Агент Дркушича сообщил, что игрок решил перейти в «Зенит»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал о будущем игрока.
Ранее появилась информация о том, что словенский футболист перейдёт в петербургский «Зенит».
Да, он принял решение перейти в «Зенит».
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал о будущем игрока.
Ранее появилась информация о том, что словенский футболист перейдёт в петербургский «Зенит».
Да, он принял решение перейти в «Зенит».
Когда игроки перестают вмешаться в самолёт Зенита их начинают приобретать для Црвены Звёзды...
Через год-два что бы стать игроком Зенита не надо будет ждать предложений от клуба...
Достаточно просто будет прийти и сказать "Я принял решение перейти в Зенит" и он автоматически зачисляется в команду...
Интересно Семак запомнит по именам всех??? всех 284 игрока...
Когда игроки перестают вмешаться в самолёт Зенита их начинают приобретать для Црвены Звёзды...
Через год-два что бы стать игроком Зенита не надо будет ждать предложений от клуба...
Достаточно просто будет прийти и сказать "Я принял решение перейти в Зенит" и он автоматически зачисляется в команду...
Интересно Семак запомнит по именам всех??? всех 284 игрока...
Сочи потерял хорошего защитника.
А Зенит приобрёл дорогого лавочника.
Правда могут его отдать в аренду.
Сочи потерял хорошего защитника.
А Зенит приобрёл дорогого лавочника.
Правда могут его отдать в аренду.