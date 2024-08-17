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БАТЭ ищет трёх футболистов через службу занятости

вчера, 18:17

БАТЭ на одном из сайтов службы занятости разместил вакансию для игроков.

В объявлении указано, что клубу нужны три спортсмена-инструктора. Заработная плата — от 2 до 12 тысяч белорусских рублей. Требование к кандидату — профессионально-техническое образование.

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БАТЭ
Источник: gsz.gov.by
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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 18:47
На авито пусть попробуют, должно сработать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:32
А что тут странного?
Служба занятости для того и создавалась, чтобы размещать вакансии.
Наоборот, нужно чаще заходить на подобные сайты. Особенно тем игрокам, у которых нет агентов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:25
А могли просто пройтись по школам и уговорить 3 физруков...)
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