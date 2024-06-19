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Фанаты возмущены жестом Роналду во время празднования гола

вчера, 11:27
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Нападающий Португалии Криштиану Роналду подвергся критике из-за празднования победного гола своей команды в ворота Чехии.

Во время триумфа футболист подбежал к вратарю Индржиху Станеку, погрозив ему кулаком. Бежав к угловому флажку, португалец что-то крикнул в лицо чешскому защитнику.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 23:01
А ещё он носки перепутал, на правую ногу левый надел
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ azul74 (раскрыть)
вчера в 15:12
Нужно поменьше фигни вытворять-тогда и писать поменьше будут.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 14:16
😂😂
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:58
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:57
Маэстро- Вы Маг и Чародей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, за Ваш искромётный юмор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я Выздоравливаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:33
Роналду то радуется каждому голу как мальчишка в свои 39 лет, дать эмоции болельщикам и футболистам, это не Месси который ходит по полю пешком.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:25
Надо его дисквалифицировать за неспортивное поведение.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:25
Дырявый как был гнильём иак гнильём и остался.
И к соперникам относится как последнее 12, так и команду на дно тянет.
Одним словом гей-нарцисс.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 13:11
Это не в первый раз.. В Италии он вообще хотел вратаря "убить", когда тот отбил его пеналь.. Было.. 👎
sfyxpjcvp6as
sfyxpjcvp6as
вчера в 12:57
Когда ФИФА и УЕФА возьмутся за этого горе-футболёра ,он вытворяет всё что угодно и всё безнаказанно ,сколько можно терпеть?В Аргентине его давно бы на кол посадили!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
Понятно)...на халяву и хлорка - творог)...🤝...
azul74
azul74
вчера в 12:15
Журналюги не знают уже какую нибудь фигню про Роналду написать)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:03
Спрашивал, когда в Праге ближайший парад ЛГБТ
cp7u6cv8p458
cp7u6cv8p458
вчера в 12:00
Зазвездился пенсионер до полоумия.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:58
А Вы, знаете, Дружище, я, в своей жизни, только дважды пил пиво- один раз чешское, в Крушовице, и один раз- здесь ,в Германии. Пивa терпеть не могу, не люблю его и не понимаю его предназначения. Но чешское, мне понравилось больше. Почему? Потому что угостили на халяву, с салатиком, еще и бокал фирменный подарили, а за немецкое- пришлось платить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:45
А вратарь спросил: Как тебе чешское пиво?)...это в Германии☝️...Роналду пригрозил ему кулаком)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:44
Точно, Дружище- это самое страшное оскорбление, для Человека- уровня Роналду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Такое спросить!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как ему не стыдно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????? Рон понятия не имеет, что такое шкода!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он скорее знаком с советским "Запорожцем", чем, с какой-то шкодой.... Так обидеть, Великого Игрока!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:40
Защитник спросил у Роналду с издёвкой: Ты когда нибудь ездил на шкоде?)...
Роналду подбежал к нему и сказал куда ему её засунуть)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:37
Да, Маэстро, да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Уверен, Зизу, точно не сдержался бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Криш еще благородно поступил, просто- культурный человек...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:35
Таже так подумал...Зидан бы еще и в морду дал вратарю и защитнику)...
Capral
Capral
вчера в 11:33, ред.
Я думаю его провоцировали- очень похоже. Во всяком случае, это еще не так страшно, как подбегать, к смертельно больному человеку, старшему по возрасту, и что-то ему выговаривать...
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:31
Эмоции зашкаливали у Криша...
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