«Факел» объявил о возвращении Пятибратова на должность главного тренера

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вчера, 14:00

Главным тренером «Факела» стал .

Специалист вернулся в воронежский клуб, который возглавлял с сентября 2022 до апреля 2023 года.

Предыдущей командой Пятибратова была «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области, которая под его руководством вышла в Первую лигу и после пяти туров занимает 3-е место во второй по уровню лиге России.