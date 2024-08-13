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Мбаппе и Эндрик вошли в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА

вчера, 08:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта22:00 Не начался

Мадридский «Реал» объявил состав на матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой».

В заявку на предстоящую игру вошли новички мадридского клуба — нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик.

Встреча пройдёт в Варшаве в среду, 14 августа.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 16:29
И очень хорошо, если так будет. Я за конкуренцию.

Не люблю чемпионаты, где один лидер скупает всех перспективных игроков у других клубов. Так было в Германии с Баварией, которая всех лучших у Боруссии переманивала и сто лет чемпионом была. Так было в италии раньше, где то же самое Юве делал. Теперь перестал
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:02
Интересно будет посмотреть на их игру в Реале !!!
112910415
112910415
вчера в 13:33
пусть будет им хорошо в этой заявке
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:10
В заявку попали - это уже для них успех, осталось еще на поле попасть, но это будет сделать сложнее. Вероятнее всего оба начнут матч на скамейке запасных. Анчелотти хочет выставить состав, который играл в Лиге Чемпионов.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:48
Скорее всего, Мбаппе выиграет первый международный трофей на клубном уровне. С ПСЖ так и не смог, но Реал другое дело.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 11:23
Завтра будет матч, но судя по товарнякам - смотреть будет не на что. Посмотрим. Аталанта будет землю грызть, это факт.
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 10:54
Перспективные игроки. Но Ямаль их затмит в новом сезоне Ла Лиги.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:52, ред.
Интеснее посмотреть на Эндрика, нежели на Черепахина )))
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:09
Они выйдут на замену
dw76mgqw828r
dw76mgqw828r
вчера в 08:46
Интересно будет взглянуть на новичков Реала
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