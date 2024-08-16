Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» близка к продлению контракта с Фермином

16 августа 2024, 09:30

«Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником сборной Испании Фермином Лопесом до июня 2029 года. На этой неделе состоялась встреча агента игрока Хавьера Хименеса и спортивного директора каталонцев Деку. «Барселона» согласна удовлетворить просьбу стороны Лопеса о повышении зарплаты и увеличении бонусов, так как высоко оценивает прошедший сезон в исполнение воспитанника. Также «сине-гранатовые» хотели увеличить сумму отступных по новому контракта, сейчас она составляет 400 миллионов евро, но агент футболиста отказался. Вероятнее всего, официальное подписание нового контракта Фермина с «Барселоной» состоится в сентябре.

Напомним, Лопес перебрался в академию каталонцев из академии «Бетиса» летом 2016 года. Его действующее соглашение заканчивается в июне 2027 года. В прошедшем сезоне 21-летний центральный полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отметился голевой передачей. Также Фермин провёл одну игру на чемпионате Европы и шесть игр на Олимпиаде (6 голов, 2 ассиста). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 30 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЦСКА объявил о продлении контракта с Виллианом Рошей
15 августа Фото
Сын Роналдиньо подписал первый профессиональный контракт
15 августа Фото
Официально«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Бруну Фернандешем
14 августа Фото
Официально«Чикаго Файр» объявил об уходе Шакири
14 августа Фото
Чистяков хочет продлить контракт с «Зенитом»
14 августа
ОфициальноЩесны покинул «Ювентус»
14 августа Фото
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
16 августа в 09:31
То что продлили это правильно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 