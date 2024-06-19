Фанаты возмущены жестом Роналду во время празднования гола

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вчера, 11:27

Нападающий Португалии подвергся критике из-за празднования победного гола своей команды в ворота Чехии.

Во время триумфа футболист подбежал к вратарю , погрозив ему кулаком. Бежав к угловому флажку, португалец что-то крикнул в лицо чешскому защитнику.