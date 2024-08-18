Мареска не сдал экзамен Гвардиоле. «Манчестер Сити» удачно съездил в Лондон

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вчера, 22:31

«Челси» снова огорчает своих болельщиков и Тодда Боэли.

В центральном матче первого тура Английской Премьер-Лиги «Челси» принимал «Манчестер Сити» . Гости уверенно победили с результатом 2:0.

Первый тур и сразу матч с приставкой супер. В очередной раз обновившийся «Челси» и чемпион «Манчестер Сити», с которого грозятся снять 80 очков , а это равносильно изгнанию из Премьер-Лиги. Энцо Мареска, чья биография в «Челси» только начинается, против Пепа Гвардиолы, проводящего последний сезон в Манчестере. Или не последний. Алекс Фергюсон в бытность тренером другого «Манчестера» тоже несколько раз собирался уходить.

Сюрпризы Гвардиолы и ребусы Марески

Гвардиола несколько озадачил своего коллегу тем, что перекроил линию обороны. Кайл Уокер, Джон Стоунз и Натан Аке начали игру на скамейке рядом с игроками атаки Джеком Грилишем и Филом Фоденом. С первых минут на охрану рубежей вышли Рико Льюис, Йошко Гвардиол и Рубен Диаш, которых тоже нельзя отнести к новичкам. На правом фланге атаки «горожан» появился дебютант Савиньо, который в бытность игроком «Жироны» именовался Савио.

Что касается «Челси», то после бурных процессов происходящих в клубе непросто провести грань между игроками основы и ротации. В ворота вернулся залечивший травму Роберт Линч, который в последнее время выступает под материнской фамилией Санчес. Любитель потроллить некоторых французов Энцо Фернандес не просто вышел, но вывел лондонцев с капитанской повязкой. Конечно, нашлось место в числе одиннадцати избранных Коулу Палмеру. И не оказалось даже в запасе Рахима Стерлинга.

Холанд соскучился по голам

Савиньо очень старался. Он и начал предголевую атаку на 18-й минуте, которую продолжил Бруну Силва, а завершил Эрлинг Холан д , который провёл свой сотый матч за «горожан». Как ни пытался чемпион Европы Марк Кукурелья помешать норвежцу, Холанд вышел в воротам «синих» и поразил их. Судьи долго рассматривали этот эпизод. Но в итоге арбитр Энтони Тэйлор указал на центр. Так чемпион повёл в счёте. А Холанд отличился в своём юбилейном сотом матче за «Сити».

Мог забить капитан гостей Кевин Де Брюйне – не попал в ворота. Тяжелейший удар Жереми Доку потащил Санчес. Но перед самым перерывом мяч побывал в воротах «Сити» после удара Николаса Джексона. Но гол засчитан не был. Прежде чем добить в сетку отражённый Эдерсоном мяч сенегальский форвард успел забежать в офсайд. Команды отправились на отдых с минимальным перевесом гостей.

Контрольный выстрел Ковачича

И хотя Савиньо был хорош в первой половине игры, на второй тайм бразилец не вышел. Он уступил место Филу Фодену. Характер же игры мало изменился. Гости больше контролировали мяч, больше атаковали, причём делали это осмысленно, и имели больше возможностей отличиться. Санчес отразил удар Холанда. Льюис всё же доставил мяч в ворота «синих», но гол засчитан не был. Хозяева стали активно прессинговать. Но как задавить прессингом команду Гвардиолы?

Энцо Мареска очень не хотел начинать с проигрыша свою работу в «Челси». Итальянец вводил в бой одного новичка за другим. Появились на поле Педру Нету, Марко Гиу, Кирнан Дьюсбери-Холл, Ренато Вейга. Ничего не помогало. «Челси» старался не уступать в активности, но кроме удара Джексона и вспомнить нечего. А с этим ударом справился Эдерсон.

Скользкий счёт 0:1 держался до 84-й минуты. Все вопросы снял бывший полузащитник «синих» Матео Ковачич. Хорватский футболист зарядил метров с 16. Санчес дотянулся до мяча, но отбить его не сумел – 0:2. Мог помешать Ковачичу Мойсес Кайседо. Но эквадорец просто смотрел футбол в этом эпизоде. После второго гола исход встречи уже не вызывал сомнения. В том числе у владельца «Челси» Тодда Боэли, покинувшего свою ложу до финального свистка.

Полуфабрикат против машины

Американца можно понять. Купил кучу игроков, потратил уйму денег, сменил нескольких тренеров. На фоне «Манчестер Сити» лондонцы выглядели неважно. Конечно, на «Стэмфорд Бридж» приехал чемпион. Но и «синие» не просто поиграть вышли. Перед «Челси» стоят большие задачи. Роман Абрамович привёл столичный клуб к чемпионству уже во втором сезоне. А чего добился Боэли, уже третий год владеющий «синими»?

На фоне сбалансированного, играющего, не взирая на замены и ротации, «Сити», хозяева поля выглядели каким-то полуфабрикатом. А Мареска на фоне Пепа смотрелся студентом, пришедшим сдавать экзамен профессору. Но это вовсе не означает, что этот Мареска сломался, несите следующего тренера. Итальянский тренер ещё в начале своего пути. Возможно, он сможет сделать команду из этого набора хороших и очень хороших игроков. Как ни банально, нужны время и терпение. Даже в проигранном по всем статьям домашнем матче можно найти что-то положительное. Например, игру Коула Палмера и Мало Гюсто. Не забывайте, что за два с половиной года состав лондонцев обновился более чем на половину.

Гвардиола использовал всего одну замену. Да и Савиньо можно было не менять. При этом гости сохранили больше сил в концовке, даром, что играли очень интенсивно. Снова набрал хорошую форму Де Брюйне, соскучился о игре Холанд, пропустивший чемпионат Европы с остальными норвежцами. Эрлинг успевал и угрожать воротам, и вступать в стычки с соперниками. Пару раз он зацепился с Фернандесом, а фол против Леви Колуиллом получил жёлтую карточку.

«Манчестер Сити» уверенно приступил к защите чемпионского титула. В том, что с «горожан» снимут 80 очков, как-то не верится. «Сити» уже не в первый раз грозят наказанием, но предыдущие угрозы ни к счету не привели.