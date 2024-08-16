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«Барселона» не зарегистрирует Ольмо на этой неделе

сегодня, 00:40
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:30 Не начался

«Барселона» не успеет зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо на матч с «Валенсией».

Клубу не хватает денег на дозаявку футболиста.

Каталонцы попытаются включить игрока в заявку на матч 2-го тура.

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shlomo
shlomo
сегодня в 07:24
Уже ничему не удивляешься когда такое читаешь про Барсу...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 05:33
ФФРП понимаешь, Барсе нужно кого то продать, срочно!
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 05:23, ред.
Капитализм так устроен, что одновременно 10 этих сумм Лапорта истратит в ресторане - деньги на клуб это "затраты", только деньги лично на себя являются "прибылью". И это.... считается нормальным сотни лет. Выгнать пару сотен людей - на них не хватает выделенных денег, и сразу купить Мазератти.
В философии эта тематика называется "противоречием интересов личности и общества".
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:19
Этао просто какой-то позор.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:49
На что жить собираются?
Botazubr
Botazubr ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 03:59
Писали же что надо им 60 миллионов для этого дела.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:31
Богатые тоже плачут.

Купили за 55М евро, а денег внести в заявку - нет. Я не знаю, сколько стоит регистрация игрока, но я не думаю, что речь о миллионе. Ну максимум 100к евро, и то не верится
Гость
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