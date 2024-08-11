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Ненахов: «В первом тайме Морозов чуть-чуть выпадал»

вчера, 12:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил игру своего одноклубника и коллеги по амплуа Евгения Морозова в матче 4-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

В первом тайме было видно, что Морозову немного не хватало игрового тонуса, чуть‑чуть выпадал. Во втором тайме играл отлично, очень хорошо сыграл. Выиграл абсолютно все мячи, ему просто нужно было сыграться с нами.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ vuxjd434kedz (раскрыть)
вчера в 15:48
Интересно, а что Ненахов некрасивого сказал про Морозова?
Наоборот он подбодрил парня, а под конец похвалил его за отличную игру.
Это и есть нормальный коллектив с нормальными отношениями и не надо путать с высказываниями типа: " Я один тут хорошо играю, а партнёры даже пас нормальный не могут дать".
vuxjd434kedz
vuxjd434kedz
вчера в 12:39
Как-то некрасиво обсуждать действия своего товарища по команде.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:21
Еще у него будет время сыграться...
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