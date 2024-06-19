Фанаты возмущены жестом Роналду во время празднования гола

Нападающий Португалии Криштиану Роналду подвергся критике из-за празднования победного гола своей команды в ворота Чехии.
Во время триумфа футболист подбежал к вратарю Индржиху Станеку, погрозив ему кулаком. Бежав к угловому флажку, португалец что-то крикнул в лицо чешскому защитнику.
У меня нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, за Ваш искромётный юмор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я Выздоравливаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
У меня нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, за Ваш искромётный юмор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я Выздоравливаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
И к соперникам относится как последнее 12, так и команду на дно тянет.
Одним словом гей-нарцисс.
И к соперникам относится как последнее 12, так и команду на дно тянет.
Одним словом гей-нарцисс.
Роналду подбежал к нему и сказал куда ему её засунуть)...
Роналду подбежал к нему и сказал куда ему её засунуть)...