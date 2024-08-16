«Барселона» не зарегистрирует Ольмо на этой неделе

«Барселона» не успеет зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо на матч с «Валенсией».
Клубу не хватает денег на дозаявку футболиста.
Каталонцы попытаются включить игрока в заявку на матч 2-го тура.
«Барселона» не успеет зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо на матч с «Валенсией».
Клубу не хватает денег на дозаявку футболиста.
Каталонцы попытаются включить игрока в заявку на матч 2-го тура.
В философии эта тематика называется "противоречием интересов личности и общества".
В философии эта тематика называется "противоречием интересов личности и общества".
Купили за 55М евро, а денег внести в заявку - нет. Я не знаю, сколько стоит регистрация игрока, но я не думаю, что речь о миллионе. Ну максимум 100к евро, и то не верится
Купили за 55М евро, а денег внести в заявку - нет. Я не знаю, сколько стоит регистрация игрока, но я не думаю, что речь о миллионе. Ну максимум 100к евро, и то не верится