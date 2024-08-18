ЦСКА и «Локомотив» давно так плохо не играли. В дерби всё решилось на 90-й минуте

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сегодня, 19:58

Футбол был лишь на старте и в конце матча.

Московские соседи не кандидаты в чемпионы

Игровой рисунок определяет перспективы команды. Даже когда у «Динамо» неважный футбол, оно сохраняет узнаваемый подход. «Краснодар» до увольнения тренера Ивича тоже был коллективом, у которого начали появляться правильные сочетания в разных линиях и игровые связи. Без тренера это всё сломалось. Федотов не создал в ЦСКА команды для борьбы за чемпионство, хотя по кадрам нельзя сказать, что «армейцы» далеко от названых клубов.

«Локомотив» без легионеров и с множеством молодых ребят, но команда перспективная и смелая. Галактионов, разумеется, рассчитывал на голы и ассисты Глушенкова. Неожиданная потеря повлияла на структуру работы «железнодорожников». Не хватает человека под нападающим Воробьёвым. А Батраков может играть на месте Самошникова на правом фланге атаки. Один трансфер в пользу «Зенита» существенно повлиял на тактическую стройность.

А вот у ЦСКА видны тактические дыры на позициях опорника и центрфорварда. Можно правильно доходить до финальной трети поля, но если Давила и Файзуллаев, Обляков и Мойзес не видят адресата после грамотных действий, то остается ждать в чужой штрафной площади Дивеева. А у «Локомотива» меньше надежности, если нет крутого футбола от Баринова, который покинул поле с гематомой у глаза.

Порой в футболе то, чего не было – невероятного количества сейвов голкиперов, рассказывает о командах достаточно для важных выводов. Дерби было важным, поскольку определяло место ЦСКА и «Локомотива» в структуре нового сезона. Оказалось, что это исполнители второстепенных ролей. Их максимум – забрать очки у «Зенита», ведь Николичу и Галактионову не нужно настраивать подопечных на поединки против команды Семака. Но кто будет выше из москвичей?

Благодаря голу бывшего «армейца» Тикнизяна три очка набрал «Локомотив». Но обе команды сыграли лишь отрезками. ЦСКА хорошо стартовал, а их соперники включились на финише. Команда Галактионова знаменита такими ускорениями. А тактически «Локомотив» не показал ничего нового. Чуть подняли линию прессинга, но их победа – заслуга ЦСКА . «Армейцы» просели на последних минутах, у «железнодорожников» появились подходы после атак по левому флангу.

Николич не предложил своей команде план «Б»

Сербский тренер ЦСКА раньше работал с «Локомотивом». До матча выделил стандарты соперника. В итоге центральный защитник Ньямси мог забить Акинфееву, если бы удачнее пробил головой. Также Марко хвалил чужие контратаки. В этом пункте у «Локомотива» мало что получилось, но Пиняев однажды заставил футболистов «армейцев» нервничать. ЦСКА доминировал в дерби до перерыва. Даже если теряли мяч, то грамотно располагались и возвращали его.

Дома надо играть первым номером, особенно если знаешь соперника. «Армейцы» поначалу были конкретнее. У них набралось восемь ударов до перерыва. У чилийского форварда Давилы было больше попыток забить, чем у всего «Локомотива». Вот только Лантратов не пропустил. Голкипер испугался после плотного удара Давилы, но не дрогнул. И хотя Обляков создавал моменты, ЦСКА не воспользовался главной ошибкой «Локомотива» до перерыва.

Команда Галактионова сыграла слишком узко. В обороне «железнодорожники» не успевали за смещениями Облякова, Давилы, Гайича и Кругового на фланги. Отдельно можно отметить вертикальный футбол от юного инсайда Файзуллаева. Легендарному Сёмину, который находился сегодня на трибунах, футбол его любимой команды точно не понравился. Галактионов пытался внести коррективы, но пока ЦСКА контролировал мяч чаще – Акинфеев скучал.

Главный прокол ЦСКА , чья схема «3-4-2-1» позволяла давить на «Локомотив» – не забили до перерыва. Нулевая ничья оказалась бы в пользу гостей. Молодой состав Галактионова научился переключаться. Ещё в прошлом сезоне было много камбэков. Даже если игра совсем не получается, этот клуб умеет прибавить в скорости, ведь по выносливости «Локомотив» выделяется. У молодого состава есть козыри. Впрочем, у ЦСКА тоже не команда почтенных ветеранов.

Галактионов не переиграл странного соперника

Победил, но не переиграл. ЦСКА явно не хватает мощной результативной «девятки». Мусаев крепкий парень, может зарядить локтем в защитника. Но у Тамерлана мало класса и опыта. Давила страдал после фолов, но слишком часто пользовался латиноамериканскими штучками. Любит пририсовать. Облякову по-прежнему не хватает надежного опорника рядом. Зделар берет длинные паузы с мячом, словно играет во второй лиге. ЦСКА – тактический грешник.

Без Дивеева в атаке – центральный защитник Игорь результативно начал сезон, ЦСКА сложно собирать моменты. «Армейцам» повезло, что «Локомотив» почти весь матч был ещё хуже. Тактически Галактионов не предлагает ничего нового. Были эксперименты с «4-4-2», но Воробьёв и Бартаков сегодня часто работали без мяча. За первый час матча у дуэта нападающих «Локомотива» один удар. Пиняеву тоже игра не удавалась. Иногда убегал от Роши, но плохо принимал мячи.

Галактионов смотрел слабый поединок своей команды. Баринов был хорош в прошлом туре, но сегодня Дмитрий работал медленно. «Армейцы» долго удачно перекрывали зоны в обороне, оборонялись низким компактным блоком. ЦСКА пытался выманить «Локомотив», чтобы получить пространство для контратак, но обе команды сегодня работали на низких вибрациях. Игра не шла. В таких условиях решить судьбу дерби может одна ошибка. Вот её и дождались.