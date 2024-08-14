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«Факел» объявил об изменениях в тренерском штабе

вчера, 11:20

В тренерском штабе «Факела» произошли изменения.

Новым тренером вратарей воронежской команды стал Александр Чихрадзе. Обязанности тренеров продолжат выполнять Валерий Климов и Михаил Смирнов.

Главный тренер «Факела-М» Дмитрий Кудинов теперь будет работать в первой команде, а его место займёт Алексей Ребко.

Тренерский штаб покидают Вячеслав Молчанов и Владимир Сычёв.

Вчера «Факел» возглавил Дмитрий Пятибратов, который сменил в должности Игоря Черевченко.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:22
- Вы конечно же правы. Но привлечь солидного спонсора можно только хорошей, красивой, результативной игрой. А для этого надо "напрячься" игрокам и тренерам. Пока "напрягаются" только болельщики. Именно они своим массовым посещением матчей, и своей активной поддержкой команды и привлекли тех спонсоров, которые сейчас есть у клуба. Теперь ход команды...
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:16
Что это за зброд в Воронеже?
112910415
112910415
вчера в 12:21
Пятибратов приступил к работе, продолжая дожёвывать шашлык !
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:04
Очередное перемещение ничего не даст.
Без денег хорошие команды получаются очень редко.
Нужно искать источник финансирования клуба.
А вот бюджетные средства нечего тратить...
7k5jdm8v8ubc
7k5jdm8v8ubc
вчера в 11:28
У факела сейчас срочная замена
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:28, ред.
В Факеле тренерская перестановка - что ж пожелаем воронежцам хоть как то поправить своё турнирное положение.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:27
Понятное дело коли главный поменялся
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