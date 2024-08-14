«Факел» объявил об изменениях в тренерском штабе

В тренерском штабе «Факела» произошли изменения.
Новым тренером вратарей воронежской команды стал Александр Чихрадзе. Обязанности тренеров продолжат выполнять Валерий Климов и Михаил Смирнов.
Главный тренер «Факела-М» Дмитрий Кудинов теперь будет работать в первой команде, а его место займёт Алексей Ребко.
Тренерский штаб покидают Вячеслав Молчанов и Владимир Сычёв.
Вчера «Факел» возглавил Дмитрий Пятибратов, который сменил в должности Игоря Черевченко.
Без денег хорошие команды получаются очень редко.
Нужно искать источник финансирования клуба.
А вот бюджетные средства нечего тратить...
Без денег хорошие команды получаются очень редко.
Нужно искать источник финансирования клуба.
А вот бюджетные средства нечего тратить...