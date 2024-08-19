Портал FourFourTwo назвал имя лучшего вратаря за всю историю АПЛ

Портал FourFourTwo опубликовал список двадцати лучших вратарей за всю историю АПЛ.
20. Тим Ховард — 399 матчей, 427 пропущенных мячей, 133 игры на ноль («Манчестер Юнайтед», «Эвертон»).
19. Марк Шварцер — 514 матчей, 653 пропущенных мяча, 153 игры на ноль («Мидлсбро», «Фулхэм», «Челси», «Лестер»).
18. Эмилиано Мартинес — 160 матчей, 197 пропущенных мячей, 54 игры на ноль («Арсенал», «Астон Вилла»).
17. Тибо Куртуа — 126 матчей, 121 пропущенный мяч, 49 игр на ноль («Челси»).
16. Джордан Пикфорд — 287 матчей, 424 пропущенных мяча, 75 игр на ноль («Сандерленд», «Эвертон»).
15. Найджел Мартин — 372 матча, 410 пропущенных мячей, 141 матч на ноль («Кристал Пэлас», «Лидс», «Эвертон»).
14. Каспер Шмейхель — 284 матча, 370 пропущенных мячей, 83 игры на ноль («Манчестер Сити», «Лестер»).
13. Пепе Рейна — 297 матчей, 267 пропущенных мячей, 136 игр на ноль («Ливерпуль», «Астон Вилла»).
12. Брэд Фридель — 450 матчей, 567 пропущенных мячей, 132 игры на ноль («Ливерпуль», «Блэкберн», «Астон Вилла», «Тоттенхэм»).
11. Шей Гивен — 451 матч, 607 пропущенных мячей, 116 игр на ноль («Блэкберн», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Сток Сити»).
10. Йенс Леманн — 148 матчей, 125 пропущенных мячей, 55 игр на ноль («Арсенал»).
9. Джо Харт — 340 матчей, 383 пропущенных мяча, 127 игр на ноль («Манчестер Сити», «Бирмингем», «Вест Хэм», «Бёрнли», «Тоттенхэм»).
8. Эдерсон — 251 матч, 190 пропущенных мячей, 118 игр на ноль («Манчестер Сити»).
7. Алиссон — 202 матча, 174 пропущенных мяча, 89 игр на ноль («Ливерпуль»).
6. Давид Де Хеа — 415 матчей, 446 пропущенных мячей, 148 игр на ноль («Манчестер Юнайтед»).
5. Дэвид Джеймс — 572 матча, 665 пропущенных мячей, 172 игры на ноль («Ливерпуль», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Манчестер Сити», «Портсмут»).
4. Эдвин Ван дер Сар — 313 матчей, 302 пропущенных мяча, 136 игр на ноль («Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»).
3. Дэвид Симен — 344 матча, 290 пропущенных мячей, 145 игр на ноль («Арсенал», «Манчестер Сити»).
2. Петер Шмейхель — 310 матчей, 287 пропущенных мячей, 129 игр на ноль («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).
1. Петр Чех — 443 матча, 367 пропущенных мячей, 207 игр на ноль («Челси», «Арсенал»).
А если серьёзно, то странно, что в двадцатке нет Уго Льориса, чемпион мира явно посильнее половины списка.
А если серьёзно, то странно, что в двадцатке нет Уго Льориса, чемпион мира явно посильнее половины списка.