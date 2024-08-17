«Бордо» будет выступать в четвёртом дивизионе

«Бордо» проведёт сезон-2024/25 в четвёртом дивизионе чемпионата Франции.
Клуб ранее подал апелляцию на решение руководящих органов о переводе в Национальный чемпионат 2, которая в итоге была отклонена. В пресс-службе «жирондинцев» говорится:
Учитывая, что возможные и полезные ресурсы для сохранения места в Национальном чемпионате 1 исчерпаны, «Бордо» теперь сосредоточен на ускоренной реализации своего спортивного проекта на сезон 2024/25, который уже начался.
У Бордо славная история, но это уже в прошлом.
Сейчас же у них весьма позорное настоящее.
Так что пусть хоть профессиональный статус теряют.
Лично мне лягушатников совсем не жалко.
У Бордо славная история, но это уже в прошлом.
Сейчас же у них весьма позорное настоящее.
Так что пусть хоть профессиональный статус теряют.
Лично мне лягушатников совсем не жалко.