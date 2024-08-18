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В «Зените» дали комментарий касательно травмы Глушенкова

вчера, 17:58

«Зенит» опубликовал заявление на тему травмы нападающего Максима Глушенкова.

По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно.

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Все комментарии
suiw
suiw
сегодня в 07:25
После таких травм человек подсознательно начинает беречь себя. Это скажется на игре
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:31
Травма из серии "Нарочно не придумаешь". Ладно бы от падения, здесь ещё понять можно, но от попадания мячом ? Ещё раз убеждаюсь, что в жизни может случиться даже то, что, казалось бы, никогда случиться не может. Не сомневаюсь - поправится и через месяц выйдет на поле. У молодых косточки срастаются быстро.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:17, ред.
Вынужден огорчить тутошних оптимистов по поводу травмы Глушенкова. Перелом лучевой со смещением - это как минимум месяц б/койки (в смысле отсутствия футбола).

Нехорошо так говорить, но Максим за три недели в Зените умудрился слишком сильно саккумулировать большой негатив на своей персоне. Борзота и вычурное - наплевательское отношение к окружающим дали свои кармические плоды. Хреновая энергетика вокруг него в огромном поспособствовала текущему положению дел.
Думаю на бюллетене ему будет очень одиноко, ибо сочувствующих людей вокруг него вряд ли окажется в должной мере.

Пожелаю ему не столько выздоровления, сколько переосмысления своего поведения и ценностей...на досуге. Благо время у него на это теперь есть.
lotsman
lotsman
вчера в 20:05
В прошлой игре он не попадал по воротам, сегодня его вообще ничего не получалось. Не знаю кому он там так сильно нравится, но сегодня он вообще ничего не делал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:38
Как всё не вовремя, накануне важнейших матчей. Хотя когда травма бывает вовремя?...
a8requ9j73ck
a8requ9j73ck ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:21
Семак это уже паранойя? Речь идет о травме Глушенкова.
ryt5rrh5ns62
ryt5rrh5ns62
вчера в 19:15
Только здоровья Глушенкову и быстрейшего выхода на поле.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:06
Кассьерра скис?!
А вчера, товарищ Джек доказывал мне обратное и даже цену называл, объясняя её гениальностью Семака.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:50
Конечно пусть выздоравливает. Две три недели, а там и месяц, Вендел тоже на месяц, Кассьерра скис............. а на носу встреча со Спартаком и ЦСКА. Как раз в течении этого месяца. Грустная история.
112910415
112910415
вчера в 18:43
поправляйся, Макс !
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:39
Для Зенита - это потеря парню скорейшего восстановления
2untbeexynyk
2untbeexynyk
вчера в 18:27
В футбол играют ногами но и руки нужны тоже??!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:23
Если перелом со смещением, то операция и гипс, через 2-3 недели лангета и с ней уже можно играть. Скорейшего выздоровления. Футболисты должны играть, а не лечиться.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:20
От удара мяча в расслабленную кисть с близкого расстояния. Удар был сильным.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:20
Рука не нога. На ровном месте получил. Здоровья!
Capral
Capral
вчера в 18:16
От удара мячом в кисть руки. Глупейшая травма.
Максу- скорейшего Выздоровления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:09, ред.
От удара мячом или от падения? Я этот момент не видел? Но в любом случае выздоровления скорого
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:07, ред.
Всё таки перелом есть.
Надеюсь, что операция пройдёт успешно и восстановление будет очень быстрым. Только торопиться с этим не стоит.
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