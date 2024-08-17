БАТЭ ищет трёх футболистов через службу занятости

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вчера, 18:17

БАТЭ на одном из сайтов службы занятости разместил вакансию для игроков.

В объявлении указано, что клубу нужны три спортсмена-инструктора. Заработная плата — от 2 до 12 тысяч белорусских рублей. Требование к кандидату — профессионально-техническое образование.