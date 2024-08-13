Мбаппе и Эндрик вошли в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА

Мадридский «Реал» объявил состав на матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой».
В заявку на предстоящую игру вошли новички мадридского клуба — нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик.
Встреча пройдёт в Варшаве в среду, 14 августа.
Мадридский «Реал» объявил состав на матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой».
В заявку на предстоящую игру вошли новички мадридского клуба — нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик.
Встреча пройдёт в Варшаве в среду, 14 августа.
Не люблю чемпионаты, где один лидер скупает всех перспективных игроков у других клубов. Так было в Германии с Баварией, которая всех лучших у Боруссии переманивала и сто лет чемпионом была. Так было в италии раньше, где то же самое Юве делал. Теперь перестал
Не люблю чемпионаты, где один лидер скупает всех перспективных игроков у других клубов. Так было в Германии с Баварией, которая всех лучших у Боруссии переманивала и сто лет чемпионом была. Так было в италии раньше, где то же самое Юве делал. Теперь перестал