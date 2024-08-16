«Барселона» близка к продлению контракта с Фермином

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16 августа 2024, 09:30

«Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником сборной Испании до июня 2029 года. На этой неделе состоялась встреча агента игрока Хавьера Хименеса и спортивного директора каталонцев Деку. «Барселона» согласна удовлетворить просьбу стороны Лопеса о повышении зарплаты и увеличении бонусов, так как высоко оценивает прошедший сезон в исполнение воспитанника. Также «сине-гранатовые» хотели увеличить сумму отступных по новому контракта, сейчас она составляет 400 миллионов евро, но агент футболиста отказался. Вероятнее всего, официальное подписание нового контракта Фермина с «Барселоной» состоится в сентябре.

Напомним, Лопес перебрался в академию каталонцев из академии «Бетиса» летом 2016 года. Его действующее соглашение заканчивается в июне 2027 года. В прошедшем сезоне 21-летний центральный полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отметился голевой передачей. Также Фермин провёл одну игру на чемпионате Европы и шесть игр на Олимпиаде (6 голов, 2 ассиста). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 30 миллионов евро.