«Факел» объявил об изменениях в тренерском штабе

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вчера, 11:20

В тренерском штабе «Факела» произошли изменения.

Новым тренером вратарей воронежской команды стал . Обязанности тренеров продолжат выполнять Валерий Климов и Михаил Смирнов.

Главный тренер «Факела-М» теперь будет работать в первой команде, а его место займёт Алексей Ребко.

Тренерский штаб покидают Вячеслав Молчанов и Владимир Сычёв.

Вчера «Факел» возглавил Дмитрий Пятибратов, который сменил в должности Игоря Черевченко.