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«Бордо» будет выступать в четвёртом дивизионе

вчера, 17:30

«Бордо» проведёт сезон-2024/25 в четвёртом дивизионе чемпионата Франции.

Клуб ранее подал апелляцию на решение руководящих органов о переводе в Национальный чемпионат 2, которая в итоге была отклонена. В пресс-службе «жирондинцев» говорится:

Учитывая, что возможные и полезные ресурсы для сохранения места в Национальном чемпионате 1 исчерпаны, «Бордо» теперь сосредоточен на ускоренной реализации своего спортивного проекта на сезон 2024/25, который уже начался.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:15
Такое впечатление , что где то "в недрах" французской футбольной федерации спорят два высокопоставленных чинуши и не могут решить в какой дивизион отправить Бордо в 3 или в 4...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:38
А не всё ли нам равно?
У Бордо славная история, но это уже в прошлом.
Сейчас же у них весьма позорное настоящее.
Так что пусть хоть профессиональный статус теряют.
Лично мне лягушатников совсем не жалко.
Гость
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