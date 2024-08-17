БАТЭ ищет трёх футболистов через службу занятости

БАТЭ на одном из сайтов службы занятости разместил вакансию для игроков.
В объявлении указано, что клубу нужны три спортсмена-инструктора. Заработная плата — от 2 до 12 тысяч белорусских рублей. Требование к кандидату — профессионально-техническое образование.
Служба занятости для того и создавалась, чтобы размещать вакансии.
Наоборот, нужно чаще заходить на подобные сайты. Особенно тем игрокам, у которых нет агентов.
Служба занятости для того и создавалась, чтобы размещать вакансии.
Наоборот, нужно чаще заходить на подобные сайты. Особенно тем игрокам, у которых нет агентов.