Ненахов: «В первом тайме Морозов чуть-чуть выпадал»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил игру своего одноклубника и коллеги по амплуа Евгения Морозова в матче 4-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
В первом тайме было видно, что Морозову немного не хватало игрового тонуса, чуть‑чуть выпадал. Во втором тайме играл отлично, очень хорошо сыграл. Выиграл абсолютно все мячи, ему просто нужно было сыграться с нами.
Наоборот он подбодрил парня, а под конец похвалил его за отличную игру.
Это и есть нормальный коллектив с нормальными отношениями и не надо путать с высказываниями типа: " Я один тут хорошо играю, а партнёры даже пас нормальный не могут дать".
Наоборот он подбодрил парня, а под конец похвалил его за отличную игру.
Это и есть нормальный коллектив с нормальными отношениями и не надо путать с высказываниями типа: " Я один тут хорошо играю, а партнёры даже пас нормальный не могут дать".