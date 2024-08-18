В «Зените» дали комментарий касательно травмы Глушенкова

«Зенит» опубликовал заявление на тему травмы нападающего Максима Глушенкова.
По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно.
Нехорошо так говорить, но Максим за три недели в Зените умудрился слишком сильно саккумулировать большой негатив на своей персоне. Борзота и вычурное - наплевательское отношение к окружающим дали свои кармические плоды. Хреновая энергетика вокруг него в огромном поспособствовала текущему положению дел.
Думаю на бюллетене ему будет очень одиноко, ибо сочувствующих людей вокруг него вряд ли окажется в должной мере.
Пожелаю ему не столько выздоровления, сколько переосмысления своего поведения и ценностей...на досуге. Благо время у него на это теперь есть.
Нехорошо так говорить, но Максим за три недели в Зените умудрился слишком сильно саккумулировать большой негатив на своей персоне. Борзота и вычурное - наплевательское отношение к окружающим дали свои кармические плоды. Хреновая энергетика вокруг него в огромном поспособствовала текущему положению дел.
Думаю на бюллетене ему будет очень одиноко, ибо сочувствующих людей вокруг него вряд ли окажется в должной мере.
Пожелаю ему не столько выздоровления, сколько переосмысления своего поведения и ценностей...на досуге. Благо время у него на это теперь есть.