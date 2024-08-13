«Факел» объявил о возвращении Пятибратова на должность главного тренера

Главным тренером «Факела» стал Дмитрий Пятибратов.
Специалист вернулся в воронежский клуб, который возглавлял с сентября 2022 до апреля 2023 года.
Предыдущей командой Пятибратова была «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области, которая под его руководством вышла в Первую лигу и после пяти туров занимает 3-е место во второй по уровню лиге России.
Ладно коли так.
У меня лично ПОКА такие ассоциации от его возвращения - приятно, бюджетно, НО непонятно по конечному результату.
Он, конечно, доказал свою пофпригодность в той же "Чайке", но, думаю, понимает, что РПЛ - это другой уровень.
Как мастерства, так и ВБУХИВАЕМЫХ в команды финансов.
Пожелаю ему удачи.
Ладно коли так.
У меня лично ПОКА такие ассоциации от его возвращения - приятно, бюджетно, НО непонятно по конечному результату.
Он, конечно, доказал свою пофпригодность в той же "Чайке", но, думаю, понимает, что РПЛ - это другой уровень.
Как мастерства, так и ВБУХИВАЕМЫХ в команды финансов.
Пожелаю ему удачи.
- Ну рассорились вы с Ташуевым (хотя хороший тренер и свободен в данный момент!), ну найдите другого, который поставит, наконец-то, в Факеле настоящую игру, под названием Футбол! А не игру - автобус, или - бей-беги!
- Точно - рыба гниёт с головы!
- Ну рассорились вы с Ташуевым (хотя хороший тренер и свободен в данный момент!), ну найдите другого, который поставит, наконец-то, в Факеле настоящую игру, под названием Футбол! А не игру - автобус, или - бей-беги!
- Точно - рыба гниёт с головы!