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Портал FourFourTwo назвал имя лучшего вратаря за всю историю АПЛ

вчера, 10:33

Портал FourFourTwo опубликовал список двадцати лучших вратарей за всю историю АПЛ.

20. Тим Ховард — 399 матчей, 427 пропущенных мячей, 133 игры на ноль («Манчестер Юнайтед», «Эвертон»).

19. Марк Шварцер — 514 матчей, 653 пропущенных мяча, 153 игры на ноль («Мидлсбро», «Фулхэм», «Челси», «Лестер»).

18. Эмилиано Мартинес — 160 матчей, 197 пропущенных мячей, 54 игры на ноль («Арсенал», «Астон Вилла»).

17. Тибо Куртуа — 126 матчей, 121 пропущенный мяч, 49 игр на ноль («Челси»).

16. Джордан Пикфорд — 287 матчей, 424 пропущенных мяча, 75 игр на ноль («Сандерленд», «Эвертон»).

15. Найджел Мартин — 372 матча, 410 пропущенных мячей, 141 матч на ноль («Кристал Пэлас», «Лидс», «Эвертон»).

14. Каспер Шмейхель — 284 матча, 370 пропущенных мячей, 83 игры на ноль («Манчестер Сити», «Лестер»).

13. Пепе Рейна — 297 матчей, 267 пропущенных мячей, 136 игр на ноль («Ливерпуль», «Астон Вилла»).

12. Брэд Фридель — 450 матчей, 567 пропущенных мячей, 132 игры на ноль («Ливерпуль», «Блэкберн», «Астон Вилла», «Тоттенхэм»).

11. Шей Гивен — 451 матч, 607 пропущенных мячей, 116 игр на ноль («Блэкберн», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Сток Сити»).

10. Йенс Леманн — 148 матчей, 125 пропущенных мячей, 55 игр на ноль («Арсенал»).

9. Джо Харт — 340 матчей, 383 пропущенных мяча, 127 игр на ноль («Манчестер Сити», «Бирмингем», «Вест Хэм», «Бёрнли», «Тоттенхэм»).

8. Эдерсон — 251 матч, 190 пропущенных мячей, 118 игр на ноль («Манчестер Сити»).

7. Алиссон — 202 матча, 174 пропущенных мяча, 89 игр на ноль («Ливерпуль»).

6. Давид Де Хеа — 415 матчей, 446 пропущенных мячей, 148 игр на ноль («Манчестер Юнайтед»).

5. Дэвид Джеймс — 572 матча, 665 пропущенных мячей, 172 игры на ноль («Ливерпуль», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Манчестер Сити», «Портсмут»).

4. Эдвин Ван дер Сар — 313 матчей, 302 пропущенных мяча, 136 игр на ноль («Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»).

3. Дэвид Симен — 344 матча, 290 пропущенных мячей, 145 игр на ноль («Арсенал», «Манчестер Сити»).

2. Петер Шмейхель — 310 матчей, 287 пропущенных мячей, 129 игр на ноль («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).

1. Петр Чех — 443 матча, 367 пропущенных мячей, 207 игр на ноль («Челси», «Арсенал»).

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:30
Да.. "Танкист" был хорош.. 👍
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:25
Льориса явно просто тупо забыли. Иначе он точно тут должен быть.

Мой номер один - это Шмейхель старший.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:18
По какому принципу составляли рейтинг, что Рейна ниже Фриделя , Гивена, Харта
m5xdnujyy549
m5xdnujyy549
вчера в 11:33
Пётр Чех — не просто лучший вратарь в истории АПЛ, он настоящий герой и образец для подражания. Его невероятная карьера и достижения стали возможны благодаря таланту, упорству и преданности своему делу. Его мастерство и профессионализм помогли «Челси» и «Арсеналу» стать одними из самых успешных клубов в истории.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:19
Кариус, Бартез, Аррисабалага - тройка лидеров должна быть. Кто сейчас вспомнит сейвы старшего Шмейхеля или косичку Симена, а эта троица в памяти надолго останется своими чудачествами.
А если серьёзно, то странно, что в двадцатке нет Уго Льориса, чемпион мира явно посильнее половины списка.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:49
Согласен Чех творил чудеса
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:35
Ну Чех это достойная кандидатура .
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