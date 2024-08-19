«Арсенал» и «Ливерпуль» не сильно убедили на старте АПЛ. К претендентам на титул есть вопросы

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сегодня, 09:24

Чтобы снова бросить вызов «Манчестер Сити», им нужно быть идеальными.

В новый сезон чемпионат Англии входит с явным фаворитом. И с четким пониманием того, кто может бросить ему вызов. Пусть теоретически. На «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» публика все еще смотрит со скепсисом. А вот на «Арсенал» и «Ливерпуль» – с надеждой. В первую очередь те, кто устал от побед «Манчестер Сити». Первый тур, конечно, не дает никакой исчерпывающей информации о том, что ждать от выступления претендентов на титул. Однако на какие-то мысли по горячим следам наводит. И если с «горожанами» все ясно – они, можно сказать, на классе разделались с «Челси» в Лондоне, то положение дел у «Арсенала» с «Ливерпулем» особенно интересно.

Сами не свои

«Ливерпуль» открывал сезон выездным матчем с «Ипсвичем», который вернулся в Премьер-Лигу спустя 22 года. Поначалу казалось, что «красные» приехали на чужой праздник. Болельщики «Ипсвича» чуть ли не стоя аплодировали каждому действию футболистов, а те воодушевленно отрабатывали, словно щипая себя, чтобы понять, что они теперь в одной лиге с «Ливерпулем», а не проводят какой-то контрольный матч.

Такой азарт «Ипсвича» заставил «Ливерпуль» чувствовать себя неловко. Дорвавшиеся до АПЛ новички работали с предельной самоотдачей и устраивали неплохой прессинг сопернику. Шутка ли, чуть больше года назад семь футболистов стартового состава «Ипсвича» еще играли в третьем по силе дивизионе Англии. Впрочем, это, вероятно, сыграло свою роль в дальнейшем развитии матча. Либо «Ливерпуль» осознал, что ничего страшного не происходит.

Ведь главным фактором страха для «красных» был один-единственный, зато какой. Впервые за девять последних лет они оказались под управлением не Юргена Клоппа. При этом переключение на пришедшего из «Фейеноорда» Арне Слота проходило максимально мягко. И болельщики «Ливерпуля» его встретили доброжелательно. Но с понятной настороженностью. Кажется, ее ощутили и футболисты, которые первый час игры действовали неуверенно.

Но когда вспомнили, что у них ничего в составе и задачах, по сути, не поменялось, то смогли настроиться на фирменный узнаваемый футбол. А прибавка в скорости тут же заставила развалиться плотные ряды «Ипсвича». Поэтому «Ливерпуль» довольно легко забил два мяча, а мог устроить и полноценный разгром. Тут вам и напор Луиса Диаса вернулся, и чутье Диогу Жоты, и лидерство Мохамеда Салаха. Словно ничего не поменялось.

Впрочем, опасения болельщиков вызваны еще и пассивностью «Ливерпуля» на трансферном рынке. «Красные» хотели было подписать центрального полузащитника, но вошли в сезон единственной командой в топ-пяти европейских лигах, которая не сделала официального подписания к первому туру. Так что это даже формально остается команда Клоппа.

Были попытки укрепить среднюю линию Мартином Субименди из «Реала Сосьедад», но тот передумал в последний момент и решил остаться в Сан-Себастьяне. Пришлось роль «шестерки» отдавать Райану Гравенберху, который в первом тайме при невысоком темпе игры смотрелся блекло. Но когда команда ускорилась, почувствовал себя увереннее. Тем не менее, нехватка опытного дирижера наподобие Родри из «Манчестер Сити» рано или поздно может сказаться. В этой области «Ливерпулю» нужно что-то предпринять, и время на это есть.

Что же касается самого характера игры, то Слот заявлял, что ему потребуется от шести до восьми туров, чтобы команда вкатилась в нужный игровой ритм и почувствовала его. Затяжная раскачка в игре с «Ипсвичем» как будто подтверждает это. Тем важнее будет пройти этот «испытательный срок» с минимальными потерями. Ведь в конце сезона все может решить одно очко.

Минимум сомнений

Если «Ливерпуль» и его фанатов обуревает волнение после смены главного тренера, то у «Арсенала» с этим все спокойно: уверенность в Микеле Артете чуть ли не самая высокая за все время его работы. Жизнь «канониров» налажена – крути тонкие настройки и предпринимай новую попытку выдержать темп «Манчестер Сити».

Казалось, что для этого «Арсеналу» нужно сделать важный шаг – купить-таки результативного настоящего центрфорварда. Когда клуб приобретал прошлым летом Кая Хаверца, никто не думал использовать его в этой роли. В нем видели универсала, конечно, в чем признается Артета, но это касалось игры в центре поля в разных амплуа. Но жизнь заставила поместить немца на острие атаки.

В прошлом сезоне ему потребовалось 20 матчей, чтобы забить гол с игры. А в первом туре этого сезона – 25 минут. И тут же возникли мысли о том, что вовсе и не нужен «канонирам» какой-то центрфорвард со стороны, если Хаверц так прекрасно адаптировался к этой роли. Не жалел похвалы в его адрес Артета, довольны, кажется, и болельщики. Это может снизить рвение «Арсенала» на трансферном рынке. Хотя еще с конца прошлого сезона «канониры» принялись его анализировать в поисках бомбардира.

Приоритетом «Арсенала» был Беньямин Шешко из «Лейпцига», но словенец решил продлить контракт с немецким клубом, убрав из него пункт об отступных в размере 65 миллионов евро. С учетом раскрытия Хаверца по-новому «Арсенал» расширил диапазон игроков атаки, которых ищет. Теперь это не обязательно центрфорварды. Например, был интерес к Нико Уильямсу из «Атлетика», а также к Микелю Мерино из «Реала Сосьедад».

Игру «Арсенала» в стартовом туре нельзя назвать идеальной, несмотря на убедительную победу над «Вулверхэмптоном». Но такова специфика начала чемпионата. Никто из трех фаворитов не был максимально убедителен. И «Манчестер Сити» давал «Челси» окно возможностей, и «Ливерпуль» раскачивался, и «Арсенал» в средней части второго тайма утрачивал контроль над центром поля. Но в любом случае у каждого из трех основных претендентов ощущался огромный запас прочности и возможности существенно прибавить в игре.