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«Факел» объявил о возвращении Пятибратова на должность главного тренера

вчера, 14:00

Главным тренером «Факела» стал Дмитрий Пятибратов.

Специалист вернулся в воронежский клуб, который возглавлял с сентября 2022 до апреля 2023 года.

Предыдущей командой Пятибратова была «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области, которая под его руководством вышла в Первую лигу и после пяти туров занимает 3-е место во второй по уровню лиге России.

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Все комментарии
Naherger
Naherger ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:56
Мне вот интересно,кто то от факела чего то ждёт,кроме воронежских болел? Они ж откровенно самые слабые в рпл,наряду с Махачкалой.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:44
- Давно говорил, что Ч надо менять... Но так??? Опять какое-то кумовство пошло... Опять на те же грабли... Вам что, Воронежских болельщиков не жалко? Хрен на хрен менять - только время терять! Ну был Пятибратов ВРИО! Ну и что он показал? ДА НИЧЕГО!!! Поэтому его и уволили... Зачем снова-то взяли??? Да... Никогда такого не было - и вот опять!
- Ну рассорились вы с Ташуевым (хотя хороший тренер и свободен в данный момент!), ну найдите другого, который поставит, наконец-то, в Факеле настоящую игру, под названием Футбол! А не игру - автобус, или - бей-беги!
- Точно - рыба гниёт с головы!
K_TS16
K_TS16
вчера в 18:11
Чайку жалко... 😭
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:52
Руководство клуба неадекватное, усилять состав нужно... уровень пердива...
Сп62
Сп62
вчера в 14:54
Под этот переход надо новые трансферы потребовать. Иначе тяжко будет.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:53
Пятибратов, значит...
Ладно коли так.
У меня лично ПОКА такие ассоциации от его возвращения - приятно, бюджетно, НО непонятно по конечному результату.
Он, конечно, доказал свою пофпригодность в той же "Чайке", но, думаю, понимает, что РПЛ - это другой уровень.
Как мастерства, так и ВБУХИВАЕМЫХ в команды финансов.
Пожелаю ему удачи.
b5xskan52wu4
b5xskan52wu4
вчера в 14:44
Замена была поспешная, надо возвращать
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:43
Возможно это к хорошему. Успехов фк ФАКЕЛ!!!
Foxes
Foxes
вчера в 14:07
Удачи факел!
Zilert
Zilert
вчера в 14:06
Очень хорошо, человек хоть за команду свою болеть будет, всяким там Евсеевым, Черевченко абсолютно по барабану какую команду тренеровать и где не добиваться успеха.
112910415
112910415
вчера в 14:05
эх, так и не дожевал шашлык !
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:01
Думаю хуже не будет... Скорее всего
6wtf2eknbbr4
6wtf2eknbbr4
вчера в 14:01
Новый тренер учесть старые ошибки надо
Гость
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