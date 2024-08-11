Ненахов: «В первом тайме Морозов чуть-чуть выпадал»

Защитник «Локомотива» оценил игру своего одноклубника и коллеги по амплуа в матче 4-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

В первом тайме было видно, что Морозову немного не хватало игрового тонуса, чуть‑чуть выпадал. Во втором тайме играл отлично, очень хорошо сыграл. Выиграл абсолютно все мячи, ему просто нужно было сыграться с нами.