“»

вчера, 14:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер остался доволен победой «Зенита» над «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ.

Запоминающаяся игра. Гроссмейстерская победа «Зенита».

Сергей Семак — отличный тренер. Он умеет выигрывать такие игры. На его счету невероятное количество побед и поэтому уже огромный опыт. Ведь золотой фонд команды заключается в том, что в разных матчах, в зависимости от игры, команда умеет побеждать по‑разному. В том числе по тактике первыми не допустить ошибки.

План на вчерашний матч был построен не из предположения, что гости приедут за одним очком. А из тезиса: «мы знаем, что вы знаете, что мы знаем, что вы приедете за одним очком». А это уже рефлексивные тактики.

А отсюда — правильно выбранные командные скорости на матч, заранее подготовленные возможные тактические перестроения во время игры. Хотите без Вендела?! Пожалуйста! Молниеносное тактическое перестроение и двухходовка: Клаудиньо — Педро, Глушенков в центре. И победный гол!

Проницательные болельщики были уверены, что если что, то Латышонок выручит, потащит, ведь Глушенков уже забил, а связка работает. (Смеётся) И Лев прыгнул! Всех с победой! «Зенит» — чемпион!

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Не извращайте события и текст. Вы- один из немногих болельщиков Зенита, с которыми можно нормально вести беседу. И не кривите душой, вчера, при пробитии пенальти- Вам было не до веселья... Я никогда не поверю, что Вы не видите ошибки вашего тренера. Лично я, никогда не ставил под сомнение прошлые чемпионства Зенита. Единственное, к чему призываю- к большему творчеству вашего тренера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:18, ред.
Да уж....
Почитаешь тут...экспертов...насмеёшься на неделю вперёд...

Семак раньше беря титулы был просто неумелым...
А теперь когда выиграл 4 из 4-х не пропустив ни одного мяча - стал ещё и трусливым...)))

Другим бы тренерам часть его "неумения и трусости"..))
Capral
Capral
вчера в 19:39
Сп62.

Вот я об этом. Трусливая игра, с самого начала. Имея такой состав, на своем поле, при поддержке стольких людей, я не сомневался, что Зенит с первых минут подавит соперника и контрпрессингом, и игровым преимуществом. Я не надеялся на разгром, о чем говорил еще до игры, понимал, что будет непросто, но такой трусливый футбол от Семака- я не ожидал. Всё-таки, неубедительный прошлый сезон, надо исправлять- однозначными играми в этом чемпионате!!!
Сп62
Сп62
вчера в 19:28
Не хочу обсуждать ни Семака, ни Миллера. Для этого надо быть ближе команде и к делам Газпрома. Но то, что гегемон во главе с Латышонком всеми способами тянули время это факт. Команда - лидер по всем показателям так вести себя не должна.
yc2st2kf5hun
yc2st2kf5hun ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:02
Так играет спартак, потому и на пятом месте, даже Оренбург его имеет.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:46
Мне нравится с вами беседовать, чувствуется культура северной Столицы.)))
Dgoni67
Dgoni67 ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 18:40
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:40, ред.
    К реальности тоже не все одинаково относятся.) Кому то нравится штиль, мёртвая зыбь и солнышко, а по мне лучше шторм, свежий ветер и ощущение силы океана.)
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:32
    Кто и как бы не смотрел в одно окно, всегда надо видеть реальность. А реальность такова: Семак стоит на месте как тренер, не двигается вперед, что и подтвердило, недавнее чемпионство, которое оставило много вопросов...

    Ладно, отвлечемся от футбола, и обратимся к прекрасному.)))
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:06, ред.
    Как вы считаете, могу я серьезно относиться к словам Миллера, после того, что он сказал, после травмы Вендела: вот, типа случилось такое, и Семак сразу придумал гениальныю замену- которая сработала!!! Насколько, это новое сочетание, после травмы Вендела будет упешным- покажет только время, сейчас, ничего нельзя сказать- это пока только эпизод, да- удачный, но эпизод, из которого, Миллер сделал событие.

    И на каких нужных скоростях играл Зенит, если Семак откровенно мандражировал и боялся пропустить, а в концовке- откровенно прижался к своим воротам?! Разве так играет тренер Чемпион?! Да, я согласен, менять стратегию по ходу игры- большое искусство тренера, но Семак ничего не менял, он просто играл на удержание счета, а забей негр пенальти, и что говорили бы Миллер и остальные?! Трезво надо смотреть на вещи. Для Миллера, лучше скупить пол состава сильных игроков, чем одного толкового тренера...

