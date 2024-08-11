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Агент Дркушича сообщил, что игрок решил перейти в «Зенит»

вчера, 20:19

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал о будущем игрока.

Ранее появилась информация о том, что словенский футболист перейдёт в петербургский «Зенит».

Да, он принял решение перейти в «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:39
потому что в Питере климат лучше ! )
wvkfzs6ey7q2
wvkfzs6ey7q2 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 21:42
Читайте внимательно текст, по любому он на лавке, как например, Глушенков, не будет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:40
Он сам принял, или пригласили занозы шлифовать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:15
Надеюсь перейдёт и от него будет толк...
4u488zpzcg8b
4u488zpzcg8b
вчера в 21:11
Разумно поступает Зенит, игрок и на лавке не сидит и в составе есть.
Palgrist
Palgrist ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:54
Увы, он в Зените на лавке сидеть не будет, как и играть пока.
hmqf7kqtq5a8
hmqf7kqtq5a8
вчера в 20:26
Переход Вани Дркушича из «Сочи» в «Зенит» — это логичный шаг в его карьере. Дркушич уже имеет опыт выступления в РПЛ и зарекомендовал себя как надёжный защитник. Его переход поможет «Зениту» укрепить оборону и улучшить результаты команды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:26, ред.
Всё логично...
Когда игроки перестают вмешаться в самолёт Зенита их начинают приобретать для Црвены Звёзды...


Через год-два что бы стать игроком Зенита не надо будет ждать предложений от клуба...
Достаточно просто будет прийти и сказать "Я принял решение перейти в Зенит" и он автоматически зачисляется в команду...
Интересно Семак запомнит по именам всех??? всех 284 игрока...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:25
Жаль...
Сочи потерял хорошего защитника.
А Зенит приобрёл дорогого лавочника.
Правда могут его отдать в аренду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:24
Верно, все для этого есть. И три ряда лавок и денег немерено. А что ещё легионеру надо для счастья?
Гость
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