Худшее, что могло произойти с «Зенитом». Прервали серию побед, потеряли Глушенкова

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сегодня, 17:34

«Химки» были в шаге от сенсации.

Без Глушенкова «Зенит» банальнее

Максим в составе «Крыльев Советов» и «Локомотива» мог брать длительные паузы во время поединков. Также позволял себе тренироваться менее усердно, чем в «Зените». В новом клубе не только конкуренция, но и высококлассные напарники. С ними сложнее рубиться на тренировках. Некоторые футбольные неудачи – результат того, что игрок переоценил собственный уровень, попал в гранд, а там на тренировках ему намного сложнее.

Глушенков потянул уровень «Зенита» в мире без европейских кубков. Максим, хоть без опыта на чемпионском уровне, стал ключевым игроком команды. На его счету 7 голов и 1 ассист в пяти неполных турах. Но против «Химок» нападающий «Зенита» получил обидную травму руки. Не смог продолжить матч. Хотя речь о повреждении верхней конечности, на полтора тайма петербуржцы остались без Глушенкова. И разница чувствовалась.

Упрямые «Химки» допускали опасные атаки фаворита, но Максим добавил команде, у которой явные проблемы с ударами по воротам, голов на ровном месте. Кассьерра отвечал за такие мячи в прошлом сезоне. Но Матео и Максим часто пользовались помощью полузащитника Вендела. А Маркуса нет. Получил травму колена в поединке против «Динамо». И это важная разница, ведь без Вендела становится меньше умных последних пасов.

Вендел пропустит полтора месяца

В «Зените» перепугались из-за потери Вендела. Изначально Семак допускал разрыв крестообразных связок. Могли потерять Маркуса на девять месяцев после сложной операции. Затем Клаудиньо рассказал, что со здоровьем коллеги всё в порядке. Преждевременное заявление. Не совпадает с информацией бразильских журналистов, которые общаются с людьми из «Зенита». Вендел пропустит полтора месяца, проблемы со связкой.

За восемь дней Семак получил два тактических удара. Самый результативный футболист сезона Глушенков не помог против «Химок» на ключевом отрезке поединка, травмировал руку. Самый умный автор голевых передач Вендел – у Маркуса шесть результативных пасов в РПЛ , пропустит серию матчей. Бразилец склонен к быстрому набору лишнего веса, может резко потерять физическую форму, которую с трудом наработал на сборах.

Зато средняя травма Вендела выгодна «Зениту» стратегически. Игрока из лазарета не заберут в другой клуб до конца трансферного периода. Но без плеймейкеров чемпионы играют намного банальнее. Даже в первых матчах сезона были отрезки, когда отдавали инициативу соперникам, чтобы передохнуть. Физически у «Зенита» не самые мощные футболисты. У Семака неожиданно возникает серия преград после идеальной серии с разгромами.

Семак предчувствовал неприятности

Сергей Богданович почти сразу заявил, что ему не нравится работа «Зенита» во всех основных фазах игры. Новый первый номер Латышонок, который отражал удар за ударом и взял пенальти против Нгамалё из «Динамо», согласен с главным тренером. В обороне не всё в порядке. Против «Химок» упустили здоровенного защитника Фаринью при стандарте. Завершающая фаза игры у «Зенита» сегодня тоже не пошла.

Если у Кассьерры резко упадет результативность, что возможно – Матео играл с перепадами в прошлом, то идея подписать Соболева или Кордобу не кажется глупой. Против «Химок» Семаку пришлось вместо номинального форварда выпускать Артура. Он играл в линию с другим рослым форвардом, но для верховой борьбы бразилец не подходит. Легковесная атака «Зенита» работает ярко, но не хватало конкретики.

В первых матчах сезона выручила идеальная реализация моментов. Но не может «Зенит», который недавно нарывался на второе место в РПЛ – «Краснодар» и «Динамо» были очень близки к титулу, за секунду превратиться в непобедимую машину. Дело не в уровне мастерства. Речь о сильнейшей команде РПЛ , тут без вопросов. Но напомним, что Венделу, Клаудиньо, Сантосу и Барриосу незачем прогрессировать.

У тренера «Зенита» ещё много работы

Тяжело найти мотивацию на длительной дистанции, когда выиграл 6 титулов подряд. Будут проигрывать сами себе, как сказал Юрий Жирков, прекрасно знающий «Зенит» изнутри. Будут терять очки с крепкими скромными командами в стиле «Химок» в рамках РПЛ . Стартовые разгромы испугали оппонентов, но даже Глушенкову будет сложно поддержать высоченную результативность в ближайших непростых турах.

Хотя бы из-за количества явных шансов. Максим не всегда забивал с метра в пустые ворота. Даже если с рукой всё в порядке, Глушенков не является форвардом с 30 голами за сезон в РПЛ . Будет иронично, если именно «Зенит» Семака окажется самой переоцененной командой по итогам стартовых недель нового футбольного сезона. Сегодня видели много нервов. Семак орал на арбитра, а Клаудиньо повторял за ним.

Увидели слабую игру флангами. Если Дуглас Сантос не летит полем слева, то Волков или Караваев не всегда могут обеспечить поставку мячей правым крылом команды. Показательно, что «Зенит» оставил в заявке Ерохина, которому скоро 35 лет. Александр, в отличие от напарников, тонко чувствует роль джокера. Другие атакующие игроки петербуржцев теряются, если Семак не дает им игровое время и не доверяет.

Ответный гол Мостового не изменил впечатление о «Зените» без Вендела и Глушенкова. Семак точно недоволен качеством футбола. Лишь 3 из 14 ударов «Зенита» пошли в створ «Химок». Могли потерять 4 очка за два тура, если бы Нгамалё реализовал свой пенальти. А через неделю у «Зенита» игра со «Спартаком». Пусть соперники нестабильные, с помощью «Химок» увидели, что команда Семака не стала неуязвимой.