    Еще раз говорю- не успокаивайте себя вашими былыми заслугами. Футбол на месте не стоит...
    112910415
    112910415
    вчера в 17:55
    да не такая уж и гроссмейстерская ...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:54
    Менять тренера, который шесть лет подряд выигрывает чемпионаты? - Это глупо. Катастрофически провальный прошлый сезон?!! - Выиграть чемпионат вы считаете катастрофой?!! Для кого, осмелюсь спросить?)) И потом, каждый видит мир по своему. Заставить всех видеть окружающее так, как его видите вы, невозможно.) Есть такие слова - В одно окно глядели двое. Один там видел дождь и грызь, другой листвы зелёной вязь, весну и небо голубое..... В одно окно глядели двое.)
    alexamit
    alexamit
    вчера в 17:53
    Миллер!А ты купи на народные деньги сборную Испании,тогда точно бомжовский зенит вечно в чемпионах ходить будет.Своих-то ведь нету,одни пришлые.И вообще я не понимаю,как не нюхавшего нефть и газ человека назначают на должность председателя Газпрома?Он наверное и не знает как газ на Севере добывают и как его перекачивают.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:37
    Мудро сказа
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 17:28
    Да, мне уже объяснили. Приношу свои извинения- не разобрался в вопросе. Действительно, российские реалии не знаю, могу ошибаться...

    Но, что касается его футбольных познаний, то здесь, как мне думается- большого прогресса нет, если столько времени не меняют тренера, даже, после катастрофически провального прошлого сезона...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Хорошо, пусть будет так. Но я не думаю, что он станет больше понимать в футболе. Он, Ротенберги- это люди, мало понимающие в футболе. Другое дело Р.Л.Ахметов- президент Шахтера, который и в бизнесе силен, и в футболе разбирается.
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Ну во первых Миллер не член правительства, а председатель правления Газпрома, который является владельцем Зенита. И он посещает матчи, чтобы проконтролировать, как подшефные отрабатывают вложенные деньги. К тому же Миллер является болельщиком Зенита. Или, по вашему, должностному человеку нельзя быть болельщиком? А то, что правительство не болеет за Баварию, это дело правительства Германии. И почему, по вашему, наши должностные лица должны равняться на правительство Германии?
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:17
    Несмотря на все возможности Миллер официально бизнесмен...председатель правления и заместитель председателя совета директоров публичного акционерного общества...не имеет отношение к правительству....
    nubom
    nubom ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:16
    Не обльщайтесь... Это те, кто не смог откыть ютуб...
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 17:12
    Я вот, что-то не припомню, чтобы, кто-то из правительства Германии регулярно посещал игры Баварии. И это при том, что страна живет совсем неплохо. А Миллер- постоянно приходит на Зенит, как будто заняться больше нечем...

    Я мог понять, когда Миша Боярский посещал матчи регулярно, но когда должностное официальное лицо приходит, ну, это как-то странно, по меньшей мере...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:06
    Вероятно- это всё, что они могут. Не обращайте внимания, и как они сами любят говорить: "Караван идет"... ну и дальше по тексту)))!!!
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:02
    Спасибо!...видимо я попал в самую "девятку")...питерские мне дизлайков понаставили...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:59
    "...То, что Миллер, никогда не понимал футбол- известно давно, но зачем же, лишний раз, показывать публично свою убогость???"...... Миллер убогий?!!!)) - Когда в человека кидаешь грязь, помни - до него она может не долететь, а на твоих руках останется.
    Capral
    Capral ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 16:39
    Добрый день!!!
    Перечитывать не буду- хорошо его помню. И хорошо знаю Миллера, которому видимо нечего делать и он ходит на футбол с умным видом. Но даже без Миллера и без его интервью- всё давно известно. Вы, все- болельщики Зенита восторгаетесь вчерашней победой, но при этом, не видите кактастрофы вашего тренера, который спасается, только набором сильнейших игроков. Чтобы вы сейчас делали без Глушенкова?! Вспомните прошлый сезон и весь этот ужас... Миллер- мне неинтересен, прав он или нет, я сам, всё прекрасно вижу.
    nubom
    nubom ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Приветствую Вас!
    Советую перечитать сначала Ваш пост, а потом ответ на него Миллера. Я думаю, Вы будете приятно польщены оперативностью его ответа… )))
    Сп62
    Сп62
    вчера в 16:14, ред.
    По-моему, Миллер написал всё это с сарказмом. Иначе зачем ему формировать третью скамейку.
    Capral
    Capral ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:07
    Ох, Володя- не травмируй душу, давно об этом пишу...
    allemz
    allemz ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:06
    Печалит это всё, когда костяк ресурса составляют вот "эти"
    Capral
    Capral ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:04
    Володя, согласен!!! Добавить нечего.)))
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:00
    Маэстро, я так оборжался, что сосед сверху постучал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И сейчас не могу успокоиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет, ну у меня просто нет слов- какое точное сравнение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если бы Арчил знал, еще тогда, что его пророческие слова- станут реальностью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Интересно, а Миллер видел этот фильм?!
    Маэстро- Вы ГЕНИЙ, и даже не думайте отрицать- отказа я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Гость
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