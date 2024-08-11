Миллер о матче с «Динамо»: «Гроссмейстерская победа „Зенита“»

Председатель правления ПАО «Газпром» остался доволен победой «Зенита» над «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ .

Запоминающаяся игра. Гроссмейстерская победа «Зенита».

Сергей Семак — отличный тренер. Он умеет выигрывать такие игры. На его счету невероятное количество побед и поэтому уже огромный опыт. Ведь золотой фонд команды заключается в том, что в разных матчах, в зависимости от игры, команда умеет побеждать по‑разному. В том числе по тактике первыми не допустить ошибки.

План на вчерашний матч был построен не из предположения, что гости приедут за одним очком. А из тезиса: «мы знаем, что вы знаете, что мы знаем, что вы приедете за одним очком». А это уже рефлексивные тактики.

А отсюда — правильно выбранные командные скорости на матч, заранее подготовленные возможные тактические перестроения во время игры. Хотите без Вендела?! Пожалуйста! Молниеносное тактическое перестроение и двухходовка: Клаудиньо — Педро, Глушенков в центре. И победный гол!

Проницательные болельщики были уверены, что если что, то Латышонок выручит, потащит, ведь Глушенков уже забил, а связка работает. (Смеётся) И Лев прыгнул! Всех с победой! «Зенит» — чемпион!