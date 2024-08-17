«Бордо» будет выступать в четвёртом дивизионе

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вчера, 17:30

«Бордо» проведёт сезон-2024/25 в четвёртом дивизионе чемпионата Франции.

Клуб ранее подал апелляцию на решение руководящих органов о переводе в Национальный чемпионат 2, которая в итоге была отклонена. В пресс-службе «жирондинцев» говорится: